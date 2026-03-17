Getty/Goal
Diterjemahkan oleh
Arne Slot mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan Jamie Carragher terkait kritik terhadap Liverpool setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Tottenham
Perubahan yang signifikan dalam suasana di Anfield
Komentar Slot tersebut menyusul penilaian pedas dari Carragher. Pakar sepak bola itu memperingatkan bahwa manajer sedang kehilangan dukungan penonton Anfield setelah suasana yang memanas merusak pertandingan imbang hari Minggu melawan Spurs. The Reds saat ini sedang mengalami rentetan hasil buruk, berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier dan tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Menyikapi reaksi kecewa terhadap gol penyama kedudukan pada menit ke-90, Carragher menyatakan: "Cemoohan di akhir pertandingan, itu adalah cemoohan yang sesungguhnya dari basis penggemar yang kecewa dan tidak puas. Saya pikir akan sangat sulit bagi Arne Slot untuk memenangkan kembali hati mereka. Begitu Anda kehilangan dukungan penonton, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali."
- AFP
Menolak label "tim individu"
Menanggapi langsung anggapan bahwa timnya telah kehilangan identitas kolektifnya, pelatih asal Belanda itu dengan tegas membantah hal tersebut. Ia memuji ketangguhan yang ditunjukkan para pemainnya meski mengalami begitu banyak kemunduran selama musim yang penuh gejolak. Menanggapi kritik tersebut secara langsung, ia menjelaskan: "Saya setuju dengan banyak hal yang dikatakan Jamie sepanjang musim ini. Namun, untuk hal ini, saya tidak sependapat dengannya. Saya tidak melihat hal ini setelah kami kebobolan sehingga skor menjadi 1-1. Setelah begitu banyak kekecewaan, tidak akan aneh atau janggal jika para pemain menyerah. Namun, mereka tidak melakukannya."
Kurangnya kekompakan di tengah masalah cedera
Sambil membela karakter timnya, pelatih kepala mengakui bahwa tim tersebut belum bisa berfungsi secara sempurna sebagai satu kesatuan. Untuk memperjelas pandangannya, ia menambahkan: "Sekali lagi, kami sepakat, tapi itu karena kami belum sering bermain bersama. Bukan berarti kami hanya 11 individu; jika yang dimaksudnya begitu, maka saya sama sekali tidak setuju. Jika yang dimaksudnya adalah kami belum bermain secara sempurna saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola, maka dia benar. Itu tidak ada hubungannya dengan mentalitas individu, melainkan karena koneksi antar pemain belum cukup kuat. Semua hal ini harus kami sesuaikan dengan setiap tim. Saya melihat sebuah tim yang berjuang bersama."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi Liverpool?
Manajer yang sedang dalam tekanan itu tak punya waktu untuk merenungkan masalah di liga domestik karena perhatian kini beralih ke laga penting di kompetisi Eropa. Tertinggal 1-0 dari leg pertama, juara Eropa lima kali itu akan menjamu Galatasaray pada Rabu, dan sangat membutuhkan kemenangan untuk membalikkan defisit tersebut guna lolos ke perempat final. Di liga domestik. Setelah ujian di level Eropa, perjalanan tandang yang menantang ke Brighton di Liga Premier menanti pada Sabtu. Meskipun mendapat sorotan tajam dan kesulitan di liga, laga perempat final Piala FA tandang melawan Manchester City pada awal April tetap menjaga harapan mereka untuk meraih trofi domestik tetap hidup.
Iklan