Arne Slot tetap yakin Liverpool bisa 'beradu kekuatan' dengan PSG setelah melihat hal-hal positif dari kekalahan telak 4-0 dari Man City
Mendapatkan kepercayaan diri dari kekalahan Etihad
Slot berbicara kepada media di Paris menjelang leg pertama babak perempat final, yang berlangsung hanya beberapa hari setelah timnya tersingkir dari Piala FA pada akhir pekan lalu. Manajer tersebut menolak membiarkan skor akhir 4-0 menutupi momen-momen dalam pertandingan di mana timnya mampu mengimbangi tuan rumah. Ketika ditanya apa yang membuatnya yakin bahwa skuadnya bisa bangkit kembali, sang manajer menyoroti fase awal pertandingan. "35 menit pertama memberi saya keyakinan besar bahwa kami mampu bersaing secara seimbang melawan tim yang, bersama Paris Saint-Germain, bagi saya merupakan salah satu dari dua tim terbaik – atau yang terbaik – dalam permainan terbuka. Tim-tim yang paling sulit dihadapi dalam permainan terbuka, karena kualitas mereka dan cara mereka dikelola," katanya.
Slot membela The Reds setelah kekalahan di Piala FA
Menanggapi kekalahan telak tersebut, Slot menegaskan bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan keseluruhan pertandingan dan menyoroti masalah yang terus berulang. "Jawabannya sangat sederhana: 35 menit pertama, karena ini bukan kali pertama kami mengalami kemunduran, kalah 4-0, dan bukan kali pertama ada 10, 15, atau 20 menit dalam pertandingan di mana kami tidak bermain sepak bola terbaik kami dan langsung dihukum dengan gol," ujarnya. Memberikan konteks lebih lanjut mengenai keruntuhan tersebut, ia menambahkan: "Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua, dan dalam situasi ini ada empat – empat peluang satu-satunya yang kami berikan dalam pertandingan ini, ngomong-ngomong."
"PSG adalah tantangan yang berbeda," kata Slot
Meskipun merasa lega dengan penampilan awal timnya, sang manajer memperingatkan para pemainnya bahwa tim asuhan Luis Enrique menghadirkan tantangan taktis yang sama sekali berbeda, mengingat juara bertahan Liga Champions itu datang ke laga ini dengan catatan empat kemenangan beruntun. "Kita tidak bisa membandingkan Paris Saint-Germain dengan City sepenuhnya karena ketika kami menguasai permainan dan penguasaan bola dalam 35 menit pertama, itu juga berkaitan dengan City yang lebih bertahan pada posisinya, tidak terlalu agresif terhadap kami, sedangkan Paris Saint-Germain telah menunjukkan dalam beberapa musim terakhir sejak Luis Enrique datang bahwa mereka tidak memberi Anda sedetik pun waktu untuk menguasai bola dengan nyaman di kaki Anda. Mereka menekan, menekan, menekan, menekan, menekan setiap detik dalam pertandingan," katanya. Untuk mengatasi hal ini, Slot mengacu pada DNA klub, dengan menyatakan: "Saya pikir jawabannya ada dalam sejarah Liverpool. Klub ini selalu menunjukkan bahwa di saat-saat sulit, mereka bangkit kembali."
Apa langkah selanjutnya bagi Liverpool?
Setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA, Liga Champions kini menjadi satu-satunya trofi yang diperebutkan Liverpool musim ini. Namun, mereka juga harus menghadapi perjuangan berat di Liga Premier untuk memastikan lolos ke kompetisi Eropa teratas musim depan.
Saat ini mereka berada di peringkat kelima klasemen dengan 49 poin setelah 31 pertandingan, tertinggal lima poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan enam poin dari Manchester United di peringkat ketiga. Dengan Chelsea dan Brentford yang terus membayangi di belakang mereka dengan masing-masing 48 dan 46 poin, skuad ini harus menjalani sisa musim domestik yang sulit sekaligus menghadapi laga dua leg krusial di Eropa untuk menyelamatkan musim mereka yang penuh gejolak.