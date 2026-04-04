Arne Slot tidak menyesali perselisihan dengan Mohamed Salah menjelang kepergian legenda Liverpool tersebut
Slot tetap pada keputusannya dalam hal taktik
Salah menuduh klub telah "dikorbankan" selama rentetan hasil buruk yang membuat timnya kalah dalam sembilan dari 12 pertandingan. Meskipun demikian, manajer Liverpool tetap teguh pada keputusan taktisnya meskipun hubungan mereka mengalami keretakan di mata publik selama periode musim dingin yang sulit. Keputusan ini membuat sang penyerang merilis video di media sosial yang menegaskan bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya di Merseyside, mengakhiri masa tinggal legendaris selama sembilan tahun yang menghasilkan dua gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions.
Menanggapi spekulasi mengenai pengunduran diri
Slot dengan cepat menepis anggapan bahwa beberapa pertandingan yang dihabiskannya di bangku cadangan menentukan masa depan Salah. "Saya menengok kembali musim ini dan berpikir bahwa saya telah mengambil beberapa keputusan yang seharusnya bisa lebih baik, tapi saya tidak membicarakan hal spesifik ini dengan Mo," kata Slot menjelang laga perempat final Piala FA The Reds melawan Manchester City. "Saya tidak menyesali banyak hal yang saya lakukan selama lebih dari satu setengah tahun bersama. Lagi pula, anggapan bahwa jika dia tidak bermain berarti dia ingin pergi—itulah anggapan yang dibuat—maka dia sudah pergi satu setengah tahun yang lalu."
"Saya ingat saat tandang ke West Ham ketika dia tidak bermain (di bawah asuhan Jurgen Klopp pada 2024). Saya tidak ada di sana. Dia tidak memutuskan untuk pergi. Asumsinya adalah jika Anda tidak bermain dalam pertandingan-pertandingan ini dan tiba-tiba ingin pergi, itu hanyalah asumsi dan mungkin benar atau mungkin tidak. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa dia tidak melakukan itu sebelumnya dan menjalani musim yang hebat setelah itu."
Privasi versus sensasi publik
Keputusan Salah untuk mengumumkan kepergiannya melalui video di media sosial mengejutkan banyak pendukung, tetapi Slot mengisyaratkan bahwa dialog internal yang terjadi jauh lebih mendalam. Pelatih asal Belanda itu tetap bungkam mengenai detail percakapan pribadi mereka, dan memilih untuk menghormati alasan pribadi sang pemain untuk hengkang.
"Ketika hal-hal seperti ini diumumkan ke publik, saya rasa tidak mengejutkan bagi Anda untuk mendengar bahwa ada banyak diskusi dan pembicaraan yang berlangsung antara dia, agennya, klub, saya, dan dia, sebelum hal ini terungkap ke publik. Namun, seperti yang selalu saya katakan, dan saya tidak akan mengubah apa yang telah dibicarakan antara kami berdua, atau antara dia dan klub, itu adalah sesuatu yang tidak akan saya bagikan. Jika dia ingin membagikan alasannya mengapa dia melakukannya, itu terserah dia, tapi bukan hak saya untuk berbicara atas namanya," tambah manajer Liverpool tersebut.
Hak untuk menentukan masa depannya
Terlepas dari ketegangan di depan publik, Slot memuji segala pencapaian sang penyerang di klub ini—yang menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 255 gol. Dengan dua gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions di lemari trofinya, Salah hengkang sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan seragam merah, dan sang manajer yakin ia telah berhak untuk pergi sesuai keinginannya sendiri.
"Saya pikir Mo sepenuhnya berhak memutuskan kapan pun ia merasa harus pergi. Dan ia telah melakukan begitu banyak hal untuk klub ini. Ia harus menentukan keputusannya sendiri, dan itulah yang ia lakukan. Setelah insiden yang Anda maksud [di Leeds], yang merupakan insiden yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia hampir setiap hari dalam sepak bola, tahukah Anda apa yang terjadi setelahnya? Dia pergi ke AFCON dan saat kembali dari AFCON, dia bermain di setiap pertandingan. Satu-satunya yang bisa membicarakannya adalah Mo sendiri. Jadi, Anda sekarang berasumsi bahwa dia ingin pergi karena dia absen selama enam hari. Tapi itu belum tentu benar," tutup Slot.