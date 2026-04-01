Arne Slot mengonfirmasi kabar baik terkait cedera di Liverpool, dengan Mohamed Salah dan Alexander Isak yang siap kembali

Isak akhirnya semakin dekat dengan kembalinya yang telah lama dinantikan ke lapangan setelah absen cukup lama. Pemain internasional Swedia ini telah absen sejak Desember lalu setelah mengalami patah kaki saat bertanding di Liga Premier melawan Tottenham, namun proses pemulihannya kini telah mencapai titik balik yang krusial.

Sebelum cedera, Isak telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi untuk Liverpool, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist selama musim debutnya. Namun, keadaan tampaknya mulai membaik bagi bintang Swedia ini. Membahas perkembangan sang striker, Slot mengatakan: "Saya pikir Alex berada dalam kondisi yang sangat baik karena Swedia lolos ke Piala Dunia tadi malam dan selain itu, dia akan berlatih bersama tim lagi untuk pertama kalinya besok. Jika Anda telah bekerja keras selama tiga, empat bulan atau semacamnya dan kemudian kembali berlatih bersama tim, itu tentu sangat menyenangkan bagi semua orang. Jadi, dalam hal itu, Alex berada dalam kondisi yang baik.

"Tentu saja ini baru sesi pertamanya, setelah tiga atau empat bulan absen, bersama tim, tapi bagus dia kembali karena kita semua tahu siapa yang kita rekrut dan kita telah merekrut penyerang yang luar biasa. Jadi, memiliki dia kembali di tim yang biasanya menciptakan banyak peluang - dan mungkin tidak langsung sejak awal dia bisa bermain - tapi memiliki dia kembali selama dua bulan terakhir ini, menurut saya, sangat membantu bagi kami."