Arne Slot menyatakan bahwa keberhasilan Liverpool meraih gelar Liga Premier 2024-25 telah 'menunda' proses pembenahan tim, dan The Reds telah mencapai 'akhir siklus' era Jurgen Klopp
Slot mengakui bahwa Liverpool sedang melewati akhir dari sebuah siklus setelah era yang sangat sukses di bawah asuhan Klopp. Meskipun berhasil menjuarai Liga Premier musim lalu, pelatih asal Belanda itu meyakini bahwa kesuksesan tersebut hanya menunda periode transisi yang tak terhindarkan, yang kini mulai terlihat di Anfield. Perubahan ini semakin jelas dengan kepergian sejumlah tokoh kunci yang akan segera terjadi. Andy Robertson dan Mohamed Salah akan hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas ini, bergabung dengan daftar panjang pemain berpengaruh yang menjadi tulang punggung tim juara Klopp.
Slot menjelaskan mengapa jadwal pembangunan ulang berubah
Slot mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai peremajaan skuad sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kedatangannya di Merseyside, namun kesuksesan Liverpool musim lalu mengubah jadwal rencana tersebut.
“Ini adalah salah satu hal yang kami sepakati – bukan sekarang, tapi satu setengah tahun yang lalu,” kata Slot, seperti dikutip The Guardian. “Adalah hal yang wajar dalam sepak bola bahwa ada siklus. Saya sangat senang bahwa Mo dan Robbo telah bekerja sama dengan semua pemain baru yang kami datangkan musim panas lalu karena mereka telah melihat arti klub ini bagi mereka dan seberapa keras mereka bekerja.”
“Itu adalah proses normal di klub-klub sukses, atau klub mana pun, bahwa ada akhir dari sebuah siklus. Itu bukan hal baru bagi kami. Hal yang hebat adalah bahwa kami mungkin telah menunda siklus tersebut berkat musim lalu.”
Petinggi Liverpool bersatu mendukung proyek jangka panjang
Meskipun Liverpool telah menelan 17 kekalahan musim ini, Slot menegaskan bahwa ia tetap mendapat dukungan kuat dari direktur olahraga Richard Hughes dan grup pemilik Fenway Sports Group. Menurut sang manajer, diskusi dengan pimpinan klub lebih berfokus pada pemahaman akan tantangan masa transisi daripada saling menyalahkan atas hasil yang mengecewakan.
“Ini bukan soal setiap hari mereka mengatakan: ‘Kami mendukung Anda, kami mendukung Anda,’” jelas Slot. “Ini adalah pembicaraan mengenai apa yang kami lihat sedang terjadi dan, terkadang, tidak selalu perlu untuk mengatakan: ‘Saya mendukung Anda,’ tetapi Anda bisa merasakan dukungan itu. Semua orang melihat apa yang terjadi di depan mata kami dan kami semua sepakat mengenai apa yang kami lihat. Kita pasti sejalan dalam apa yang kita lihat dan alasan di baliknya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier dengan 49 poin dari 31 pertandingan, tertinggal enam poin dari Manchester United yang berada di peringkat ketiga. Mereka selanjutnya akan menghadapi Fulham sebelum mengalihkan fokus ke leg kedua babak perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.