Arne Slot menjelaskan alasannya menempatkan Mohamed Salah di bangku cadangan dan memberikan kesempatan debut sebagai starter di Liga Premier kepada Rio Ngumoha untuk Liverpool
Slot membenarkan keputusan untuk memilih opsi yang sangat luas
Dalam wawancara dengan Sky Sports menjelang kick-off melawan Tottenham,
Arne Slot menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk memberikan debut penuh kepada pemain muda Rio Ngumoha.“Mengapa sekarang? Karena dia telah berlatih bersama kami sepanjang musim dan terus menunjukkan peningkatan, peningkatan, dan peningkatan. Waktu bermainnya terus bertambah, dan biasanya langkah selanjutnya setelah itu adalah menjadi starter – dan hari ini adalah hari itu.
"Pertama-tama, karena dia tampil sangat baik melawan Wolverhampton Wanderers, dan juga karena perkembangannya sangat baik. Namun, yang utama adalah karena Rio telah menunjukkan bahwa dia siap untuk itu. Sekarang dia harus membuktikannya lagi hari ini. Saya pikir langkah selanjutnya baginya adalah menjadi starter."
Kebangkitan Ngumoha
Meskipun Salah memulai pertandingan dari bangku cadangan, semua mata akan tertuju pada Ngumoha, talenta "istimewa" yang dengan cepat menjadi favorit para penggemar di Anfield. Pemain sayap ini telah beberapa pekan terakhir menunjukkan performa yang menjanjikan untuk masuk ke tim utama, dengan legenda Liverpool Jamie Carragher dan Steven Gerrard menjadi yang terdepan dalam mendesak agar ia dimasukkan ke dalam skuad.
Klub sebelumnya telah memberi isyarat bahwa momen ini akan tiba, dengan hati-hati mengatur beban kerja sang remaja dan menunggu waktu yang tepat untuk memberinya debut sebagai starter.
Ketegangan baru bagi Salah dan Slot?
Keputusan untuk menempatkan Salah di bangku cadangan kemungkinan besar tidak akan disambut baik oleh sang penyerang, yang memiliki riwayat ketegangan dengan pelatih kepala terkait waktu bermainnya. Pemain berusia 33 tahun itu sempat berselisih dengan Slot pada bulan Desember setelah tidak dimasukkan ke dalam susunan pemain inti selama tiga pertandingan berturut-turut, yang berujung pada perselisihan terbuka yang membutuhkan upaya mediasi yang panjang untuk diselesaikan.
Selama periode ketegangan tersebut, pemain asal Mesir itu tidak menahan rasa frustrasinya, dengan menyatakan: “Saya tidak perlu setiap hari berjuang untuk posisi saya karena saya telah mendapatkannya.” Ia lebih lanjut mengungkapkan ketidakpuasannya dengan mengklaim bahwa ia merasa telah “dikorbankan” oleh manajemen.
Rotasi skuad dan perubahan taktik
Salah bukanlah satu-satunya pemain ternama yang absen, karena Hugo Ekitiké dan Ibrahima Konaté juga duduk di bangku cadangan sebagai bagian dari rotasi. Dengan Alexander Isak yang masih absen karena cedera, Slot terpaksa harus berkreasi dengan opsi serangannya. Hal ini menghasilkan lini depan yang dinamis yang terdiri dari Cody Gakpo, Florian Wirtz, dan Dominik Szoboszlai, yang semuanya pernah bermain sebagai "false nine" musim ini.
