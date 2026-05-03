Arne Slot menyebut nama bintang Man Utd yang 'berulang kali menyulitkan' Liverpool dalam kekalahan di Old Trafford
Setan Merah menghukum Liverpool lewat serangan balik
Slot menyaksikan timnya menelan kekalahan ke-11 di liga musim ini di Old Trafford pada Minggu, setelah kalah 3-2 dari tim United yang sedang dalam performa terbaiknya. Tim tamu berjuang keras untuk membalikkan keadaan setelah tertinggal dua gol akibat gol-gol awal dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko. Gol-gol dari Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo menyamakan kedudukan, namun Kobbie Mainoo mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-77. Hasil ini memastikan United lolos ke Liga Champions dan memastikan mereka hampir pasti akan finis di atas Liverpool, hanya 12 bulan setelah klub Anfield itu mengangkat trofi Liga Premier.
Slot memuji Fernandes
Saat menganalisis strategi pertandingan tersebut, Slot jujur mengakui ketidakmampuan timnya dalam menghadapi gelandang serang asal Portugal itu. "Kami tidak mampu mengendalikan kelebihan mereka," kata Slot. "Kami sudah menyadari hal itu – tendangan bebas dan serangan balik. Anda harus tahu di mana harus kehilangan bola jika bermain melawan United. Mereka sangat kuat saat menyerang ke tengah. Mereka memiliki begitu banyak pemain cepat, seperti Bruno Fernandes yang bisa membahayakan Anda saat transisi, dan itulah tepatnya yang terjadi pada gol kedua."
Mimpi buruk yang terus berulang bagi para juara
Meskipun kecewa dengan hasil akhir, Slot mengakui bahwa keruntuhan tim setelah skor imbang 2-2 agak mencerminkan musim mereka. "Itulah yang terjadi. Kami tertinggal 2-0, bangkit di babak kedua hingga imbang 2-2, lalu kami lengah dan langsung kebobolan," katanya. "Saya rasa tak ada yang mengira kami akan kalah setelah skor 2-2. Atau mungkin Anda mengira begitu mengingat performa kami sepanjang musim ini. Seperti yang sudah saya tunjukkan berkali-kali musim ini, saat kami bermain bagus atau merasa bisa menang, kami justru lengah. Kami menguasai bola dengan baik, salah satu kekuatan mereka adalah pertahanan. Saya mencoba bermain sedikit lebih ke kedua sisi dengan para pemain sayap. Kami terlalu banyak mengarah ke tengah pada babak pertama, di mana mereka bisa melakukan serangan balik. Masalah yang sama terus berulang, yang tidak terlalu mengejutkan karena Anda tidak punya banyak waktu untuk memperbaikinya selama musim ini."
Mencari solusi untuk masalah sistemik
Melihat ke depan, Slot menyadari bahwa tidak ada solusi instan untuk masalah-masalah mendasar yang melanda skuad. Liverpool tengah bersiap menghadapi tiga pertandingan krusial di sisa putaran Liga Premier untuk mengamankan tempat mereka di Liga Champions; menjamu Chelsea di Anfield, bertandang ke markas Aston Villa, dan menutup musim dengan menghadapi Brentford. The Reds saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan 58 poin, sejajar dengan Aston Villa yang berada di peringkat kelima, dan hanya unggul enam poin dari Bournemouth di peringkat keenam, yang berada di luar zona kualifikasi Liga Champions, sehingga setiap poin dalam pertandingan mendatang menjadi sangat krusial.