Man City Liverpool
Richard Martin

Diterjemahkan oleh

Arne Slot, waktumu sudah habis! Ada yang menang dan ada yang kalah saat manajer Liverpool itu semakin dekat dengan pemecatan setelah penampilan memalukan terbaru dalam kekalahan telak di Piala FA dari Man City yang dipimpin Erling Haaland

A. Slot
E. Haaland
Pep Guardiola menegaskan bulan lalu bahwa Real Madrid bukanlah rival terbesarnya selama ia melatih Manchester City; sebaliknya, ia memberikan gelar itu kepada Liverpool. Setidaknya ia menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Liverpool asuhan Jurgen Klopp, dan hal itu memang tepat mengingat tim The Reds asuhan Arne Slot sama sekali tidak membuat Guardiola merasa tertekan saat ia menyaksikan timnya menang telak 4-0 dalam laga perempat final Piala FA Sabtu lalu dari tempat duduknya yang nyaman di tribun penonton.

Duduk di samping putrinya, Maria, Guardiola tampak bersemangat sepanjang babak pertama yang berjalan seimbang. Namun, begitu Erling Haaland mencetak gol pertama dari hat-trick-nya, Guardiola pun bisa bersantai dan menikmati pemandangan timnya memastikan tempat di semifinal untuk kesembilan kalinya selama masa kepelatihannya yang telah berlangsung selama satu dekade di Manchester.

Namun, tidak ada waktu untuk bersantai bagi lawannya, Slot, yang pasti merasa sangat tersiksa saat timnya kebobolan empat kali dalam waktu 19 menit dan tersingkir dari turnamen. Pelatih asal Belanda itu menjadi bahan lelucon Hari April Mop awal pekan ini, namun melihat penampilan timnya di Manchester, dengan Mohamed Salah dan Virgil van Dijk sebagai pelaku utama, sangat menggoda untuk berpikir bahwa hal paling bodoh yang bisa dilakukan jajaran pimpinan Liverpool adalah mempertahankan Slot sebagai pelatih musim depan.

Memang, ada alasan yang semakin kuat untuk melakukan perubahan sekarang juga, terutama dengan Paris Saint-Germain yang sudah menanti sebagai lawan mereka di perempat final Liga Champions pada Rabu mendatang.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Etihad Stadium...

    PEMENANG: Erling Haaland

    Haaland hanya mencetak dua gol dalam delapan pertandingannya sejak terakhir kali menghadapi Liverpool pada Februari, namun ia mengakhiri masa pacekliknya dengan gemilang melalui penampilan paling produktifnya melawan The Reds hingga saat ini. Hal ini menjadi puncak dari rentetan pertandingan luar biasa musim ini melawan rival terbesar City dalam satu dekade terakhir, di mana Haaland juga mencetak gol dalam kemenangan telak 3-0 atas tim asuhan Slot pada November lalu, sebelum mencetak gol pertamanya di Anfield dalam comeback dramatis dua bulan yang lalu. 

    Haaland menjadi pemain pertama yang mencetak lima gol melawan Liverpool dalam satu musim sejak Matt Le Tissier pada 1993-94, enam tahun sebelum pemain Norwegia itu lahir. Haaland tampil tenang sebelum City mendapat penalti, namun ia mengeksekusi tendangan penalti tanpa sedikit pun rasa gugup, sangat kontras dengan cara Salah yang gagal mengeksekusi tendangan dari jarak 12 yard di akhir pertandingan.

    Sejak saat itu, Haaland berada dalam mode penghancur. Ia mengungguli Ibrahima Konate dalam duel udara untuk mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu babak pertama, lalu tidak melakukan kesalahan saat menerima umpan dari Nico O'Reilly setelah jeda, melengkapi hat-trick-nya dengan tendangan yang memantul masuk melalui mistar gawang. 

    LOSER: Mohamed Salah

    Seorang penonton biasa yang tidak mengetahui sejarah pertemuan kedua tim ini pasti akan sulit percaya bahwa Salah telah mencetak 13 gol dan memberikan delapan assist sepanjang kariernya saat menghadapi City. Sebaliknya, ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu dari awal hingga akhir pertandingan. 

    Kepercayaan diri Salah merosot di awal pertandingan setelah Abdukodir Khusanov mengejarnya dan memaksa bintang Mesir itu melepaskan tendangan yang melenceng menjadi lemparan ke dalam. Salah kembali membuang dua peluang di babak kedua - namun titik terendah sesungguhnya terjadi ketika tendangan penaltinya yang setengah hati berhasil dihalau oleh James Trafford.

    Komentator TNT Sports berspekulasi bahwa Arne Slot memilih untuk tidak mengganti Salah begitu cepat setelah kegagalan penalti tersebut karena ia tidak ingin sang pemain dipermalukan oleh para penggemar City saat meninggalkan lapangan. Ia akhirnya ditarik keluar 10 menit kemudian, mengakhiri karier Salah dengan sangat menyedihkan dalam pertandingan yang ia dominasi selama dekade terakhir, namun tak akan pernah ia hiasi lagi.

    Pemenang: Antoine Semenyo & Rayan Cherki

    Ini merupakan pencapaian luar biasa bagi tim perekrutan City, karena para pemain yang didatangkan pada dua jendela transfer sebelumnya berhasil menunjukkan kualitasnya.

    Rayan Cherki mungkin tampak seperti pertaruhan ketika City memperkenalkannya sebagai pengganti Kevin De Bruyne pada bulan Juni, setelah gagal mendapatkan Florian Wirtz yang akhirnya bergabung dengan Liverpool. Para penggemar City di media sosial meluapkan kemarahan mereka karena klub tidak merekrut Wirtz, tetapi keputusan direktur olahraga baru Hugo Viana untuk mengabaikan transfer senilai lebih dari £100 juta plus bonus untuk gelandang serang Jerman tersebut demi merekrut Cherki dengan harga hanya £34 juta kini tampak seperti langkah jenius. Pemain asal Prancis itu bekerja sama dengan Antoine Semenyo pada Sabtu lalu, yang datang tujuh bulan kemudian dengan harga hampir dua kali lipat namun terbukti menjadi rekrutan yang sama cerdasnya.

