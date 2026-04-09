Arne Slot menjelaskan mengapa ia tidak memasukkan Mohamed Salah saat melawan PSG meskipun performa lini serang Liverpool sangat buruk
Slot lebih mengutamakan kelangsungan tim daripada target saat Salah dicadangkan
Dalam langkah yang mengejutkan banyak pendukung Liverpool, pelatih asal Belanda itu memilih untuk menepikan seorang pencetak gol ulung di bangku cadangan sementara timnya kesulitan menciptakan peluang berarti di ibu kota Prancis. The Reds kalah telak 2-0, tetapi alih-alih memasukkan "Raja Mesir" itu untuk memburu gol tandang yang sangat penting, Slot berpendapat bahwa pertandingan telah melewati titik di mana menyerang bukanlah strategi yang tepat lagi.
Mengapa Slot membiarkan Salah duduk di bangku cadangan?
Keputusan untuk sama sekali tidak memasukkan Salah ke dalam skuad terasa sangat mengejutkan, mengingat Slot telah menggunakan lima pemain pengganti lainnya, termasuk Alexander Isak—yang baru saja pulih dari cedera patah kaki yang membuatnya absen selama hampir empat bulan—dan Trey Nyoni yang berusia 18 tahun. Namun, sang manajer tetap pada pendiriannya, dengan alasan bahwa memaksa Salah untuk melakukan tugas-tugas bertahan di kotak penalti Liverpool yang sedang dikepung akan menjadi pemborosan bakat dan kebugaran sang penyerang menjelang jadwal pertandingan domestik yang padat.
“Saya pikir di bagian akhir pertandingan, ini lebih tentang bertahan bagi kami daripada ada peluang kami bisa mencetak gol,” kata Slot saat ditanya tentang keputusan tersebut. “Ya, Anda tidak pernah tahu, karena musim lalu kami mencetak gol lima menit sebelum akhir, saat saya mengganti Mo. Tapi saya pikir ini adalah 20-25 menit di mana kami hanya bertahan.
"Dan Mo memiliki kualitas yang luar biasa, tapi bagi Mo untuk bertahan selama 20-25 menit di dalam kotak penalti sendiri, saya pikir lebih baik baginya untuk menghemat energinya untuk banyak pertandingan yang akan datang dalam beberapa minggu ke depan.”
Van Dijk mengakui bahwa malam itu sulit
Pendekatan taktis tersebut menuai kritik, karena The Reds tampak kurang ambisius meskipun taruhannya tinggi dalam laga perempat final Eropa ini. Kapten klub Virgil van Dijk tidak menyangkal kenyataan terkait penampilan tersebut, dan mengakui bahwa timnya menghabiskan hampir sepanjang pertandingan dalam posisi bertahan melawan tim asuhan Luis Enrique yang tampil sangat agresif.
Berbicara setelah kekalahan tersebut, sang kapten mengatakan: “Sulit. Pertandingan yang berat, seperti yang sudah diperkirakan. Saya rasa kami bertahan dengan banyak pemain di sekitar kotak penalti... Jelas saya sama sekali tidak senang kalah di sini, satu-satunya hal positif adalah kami masih memiliki pertandingan lain yang harus dimainkan minggu depan. Tapi sekarang jelas waktu istirahatnya sangat singkat dan Fulham juga sudah menanti kami."
Tantangan berat di Anfield
Hasil 2-0 ini berarti Liverpool harus kembali menampilkan comeback legendaris di ajang Eropa di kandang sendiri jika ingin lolos ke semifinal. Setelah gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran di Parc des Princes, Slot kini berada di bawah tekanan untuk memasukkan kembali Salah dan mengembalikan gairah serangan tim. Sebelum mereka bisa fokus membalikkan defisit di Liga Champions, Liverpool harus mengalihkan perhatian kembali ke Liga Premier dan laga melawan Fulham. Dengan persaingan untuk lima besar yang semakin memanas, Slot berharap keputusannya untuk menghemat energi Salah akan membuahkan hasil di sisa musim domestik sebelum tim Paris tiba di Anfield pekan depan.