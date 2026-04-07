Arne Slot tetap yakin Liverpool bisa 'beradu kekuatan' dengan PSG setelah melihat hal-hal positif dari kekalahan telak 4-0 dari Man City

Setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala FA, Liga Champions kini menjadi satu-satunya trofi yang diperebutkan Liverpool musim ini. Namun, mereka juga harus menghadapi perjuangan berat di Liga Premier untuk memastikan lolos ke kompetisi Eropa teratas musim depan.

Saat ini mereka berada di peringkat kelima klasemen dengan 49 poin setelah 31 pertandingan, tertinggal lima poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan enam poin dari Manchester United di peringkat ketiga. Dengan Chelsea dan Brentford yang terus membayangi di belakang mereka dengan masing-masing 48 dan 46 poin, skuad ini harus menjalani sisa musim domestik yang sulit sekaligus menghadapi laga dua leg krusial di Eropa untuk menyelamatkan musim mereka yang penuh gejolak.