Arne Slot secara blak-blakan menjelaskan mengapa ia bisa menjadi 'manajer Tottenham berikutnya' — sementara mantan bintang Liga Premier itu menantang Liverpool
Memenuhi ekspektasi besar di Anfield
Perbandingan ini menjadi pengingat bahwa di klub sekelas Liverpool, sekadar memainkan sepak bola yang menarik dan mempertahankan posisi tinggi di klasemen liga jarang cukup untuk memuaskan para pendukung yang terbiasa dengan dominasi di bawah asuhan Jurgen Klopp. Transisi dari era Klopp memang selalu menjadi topik utama di Merseyside. Namun, meski banyak yang memperkirakan penurunan performa, The Reds justru berhasil merebut gelar Premier League musim lalu. Namun, seperti yang ditekankan Merson, ujian sesungguhnya bagi seorang manajer Liverpool bukan hanya memenangkan pertandingan, melainkan mengangkat trofi pada bulan Mei.
Penilaian pedas Merson
Merson kemudian menyampaikan prediksi berani mengenai ke mana sang pelatih asal Belanda itu mungkin akan berlabuh jika ia meninggalkan Anfield, dengan mengatakan kepada Sky Sports: “Menurut saya, ia harus bisa finis di empat besar; kalau tidak, ia akan menjadi manajer Tottenham berikutnya.”
“Jika dia memenangkan Piala FA tapi tidak finis di posisi Liga Champions, itu tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Saya pikir Liverpool harus lolos ke Liga Champions karena aturan fair play finansial. Semakin sering Anda lolos ke Liga Champions, semakin berkualitas pemain yang bisa Anda datangkan.”
Tantangan warisan Jurgen Klopp
Untuk menghindari perbandingan dengan 'Spurs', Slot harus membuktikan bahwa ia mampu mengatasi tekanan yang sangat tinggi. Merson berpendapat bahwa standar yang ditetapkan sudah begitu tinggi sehingga jika tidak mampu menjadi pemenang yang konsisten, pada akhirnya para penggemar dan media akan mulai merasa tidak sabar dengan proyek sang pelatih asal Belanda itu.
"Saya pikir mereka perlu mendatangkan seorang bek tengah dan mereka akan kembali ke papan atas lagi tahun depan," katanya. "Mereka hanya sedang tidak dalam performa terbaiknya tahun ini, ini benar-benar aneh, dan sulit ketika Anda telah memenangkan liga seperti yang mereka lakukan. Mereka juga telah berjuang selama dua atau tiga tahun terakhir, pemain baru datang. Lagi pula, mereka bermain untuk Liverpool, salah satu klub terbesar di dunia. Butuh waktu bagi mereka untuk mengatasinya, dan mereka adalah pemain berkualitas tinggi, tapi klub ini memang klub sepak bola yang sangat besar."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Liverpool?
Jadwal pertandingan Liverpool tetap padat, dan harapan dari petinggi klub sudah jelas: mereka tidak sedang dalam fase pembangunan kembali, melainkan dalam fase meraih kemenangan. Liverpool masih berjuang di berbagai kompetisi, termasuk mengejar posisi empat besar dan melaju lebih jauh di Liga Champions. Mereka akan menjamu Tottenham pada hari Minggu dan kemudian berusaha membalikkan keadaan dengan mengejar ketertinggalan satu gol saat menghadapi Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions.
