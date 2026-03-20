Arne Slot mengonfirmasi kabar buruk terkait cedera Mohamed Salah, yang membuat bintang Liverpool itu absen dalam laga melawan Brighton
Kekosongan besar di lini serang The Reds
Liverpool mengalami pukulan telak menjelang lawatan mereka ke Amex Stadium untuk laga Premier League melawan The Seagulls pada Sabtu mendatang. Salah terpaksa ditarik keluar pada babak kedua saat mereka menang 4-0 atas Galatasaray dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dan hasil pemeriksaan awal telah mengonfirmasi kekhawatiran klub asal Merseyside tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu secara resmi dipastikan absen dalam laga akhir pekan ini.
Slot memberikan kabar terbaru seputar kebugaran
Manajer asal Belanda itu berbicara kepada media untuk mengklarifikasi kondisi pemain sayap andalannya. Ia mengakui bahwa jenis cedera tersebut jarang terjadi pada pemain sekuat Salah, namun menegaskan bahwa pemain asal Mesir itu tidak akan ikut dalam rombongan tim ke pantai selatan.
"Memang, [ini] tidak biasa. Akibatnya, saya rasa Anda bisa menebak hasilnya. Jadi, [dia] tidak bisa bermain besok," jelas Slot. "Hal baiknya bagi Liverpool dan bagi kami adalah kami akan memasuki jeda internasional. Hal buruknya bagi Mesir adalah dia tidak bisa pergi ke sana."
"Kami juga berharap, dengan apa yang telah ditunjukkan Mo di masa lalu, dia bisa pulih lebih cepat daripada pemain lain dalam situasi serupa karena dia sangat menjaga kondisinya. Sejarah telah menunjukkan bahwa dia bisa kembali lebih cepat daripada beberapa pemain lain. Namun, hanya dua minggu lagi sebelum kami bertanding lagi, jadi mari kita berharap dalam periode waktu itu dia bisa kembali."
Gomez juga dipastikan absen untuk Liverpool
Krisis cedera tidak hanya terjadi di lini depan, karena bek Joe Gomez masih diragukan untuk tampil. Meskipun namanya masuk dalam daftar pemain cadangan saat kemenangan tengah pekan atas Galatasaray, ia tidak cukup fit untuk diturunkan dan masih mengalami masalah cedera.
"Joe ada di bangku cadangan tapi dia tidak bisa masuk. Kami mencoba menunda keputusannya selama mungkin," tambah manajer tersebut. "Dia sudah memberitahuku sebelum pertandingan dimulai bahwa dia tidak merasa baik. Aku berkata: 'Oke, mari kita tunggu hingga babak pertama [dan] mungkin ada keajaiban - kita mungkin membutuhkanmu di babak tambahan'. Dia mungkin bisa bermain besok tapi pasti tidak sebagai starter."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan absennya Salah, beberapa pemain akan bersaing untuk memperebutkan posisi starter saat melawan Brighton. Federico Chiesa, Rio Ngumoha, Cody Gakpo, dan Florian Wirtz berpeluang diturunkan di posisi tersebut. Setelah pertandingan melawan The Seagulls, The Reds akan bersiap menghadapi Manchester City di perempat final Piala FA.
