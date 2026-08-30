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'Arsenal adalah tim yang harus dikalahkan' - Alan Shearer jagokan Arsenal untuk gelar Premier League, Chelsea juga diprediksi bakal menantang
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Shearer menyebut Arsenal sebagai tolok ukur
Shearer meyakini bahwa Arsenal telah menempatkan diri sebagai unggulan utama yang paling jelas untuk merebut gelar Premier League setelah periode pertumbuhan berkelanjutan di bawah Mikel Arteta.
Shearer, pencetak gol terbanyak sepanjang masa liga tersebut, yakin bahwa klub London utara itu telah menemukan formula yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka di puncak klasemen.
Berbicara di The Rest is Football, Shearer menegaskan penilaiannya terhadap situasi saat ini. "Arsenal menjalani musim panas yang brilian dan mereka akan melesat musim ini," kata Shearer. "Tanpa diragukan lagi mereka adalah tim yang harus dikalahkan lagi di Premier League."
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Chelsea muncul sebagai penantang utama gelar juara
Meski Arsenal menempati posisi teratas dalam penilaian Shearer, sang pundit juga sama terkesannya dengan transformasi yang terjadi di Stamford Bridge. Di bawah arahan Xabi Alonso, Chelsea menikmati start sempurna pada kampanye baru ini, terbaru dengan mengamankan kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton.
Chelsea telah menunjukkan kembali ketajaman dalam penyelesaian akhir dan disiplin taktik, kualitas-kualitas yang diyakini Shearer akan menopang perburuan gelar yang serius.
Membahas start menarik Chelsea pada musim ini, Shearer menambahkan kepada Betfair: "Bahkan sebelum bola ditendang untuk Chelsea, saya menempatkan mereka di posisi kedua. Tidak bermain di kompetisi Eropa akan menjadi bonus bagi mereka dalam hal menjaga kondisi para pemain tetap tepat dan tidak bermain di tengah pekan terlalu sering. Jadi, bagi saya, ya, saya pikir Chelsea akan menjadi penantang terdekat Arsenal."
Dampak luar biasa Palmer
Di jantung kebangkitan Chelsea ada Cole Palmer, yang penampilannya telah mencapai level yang digambarkan Shearer sebagai "elektrik".
Shearer menyoroti kenyamanan Palmer saat menguasai bola dan kemampuannya mengatur tempo pertandingan sebagai alasan utama mengapa Chelsea kini dipandang sebagai ancaman nyata bagi takhta Arsenal.
Ia menambahkan: "Palmer benar-benar luar biasa dalam laga pembuka Chelsea. Kita semua tahu kemampuan yang ia miliki, tetapi kami tidak benar-benar melihatnya sesering itu musim lalu, entah karena cedera atau apa pun. Awal musimnya dan penampilannya sangat elektrik. Cara dia menerima bola, betapa mudahnya dia membuat semuanya terlihat, betapa nyamannya dia saat menguasai bola."
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Trisula lini serang yang tangguh di Stamford Bridge
Di luar kecemerlangan individu Palmer, Shearer antusias dengan chemistry yang kian terbangun di antara bintang-bintang lini serang Chelsea. Kemitraan antara Palmer, Morgan Rogers, dan Joao Pedro telah menunjukkan tanda-tanda sinkronisasi instan, sebuah hal yang diketahui mantan kapten Inggris itu sebagai sesuatu yang langka dan sangat berharga.
Merefleksikan potensi lini depan berwajah baru ini, Shearer mengatakan: "Jika Chelsea ingin menjalani musim yang bagus, tidak diragukan lagi dia secara khusus akan menjadi kunci untuk itu. Saya juga pikir dia memiliki sahabat baiknya Morgan Rogers di sampingnya, kemampuan luar biasa dari Joao Pedro. Jika ketiganya bisa klik, maka mereka akan menimbulkan masalah serius bagi tim-tim lain di liga."
"Dari pengalaman pribadi, kemitraan terbaik yang pernah saya jalani selalu langsung klik seperti itu, tidak perlu usaha. Entah itu Teddy Sheringham, Les Ferdinand, atau Chris Sutton, semua itu memang terjadi seperti itu.
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