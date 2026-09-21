Getty Images Sport
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Arsenal ambil keputusan FINAL soal masa depan Noni Madueke di tengah minat Juventus dan Atletico Madrid
Arsenal tetap teguh soal Madueke
Arsenal tidak berniat berpisah dengan Madueke pada bursa transfer Januari mendatang. Arteta masih memandang winger berusia 24 tahun itu sebagai bagian krusial dari skuadnya di Emirates Stadium, meski keterlibatannya di liga terbatas.
Menurut Football Insider, Arsenal sepenuhnya siap menolak pendekatan apa pun untuk sang penyerang pada musim dingin ini. Bahkan ketika frustrasi domestik sang pemain meningkat, Arsenal tetap sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga unit serang mereka tetap utuh.
Arteta sama sekali tidak ingin kehilangan kedalaman pemain senior di tengah jalan dalam kampanye yang berat. Madueke tetap berada dengan kuat dalam rencana jangka dekat sang manajer.
- Getty Images Sport
Raksasa Eropa memantau situasi sang winger
Kurangnya menit bermain reguler Madueke di liga tak terelakkan memicu spekulasi mengenai masa depan jangka panjangnya di London utara. Klub-klub di seluruh Eropa memantau situasinya dengan saksama, dengan Juventus dan Atletico Madrid sama-sama menunjukkan minat besar.
Raksasa Italia itu dilaporkan sedang menjajaki kemungkinan peminjaman pada pertengahan musim untuk memperkuat lini serang mereka. Namun, transfer tersebut kecil kemungkinan terwujud mengingat sikap saat ini dari klub dan sang pemain.
Madueke diyakini tidak memiliki keinginan dalam waktu dekat untuk meninggalkan kariernya di Arsenal. Penyerang itu sepenuhnya bersedia bertahan di Emirates dan berjuang demi mendapat tempat reguler dalam starting XI Arteta.
Persaingan ketat membatasi menit bermain di Premier League
Masalah utama bagi Madueke adalah ketatnya persaingan untuk mendapatkan tempat di sisi kanan lini serang Arsenal. Bukayo Saka tetap menjadi pilihan utama yang tak tergoyahkan di posisi tersebut, sementara remaja berperingkat tinggi Max Dowman juga terus menunjukkan alasan kuat untuk mendapatkan menit bermain di tim senior.
Akibatnya, Madueke baru dibatasi hanya 24 menit bermain di Premier League dalam dua penampilan sebagai pemain pengganti musim ini. Ia juga belum mencatatkan satu gol atau assist pun di liga.
Namun, performanya di ajang piala memberikan gambaran yang jauh lebih menggembirakan. Winger itu tampil sebagai starter di Community Shield, bermain dalam kemenangan atas Napoli di Liga Champions, dan mencetak gol saat Arsenal menang 4-2 atas Ipswich Town di Carabao Cup.
- Getty Images Sport
Berjuang untuk klub dan negara
Peran Madueke yang berkurang di kompetisi domestik sudah berdampak pada ambisi internasionalnya. Thomas Tuchel baru-baru ini mencoret winger itu dari skuad terbaru England untuk Nations League karena kurangnya kebugaran bertanding secara reguler.
Jadwal musim dingin yang akan datang akan sangat krusial bagi pemain 24 tahun itu saat ia berupaya kembali masuk ke rencana utama Arteta. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat di berbagai kompetisi, rotasi skuad besar pada akhirnya akan menjadi keharusan. Madueke harus memanfaatkan setiap peluang di ajang piala domestik atau kompetisi Eropa untuk menggeser Saka dan pada akhirnya merebut kembali tempatnya di skuad England. Untuk saat ini, transfer pada Januari benar-benar tidak masuk pertimbangan.
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