Shearer meyakini bahwa Arsenal telah menempatkan diri sebagai unggulan utama yang paling jelas untuk merebut gelar Premier League setelah periode pertumbuhan berkelanjutan di bawah Mikel Arteta.

Shearer, pencetak gol terbanyak sepanjang masa liga tersebut, yakin bahwa klub London utara itu telah menemukan formula yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka di puncak klasemen.

Berbicara di The Rest is Football, Shearer menegaskan penilaiannya terhadap situasi saat ini. "Arsenal menjalani musim panas yang brilian dan mereka akan melesat musim ini," kata Shearer. "Tanpa diragukan lagi mereka adalah tim yang harus dikalahkan lagi di Premier League."