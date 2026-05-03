Arne Slot menyebut nama bintang Man Utd yang 'berulang kali menyulitkan' Liverpool dalam kekalahan di Old Trafford

Meskipun kecewa dengan hasil akhir, Slot mengakui bahwa keruntuhan tim setelah skor imbang 2-2 agak mencerminkan musim mereka. "Itulah yang terjadi. Kami tertinggal 2-0, bangkit di babak kedua hingga imbang 2-2, lalu kami lengah dan langsung kebobolan," katanya. "Saya rasa tak ada yang mengira kami akan kalah setelah skor 2-2. Atau mungkin Anda mengira begitu mengingat performa kami sepanjang musim ini. Seperti yang sudah saya tunjukkan berkali-kali musim ini, saat kami bermain bagus atau merasa bisa menang, kami justru lengah. Kami menguasai bola dengan baik, salah satu kekuatan mereka adalah pertahanan. Saya mencoba bermain sedikit lebih ke kedua sisi dengan para pemain sayap. Kami terlalu banyak mengarah ke tengah pada babak pertama, di mana mereka bisa melakukan serangan balik. Masalah yang sama terus berulang, yang tidak terlalu mengejutkan karena Anda tidak punya banyak waktu untuk memperbaikinya selama musim ini."