Dalam wawancara dengan Sky Sports menjelang kick-off melawan Tottenham,

Arne Slot menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk memberikan debut penuh kepada pemain muda Rio Ngumoha.“Mengapa sekarang? Karena dia telah berlatih bersama kami sepanjang musim dan terus menunjukkan peningkatan, peningkatan, dan peningkatan. Waktu bermainnya terus bertambah, dan biasanya langkah selanjutnya setelah itu adalah menjadi starter – dan hari ini adalah hari itu.

"Pertama-tama, karena dia tampil sangat baik melawan Wolverhampton Wanderers, dan juga karena perkembangannya sangat baik. Namun, yang utama adalah karena Rio telah menunjukkan bahwa dia siap untuk itu. Sekarang dia harus membuktikannya lagi hari ini. Saya pikir langkah selanjutnya baginya adalah menjadi starter."