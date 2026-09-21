Arsenal tidak berniat berpisah dengan Madueke pada bursa transfer Januari mendatang. Arteta masih memandang winger berusia 24 tahun itu sebagai bagian krusial dari skuadnya di Emirates Stadium, meski keterlibatannya di liga terbatas.

Menurut Football Insider, Arsenal sepenuhnya siap menolak pendekatan apa pun untuk sang penyerang pada musim dingin ini. Bahkan ketika frustrasi domestik sang pemain meningkat, Arsenal tetap sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga unit serang mereka tetap utuh.

Arteta sama sekali tidak ingin kehilangan kedalaman pemain senior di tengah jalan dalam kampanye yang berat. Madueke tetap berada dengan kuat dalam rencana jangka dekat sang manajer.