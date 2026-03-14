Arrivabene: "Juve, perpanjang kontrak Spalletti. Impian Donnarumma berseragam Bianconero. Mengenai Vlahovic..."

Maurizio Arrivabene, mantan direktur eksekutif Juventus dan mantan kepala tim Ferrari, berbincang dengan Gazzetta dello Sport. Selama menjabat di Juventus, transfer terbesar yang dilakukan Arrivabene adalah Dusan Vlahovic, yang didatangkan dari Fiorentina seharga 70 juta euro. Wawancara ini pun dimulai dengan membicarakan sang pemain asal Serbia, dan berikut ini adalah kutipan-kutipan paling menarik dari wawancara tersebut.

Apakah Anda masih bangga dengan transfer Vlahovic atau ada keraguan?

"Itu adalah langkah yang harus diambil, investasi tersebut disetujui oleh Dewan Direksi. Saya tetap bangga dengan Vlahovic. Dusan mengingatkan saya pada Verstappen dalam hal keteguhan, dan pada Leclerc dalam hal ketekunan dan kemanusiaan. Saya masih menulis kepada Vlahovic untuk menyampaikan persahabatan dan semangat. Dan saya bukanlah orang yang sering memberikan pujian."

Tolong bagikan sebuah pesan.

"Dusan, yakinkan dirimu bahwa untuk menjadi pemain besar, kamu harus mengutamakan tim." Sebelum musim dihentikan, dia telah membuktikannya bersama Spalletti. Saya tidak tahu apakah dia akan pernah mencetak 30 gol, tapi dengan dukungan yang tepat, dia bisa mendekati level teratas."

Apakah Vlahovic pernah mengolok-olok Anda?

"Dusan orang Serbia, orang yang keras: tidak banyak yang bisa diolok-olok. Sebaliknya McKennie... Kepada Weston saya sering bercanda soal pakaian. Suatu hari saya datang ke lapangan dengan jaket bulu oranye tanpa lengan. McKennie langsung menatap tajam: ‘Siapa yang akan menyelamatkan di air hari ini?’. Saya senang dengan perpanjangan kontraknya, dia pantas mendapatkannya: Weston itu tangguh."

Vlahovic sudah membuka peluang perpanjangan kontrak: kaget?

"Dusan hebat dan kembalinya dia dari cedera akan penting untuk lolos ke Liga Champions. Tapi tidak pernah ada pemain tunggal yang membawa tim ke tujuan. Saya bangga melihat pemain inti di bawah Spalletti seperti Locatelli, Bremer, dan Gatti: semua pemain yang saya dan Cherubini rekrut."