AFP
Diterjemahkan oleh
Arne Slot mengonfirmasi kabar baik terkait cedera di Liverpool, dengan Mohamed Salah dan Alexander Isak yang siap kembali
Slot membagikan kabar terbaru tentang kondisi kebugaran Isak
Isak akhirnya semakin dekat dengan kembalinya yang telah lama dinantikan ke lapangan setelah absen cukup lama. Pemain internasional Swedia ini telah absen sejak Desember lalu setelah mengalami patah kaki saat bertanding di Liga Premier melawan Tottenham, namun proses pemulihannya kini telah mencapai titik balik yang krusial.
Sebelum cedera, Isak telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi untuk Liverpool, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist selama musim debutnya. Namun, keadaan tampaknya mulai membaik bagi bintang Swedia ini. Membahas perkembangan sang striker, Slot mengatakan: "Saya pikir Alex berada dalam kondisi yang sangat baik karena Swedia lolos ke Piala Dunia tadi malam dan selain itu, dia akan berlatih bersama tim lagi untuk pertama kalinya besok. Jika Anda telah bekerja keras selama tiga, empat bulan atau semacamnya dan kemudian kembali berlatih bersama tim, itu tentu sangat menyenangkan bagi semua orang. Jadi, dalam hal itu, Alex berada dalam kondisi yang baik.
"Tentu saja ini baru sesi pertamanya, setelah tiga atau empat bulan absen, bersama tim, tapi bagus dia kembali karena kita semua tahu siapa yang kita rekrut dan kita telah merekrut penyerang yang luar biasa. Jadi, memiliki dia kembali di tim yang biasanya menciptakan banyak peluang - dan mungkin tidak langsung sejak awal dia bisa bermain - tapi memiliki dia kembali selama dua bulan terakhir ini, menurut saya, sangat membantu bagi kami."
- Getty Images Sport
Salah siap menghadapi laga melawan City
Meskipun Isak sudah lama absen, cedera otot yang baru-baru ini dialami Salah telah memicu kekhawatiran baru di Anfield. Bintang asal Mesir itu absen dalam laga melawan Brighton dan dibebaskan dari tugas tim nasional, namun Slot mengungkapkan bahwa mentalitas kelas atas sang penyerang telah mempercepat kembalinya ke lapangan.
"Ini contoh lain yang membuatnya istimewa karena saat dia cedera, ada sedikit situasi di mana mereka berpikir: 'Saya rasa dia tidak bisa bermain melawan City.' Tapi Mo menatap saya dan berkata: 'Saya rasa saya bisa bermain melawan City,'" kata Slot kepada wartawan. "Dia telah merawat tubuhnya dengan sangat baik dalam waktu yang lama sehingga dia pulih dengan sangat cepat. Jadi, dia akan berlatih bersama tim lagi besok dan jika semuanya berjalan lancar, dia siap untuk bergabung dengan kami di City."
Kabar terbaru mengenai cedera Alisson dan Frimpong
Tidak semua kabar baik bagi The Reds, karena kiper Alisson Becker "akan absen lebih lama" setelah menarik diri dari skuad Brasil, dan kekhawatiran masih menyelimuti Jeremie Frimpong menyusul kemunduran yang dialaminya bersama timnas Belanda. Slot menjelaskan bahwa penarikan diri Frimpong dari timnas dilakukan sebagai tindakan pencegahan, namun ia menambahkan bahwa Frimpong "akan menjalani pemindaian" untuk mengetahui seberapa parah masalahnya.
Chiesa 'kembali masuk dalam skuad' untuk laga melawan City
Di sisi positifnya, Federico Chiesa kembali bergabung setelah kembali berlatih hari ini, dengan Slot menegaskan bahwa ia "akan siap diturunkan pada pertandingan akhir pekan nanti". Terlepas dari kekhawatiran di lini pertahanan, kembalinya Salah dan Isak memberikan dorongan moral dan taktis yang besar bagi tim menjelang fase krusial musim ini.