    Cherki memberikan umpan kepada Semenyo untuk umpan silang yang berujung pada gol kedua Haaland, dan pemahaman mereka yang seolah-olah bisa membaca pikiran satu sama lain kembali terlihat di babak kedua saat pemain internasional Ghana, Semenyo, menyambut umpan lain dari mantan bintang Lyon itu untuk mencetak gol ketiga. Semenyo kini telah mencetak delapan gol dan dua assist dalam kurang dari tiga bulan bersama City, sementara Cherki telah mencetak 10 gol dan 11 assist sepanjang musim ini. 

    City mendapatkan dua playmaker brilian dengan harga kurang dari satu pemain, mengingat Wirtz baru mencetak enam gol dan lima assist di semua kompetisi dengan seragam merah sejauh ini.

    PEMENANG: Virgil van Dijk

    Jika musim lalu Van Dijk seolah-olah bisa mengembalikan performa masa jayanya untuk membawa Liverpool meraih gelar juara, musim ini usianya benar-benar sudah mulai terasa.

    Pemain berusia 34 tahun itu secara ceroboh menjatuhkan Nico O'Reilly sehingga memberikan penalti yang mengubah jalannya pertandingan. Ini adalah penalti keempat yang diberikan Van Dijk musim ini, sama banyaknya dengan yang dia berikan selama delapan tahun sebelumnya bersama Liverpool. Dia kemudian dikecoh oleh umpan terukur Cherki dan kecepatan Semenyo saat City mencetak gol lagi di awal babak kedua, sebelum ditinggalkan oleh pergerakan Haaland untuk gol keempat tuan rumah.

    Seperti Salah, Van Dijk menandatangani kontrak baru dengan Liverpool musim panas lalu yang mengikatnya dengan klub hingga 2027, namun mengingat betapa lambatnya penampilannya di sini, dan sepanjang musim ini, beberapa penggemar akan mendorongnya untuk mengikuti jejak pemain Mesir itu dan juga mengakhiri karier panjang dan gemilangnya bersama The Reds satu tahun lebih awal.

    PEMENANG: James Trafford

    Trafford tentu saja kecewa ketika mengetahui bahwa City telah merekrut Gianluigi Donnarumma dan bahwa ia ternyata tidak akan menjadi kiper utama setelah kembali ke klub masa kecilnya dari Burnley musim panas lalu. Namun, menjadi kiper cadangan City di ajang piala bisa dibilang lebih memuaskan daripada menjadi kiper utama di sebagian besar klub Liga Premier, dan Trafford kini memiliki perjalanan ke Wembley lainnya yang dinanti-nantikan setelah penampilannya yang heroik di final Carabao Cup bulan lalu.

    Trafford mungkin tidak memiliki kehadiran yang sama besarnya dengan Donnarumma, tetapi ia mampu mengimbangi Salah di sini, dan penyelamatannya atas tendangan penalti pemain Mesir itu menambah koleksi aksinya dalam situasi penalti, yang meliputi penyelamatan dua penalti dalam satu pertandingan untuk Burnley musim lalu melawan Sunderland dan menggagalkan tendangan penalti di menit terakhir final Kejuaraan Eropa U-21 pada 2023.

    Trafford berhak mencari klub baru musim depan di mana ia bisa bermain setiap pekan, namun ia tetap bisa mengenang musimnya yang kemungkinan menjadi satu-satunya di City dengan penuh kenangan indah, dengan dua perjalanan lagi ke Wembley dan trofi lain yang masih dalam jangkauannya.

    PEMENANG: Arne Slot

    Sudah lama dirasakan, seiring Liverpool terpuruk dari satu hasil buruk ke hasil buruk lainnya, bahwa satu-satunya hal yang membuat Slot tetap duduk di kursi kepelatihan Anfield adalah keinginan Xabi Alonso untuk beristirahat sejenak sebelum mengambil langkah selanjutnya dalam karier kepelatihannya. Kembalinya Alonso ke Liverpool sebagai manajer terasa seperti pertanyaan tentang 'kapan' daripada 'apakah' sejak ia membuktikan diri sebagai pelatih yang sama berbakatnya dengan saat ia masih menjadi gelandang dengan membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga pertama mereka sambil tetap tak terkalahkan pada tahun 2024. 

    Seperti yang ditekankan Jamie Carragher dalam kolomnyadi Daily Telegraph pada Sabtu, ada banyak kesamaan antara situasi saat ini dan saat Liverpool mengejar Jurgen Klopp pada 2015 sementara Brendan Rodgers masih memimpin. Untuk memperburuk keadaan bagi Slot, hasil telak di Etihad Stadium mencatatkan 15 kekalahan tak diinginkan bagi Liverpool dalam satu musim, untuk pertama kalinya sejak musim terakhir Rodgers di Merseyside.

    Jika pemilik Liverpool sekejam Bayern Munich, yang memecat Julian Nagelsmann pada jeda internasional Maret 2023 dan menggantikannya dengan Thomas Tuchel, mereka pasti sudah melakukan pergantian sekarang. Namun, tampaknya mereka hanya menunggu untuk melakukan transisi yang mulus pada musim panas. Artinya, Liverpool akan menanggung lebih banyak kekalahan telak mulai sekarang hingga akhir musim, dengan penderitaan mereka kemungkinan besar akan berlanjut pada Rabu di ibu kota Prancis.