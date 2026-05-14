Arne Slot mengungkap rencana Liverpool untuk Harvey Elliott setelah masa peminjaman yang buruk di Aston Villa
Elliott siap kembali ke Anfield
Slot telah memberikan kejelasan mengenai masa depan Elliott, dengan menegaskan bahwa gelandang muda tersebut akan kembali bergabung dengan skuad Liverpool untuk menjalani latihan pramusim. Pemain berusia 23 tahun itu menghabiskan sebagian besar musim ini dengan status pinjaman di Villa Park, namun kepindahannya tersebut tidak memberinya kesempatan bermain reguler di tim utama seperti yang diharapkan oleh semua pihak saat kesepakatan itu tercapai.
Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan Liga Premier Liverpool melawan Villa, Slot dengan jelas menyatakan di mana Elliott akan bermain musim depan. "Dia terikat kontrak dengan kami, jadi dia akan bersama kami di awal musim," kata pelatih asal Belanda itu, membantah spekulasi tentang kemungkinan pemain berbakat ini kembali dipinjamkan.
Masa pinjaman yang mengecewakan di Villa Park
Peminjaman ke West Midlands dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan Elliott, namun ia hanya tampil selama 284 menit dalam pertandingan resmi sepanjang musim ini. Kurangnya kesempatan bermain ini cukup mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat potensi yang ditunjukkan Elliott selama Kejuaraan Eropa U-21 dan kontribusinya sebelumnya saat mengenakan seragam merah.
Slot mengakui bahwa situasi ini jauh dari ideal bagi perkembangan sang pemain. "Saya pikir bagi dia, bagi semua orang, hal ini tidak berjalan sesuai keinginannya, sesuai keinginan kami, dan mungkin juga sesuai keinginan Villa, karena biasanya Anda merekrut seorang pemain atau meminjamkannya untuk memanfaatkannya," jelas Slot.
Pertanyaan mengenai slot yang kurangnya waktu
Meskipun Slot enggan mengkritik pilihan susunan pemain Emery secara langsung, ia mengungkapkan kekecewaannya melihat pemain berpotensi tinggi seperti itu menghabiskan begitu banyak waktu di bangku cadangan. Manajer Liverpool itu mencatat bahwa Elliott sebenarnya mendapat lebih banyak waktu bermain di Anfield sebelum dipinjamkan daripada selama masa peminjamannya bersama Aston Villa.
"Hal itu tidak sering terjadi. Bukan tugas saya untuk menjawab mengapa hal itu terjadi," kata Slot. "Tapi tentu saja, tidak pernah menyenangkan bagi seorang pemain untuk tidak mendapatkan banyak menit bermain, terutama setelah musim yang dia jalani bersama kami, di mana dia – saya kira – bahkan mendapatkan lebih banyak menit bermain bersama kami daripada 280 menit ini. Dia pergi ke sana untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, tapi sayangnya hal itu tidak terjadi."
Berfokus pada pengembangan di masa depan
Meskipun masa peminjamannya terlihat seperti mimpi buruk dari segi statistik, Slot tetap sangat yakin dengan kemampuan teknis Elliott. Ia menyebut rekam jejak sang gelandang di level internasional sebagai alasan mengapa klub masih sangat menghargainya menjelang musim baru, sekaligus menyiratkan bahwa awal yang baru di Merseyside adalah hal yang sangat dibutuhkan.
"Dan untuk pemain berbakat seperti dia yang tampil sangat baik di Euro U21 [musim panas lalu], Anda ingin pemain seperti itu mendapatkan waktu bermain yang semakin banyak," tambah Slot. "Dia juga bergabung dengan tim yang sangat, sangat bagus, di mana mereka juga memiliki banyak pemain hebat. Saya tidak tahu mengapa dia belum mendapatkan menit bermain yang dia harapkan. Itu bukan urusan saya untuk menjawabnya. Tapi selalu disayangkan jika seorang pemain hampir tidak bermain selama dua tahun, apalagi pemain seusia itu yang telah menunjukkan selama [U21] Euro bahwa dia adalah pemain yang sangat bagus."