Arne Slot tidak memberi Liverpool pilihan lain - kini The Reds harus merekrut Andoni Iraola untuk menggantikan pelatih peraih gelar yang dipecat itu, setelah secara ceroboh membuang kesempatan untuk mendatangkan Xabi Alonso

Berita pada Sabtu sore bahwa Liverpool telah memecat Arne Slot tak diragukan lagi mengejutkan banyak orang — bukan karena itu keputusan yang salah, melainkan karena sangat sedikit orang yang benar-benar menduga mereka akan melakukannya. Setelah terpaksa menyaksikan salah satu upaya mempertahankan gelar terburuk dalam sejarah Liga Premier, para penggemar The Reds telah kehilangan kepercayaan terhadap klub sama seperti yang mereka rasakan terhadap sang pelatih.

Sejujurnya, menjelang pertandingan terakhir Liverpool di musim yang berantakan ini, memang beredar rumor bahwa Slot akan hengkang dari Anfield, namun rumor tersebut segera dibantah oleh para jurnalis yang memiliki hubungan dekat dengan klub.

Setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Brentford yang membuat The Reds lolos ke Liga Champions, Slot juga terdengar seperti orang yang berharap akan tetap memimpin Liverpool musim depan, saat ia berbicara dengan optimis tentang potensi efek transformatif dari jendela transfer.

Ternyata, media yang setia kepada Liverpool hanya mendukung garis partai, yaitu bahwa Slot layak diberi lebih banyak waktu untuk membalikkan keadaan. Namun, besarnya kekecewaan para penggemar, ditambah dengan temuan dari evaluasi musim internal, membuat Liverpool tidak punya pilihan lain selain memecat manajer yang memenangkan gelar pada tahun pertamanya memimpin.

    Dalam beberapa jam, hari, dan minggu ke depan, banyak pengamat pasti akan berpendapat bahwa Slot diperlakukan tidak adil; bahwa prestasi gemilangnya pada musim 2024-25 telah diremehkan. Namun, masalah sebenarnya bukanlah apakah ia seharusnya dipecat—melainkan apakah Liverpool seharusnya bertindak lebih cepat.

    Orang bisa memahami mengapa Richard Hughes & Co. merasa harus mendukung manajer mereka. Namun, sejak November sudah jelas bahwa Slot sama sekali tidak tahu cara menghentikan penurunan dramatis Liverpool menuju kemunduran.

    Di tengah rentetan hasil terburuk klub dalam 71 tahun, ia berulang kali menguraikan masalah timnya - tetapi tanpa pernah memberikan solusi yang bertahan lama. Liverpool masih kebobolan gol dari situasi bola mati dan dihancurkan habis-habisan dalam transisi menjelang akhir musim. Tidak ada peningkatan yang terlihat dalam performa mereka sama sekali.

    Menurunnya standar

    Hal itu juga menjadi sangat jelas dalam beberapa bulan terakhir musim yang bencana, bahwa suasana di ruang ganti sedang sangat buruk. Mohamed Salah bukanlah satu-satunya pemain yang merasa tidak puas.

    Pemain lokal Curtis Jones hampir tidak merayakan apa yang kemungkinan besar menjadi gol terakhirnya untuk Liverpool, saat melawan Brentford, sementara kapten Virgil van Dijk tampak sedih saat duduk sendirian di lapangan Anfield setelah pertandingan, terlihat bingung melihat betapa cepatnya The Reds hancur berantakan sejak menjuarai liga tahun lalu.

    Seperti biasa, harus diakui bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu seberapa besar dampak kematian rekan setim tercinta mereka, Diogo Jota, musim panas lalu terhadap para pemain - sebuah kehilangan yang tak terkira yang ditangani dan selalu dibicarakan Slot dengan penuh martabat. Namun, seperti yang dikatakan Alexis Mac Allister, kepergian Jota tidak bisa dijadikan alasan atau penjelasan atas kesulitan yang dialami Liverpool sepanjang musim ini.


    Sentuhan lembut

    Tim asuhan Slot sama sekali tampak tak mampu menghadapi intensitas fisik Liga Premier yang tiba-tiba meningkat. Saat mereka membuang begitu banyak poin dan dilanda rentetan cedera yang seolah tak berujung, Liverpool terlihat lemah secara mental dan fisik.

    Mereka menjadi tim yang mudah dikalahkan, "tim yang mudah dihadapi", seperti yang dikatakan mantan kapten Manchester United, Roy Keane, tim yang ingin dihadapi semua orang saat mereka sangat membutuhkan kemenangan.

    Dan yang paling menyedihkan adalah Slot terbukti sama sekali tidak mampu melakukan apa pun untuk mengatasinya, sehingga pemecatannya sayangnya menjadi hal yang tak terhindarkan.

    Seandainya ia diizinkan untuk melanjutkan tugasnya, ada kemungkinan yang sangat nyata bahwa Liverpool akan berakhir seperti tim asuhan Erik ten Hag dan mengakhiri musim kedua berturut-turut dengan hasil yang mengecewakan - setelah secara bodoh gagal menyelamatkan musim ini dengan memecat Slot pada bulan Januari dan menggantikannya dengan Xabi Alonso ketika mereka memiliki kesempatan.

    Perasaan di atas bukti

    Ketika Liverpool kalah dari Bournemouth pada 24 Januari, setelah empat hasil imbang berturut-turut di Liga Premier, Alonso sebenarnya sudah tersedia, setelah secara tidak masuk akal dipecat oleh Real Madrid 12 hari sebelumnya.

