Arne Slot tidak menyesali perselisihan dengan Mohamed Salah menjelang kepergian legenda Liverpool tersebut

Slot dengan cepat menepis anggapan bahwa beberapa pertandingan yang dihabiskannya di bangku cadangan menentukan masa depan Salah. "Saya menengok kembali musim ini dan berpikir bahwa saya telah mengambil beberapa keputusan yang seharusnya bisa lebih baik, tapi saya tidak membicarakan hal spesifik ini dengan Mo," kata Slot menjelang laga perempat final Piala FA The Reds melawan Manchester City. "Saya tidak menyesali banyak hal yang saya lakukan selama lebih dari satu setengah tahun bersama. Lagi pula, anggapan bahwa jika dia tidak bermain berarti dia ingin pergi—itulah anggapan yang dibuat—maka dia sudah pergi satu setengah tahun yang lalu."

"Saya ingat saat tandang ke West Ham ketika dia tidak bermain (di bawah asuhan Jurgen Klopp pada 2024). Saya tidak ada di sana. Dia tidak memutuskan untuk pergi. Asumsinya adalah jika Anda tidak bermain dalam pertandingan-pertandingan ini dan tiba-tiba ingin pergi, itu hanyalah asumsi dan mungkin benar atau mungkin tidak. Namun sejarah telah menunjukkan bahwa dia tidak melakukan itu sebelumnya dan menjalani musim yang hebat setelah itu."