Arne Slot menjelaskan mengapa ia tidak memasukkan Mohamed Salah saat melawan PSG meskipun performa lini serang Liverpool sangat buruk

Keputusan untuk sama sekali tidak memasukkan Salah ke dalam skuad terasa sangat mengejutkan, mengingat Slot telah menggunakan lima pemain pengganti lainnya, termasuk Alexander Isak—yang baru saja pulih dari cedera patah kaki yang membuatnya absen selama hampir empat bulan—dan Trey Nyoni yang berusia 18 tahun. Namun, sang manajer tetap pada pendiriannya, dengan alasan bahwa memaksa Salah untuk melakukan tugas-tugas bertahan di kotak penalti Liverpool yang sedang dikepung akan menjadi pemborosan bakat dan kebugaran sang penyerang menjelang jadwal pertandingan domestik yang padat.

“Saya pikir di bagian akhir pertandingan, ini lebih tentang bertahan bagi kami daripada ada peluang kami bisa mencetak gol,” kata Slot saat ditanya tentang keputusan tersebut. “Ya, Anda tidak pernah tahu, karena musim lalu kami mencetak gol lima menit sebelum akhir, saat saya mengganti Mo. Tapi saya pikir ini adalah 20-25 menit di mana kami hanya bertahan.

"Dan Mo memiliki kualitas yang luar biasa, tapi bagi Mo untuk bertahan selama 20-25 menit di dalam kotak penalti sendiri, saya pikir lebih baik baginya untuk menghemat energinya untuk banyak pertandingan yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan.”