Arne Slot mengungkap rencana Liverpool untuk Harvey Elliott setelah masa peminjaman yang buruk di Aston Villa

Slot telah memberikan kejelasan mengenai masa depan Elliott, dengan menegaskan bahwa gelandang muda tersebut akan kembali bergabung dengan skuad Liverpool untuk menjalani latihan pramusim. Pemain berusia 23 tahun itu menghabiskan sebagian besar musim ini dengan status pinjaman di Villa Park, namun kepindahannya tersebut tidak memberinya kesempatan bermain reguler di tim utama seperti yang diharapkan oleh semua pihak saat kesepakatan itu tercapai.

Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan Liga Premier Liverpool melawan Villa, Slot dengan jelas menyatakan di mana Elliott akan bermain musim depan. "Dia terikat kontrak dengan kami, jadi dia akan bersama kami di awal musim," kata pelatih asal Belanda itu, membantah spekulasi tentang kemungkinan pemain berbakat ini kembali dipinjamkan.