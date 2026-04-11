Arne Slot menyatakan bahwa keberhasilan Liverpool meraih gelar Liga Premier 2024-25 telah 'menunda' proses pembenahan tim, dan The Reds telah mencapai 'akhir siklus' era Jurgen Klopp

Slot mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai peremajaan skuad sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kedatangannya di Merseyside, namun kesuksesan Liverpool musim lalu mengubah jadwal rencana tersebut.

“Ini adalah salah satu hal yang kami sepakati – bukan sekarang, tapi satu setengah tahun yang lalu,” kata Slot, seperti dikutip The Guardian. “Adalah hal yang wajar dalam sepak bola bahwa ada siklus. Saya sangat senang bahwa Mo dan Robbo telah bekerja sama dengan semua pemain baru yang kami datangkan musim panas lalu karena mereka telah melihat arti klub ini bagi mereka dan seberapa keras mereka bekerja.”

“Itu adalah proses normal di klub-klub sukses, atau klub mana pun, bahwa ada akhir dari sebuah siklus. Itu bukan hal baru bagi kami. Hal yang hebat adalah bahwa kami mungkin telah menunda siklus tersebut berkat musim lalu.”