Arne Slot, waktumu sudah habis! Ada yang menang dan ada yang kalah saat manajer Liverpool itu semakin dekat dengan pemecatan setelah penampilan memalukan terbaru dalam kekalahan telak di Piala FA dari Man City yang dipimpin Erling Haaland

Duduk di samping putrinya, Maria, Guardiola tampak bersemangat sepanjang babak pertama yang berjalan seimbang. Namun, begitu Erling Haaland mencetak gol pertama dari hat-trick-nya, Guardiola pun bisa bersantai dan menikmati pemandangan timnya memastikan tempat di semifinal untuk kesembilan kalinya selama masa kepelatihannya yang telah berlangsung selama satu dekade di Manchester.

Namun, tidak ada waktu untuk bersantai bagi lawannya, Slot, yang pasti merasa sangat tersiksa saat timnya kebobolan empat kali dalam waktu 19 menit dan tersingkir dari turnamen. Pelatih asal Belanda itu menjadi bahan lelucon Hari April Mop awal pekan ini, namun melihat penampilan timnya di Manchester, dengan Mohamed Salah dan Virgil van Dijk sebagai pelaku utama, sangat menggoda untuk berpikir bahwa hal paling bodoh yang bisa dilakukan jajaran pimpinan Liverpool adalah mempertahankan Slot sebagai pelatih musim depan.

Memang, ada alasan yang semakin kuat untuk melakukan perubahan sekarang juga, terutama dengan Paris Saint-Germain yang sudah menanti sebagai lawan mereka di perempat final Liga Champions pada Rabu mendatang.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Etihad Stadium...