    Pada saat itu, mudah bagi para jurnalis yang bergantung pada klub untuk mendapatkan akses untuk dengan patuh menolak seruan agar The Reds memecat Slot dan mempekerjakan Alonso sebagai reaksi spontan yang khas dari 'E-Reds', sebuah istilah yang merendahkan untuk elemen yang lebih tidak sabar dari basis penggemar online klub.

    Sering ditekankan bahwa Liverpool tidak terbiasa memecat manajer—terutama yang baru saja memenangkan gelar juara musim sebelumnya. Slot tampaknya masih memiliki banyak 'kredit' di mata klub, dan argumennya adalah para penggemar seharusnya merasa berhutang budi kepada manajer karena telah memberikan salah satu hari terbaik dalam hidup mereka.

    Namun, emosi seharusnya tidak pernah dibiarkan mengabaikan bukti. Baik mereka duduk di Kop maupun di sofa, para pendukung dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Liverpool tersesat karena Slot telah terbongkar. Dia seharusnya dibantu pada bursa transfer musim dingin atau dipecat saat itu juga - tetapi klub tidak melakukan apa-apa, dan musim yang seharusnya bisa diselamatkan dibiarkan melayang menuju kesimpulan yang tak terelakkan dan agak menyedihkan ini.

    Sudah kehabisan kesabaran

    Liverpool mungkin telah memenuhi syarat 'minimal' untuk musim ini dengan lolos ke Liga Champions, tetapi mereka hanya bisa melakukannya berkat slot tambahan yang diberikan kepada Liga Premier di tengah musim. Hal itu juga terlihat sangat jelas pada pertandingan kandang kedua dari akhir bahwa Slot telah kehilangan dukungan para penggemar.

    Di pertengahan babak kedua saat imbang yang mengecewakan melawan klub yang sedang krisis, Chelsea, sang pelatih dicemooh karena menarik keluar Rio Ngumoha. Slot kemudian menjelaskan bahwa pemain remaja itu mengeluh kram, tetapi fakta bahwa para penggemar merasa perlu tidak hanya mempertanyakan keputusan tersebut tetapi juga secara terbuka mengkritiknya menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mempercayai penilaian pelatih asal Belanda itu. Bagi mereka, sangat mungkin bahwa ia akan menarik keluar penyerang paling berbahayanya daripada Cody Gakpo yang performanya selalu tidak konsisten.

    Jadi, ketika Salah secara efektif merusak sedikit kredibilitas yang tersisa dari Slot di mata para penggemar dengan memilih waktu yang tidak pantas namun paling tepat untuk menjatuhkan manajernya sebelum pertandingan melawan Brentford dengan menyesalkan Liverpool yang meninggalkan 'sepak bola heavy metal' demi taktik yang setara dengan Coldplay, jelaslah bahwa hari-hari pria berusia 47 tahun itu sudah terhitung.

    Kesempatan yang terlewatkan

    Pertanyaannya sekarang, tentu saja, adalah apa yang akan terjadi selanjutnya? Seandainya Liverpool tidak menghabiskan lebih dari enam bulan dalam penyangkalan, mereka bisa saja mengubah seluruh suasana di sekitar Anfield dengan mendatangkan Alonso—yang bukan hanya idola para penggemar, tetapi juga salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat ini.

    Mereka memiliki banyak kesempatan untuk menunjuk seorang pelatih yang pasti akan memaksimalkan potensi mantan anak asuhnya di Bayern Leverkusen, Florian Wirtz dan Jeremie Frimpong, tetapi alih-alih, mereka secara tak terduga menunggu hingga akhir musim sebelum mengambil langkah manajerial. Oleh karena itu, ada risiko nyata bahwa mereka akan dihukum dengan keras akibat penundaan mereka.

    Penyelamat?

    Namun, belum semuanya berakhir. Meskipun telah didekati oleh AC Milan awal pekan ini, Andoni Iraola masih tersedia — dan kabarnya hal itu karena pelatih asal Spanyol tersebut mendengar kabar tentang kemungkinan lowongan di Anfield.

    Tentu saja, tidak mengherankan jika Iraola dikaitkan dengan Liverpool, mengingat ia dibawa ke Bournemouth oleh Hughes - dan kemudian melakukan pekerjaan luar biasa di Vitality Stadium yang berujung pada lolosnya klub tersebut ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dengan finis di peringkat keenam Liga Premier musim ini - meskipun kehilangan hampir seluruh lini pertahanannya musim panas lalu.

    Iraola jelas bukan Alonso. Ia tidak memiliki ikatan yang sama dengan Liverpool atau para penggemarnya. Namun, ia adalah pelatih yang luar biasa dan telah teruji di Premier League, yang terkenal karena mampu memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya - sambil tetap berhasil membuat timnya bermain sepak bola yang menarik dan menyerang.

    Dalam hal itu, Iraola akan disambut dengan tangan terbuka oleh para pendukung yang hanya ingin menikmati menonton tim mereka lagi; untuk memiliki sesuatu yang bisa dinantikan setelah penampilan suram dan mematahkan semangat yang berulang-ulang di bawah Slot.

    Para pendukung Liverpool merasa sangat kecewa akibat ketidakaktifan yang membingungkan dan pengambilan keputusan yang buruk di dalam dan di luar lapangan musim lalu. Pemilik klub telah melakukan kesalahan besar dengan menunggu terlalu lama untuk memecat Slot. Kini, sangat penting bagi mereka untuk segera mendatangkan Iraola agar setidaknya dapat memperbaiki hubungan yang tegang—jika tidak bisa dikatakan putus—antara para pendukung klub dan pihak yang mengelolanya.