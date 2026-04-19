Arne Slot mengonfirmasi bahwa Giorgi Mamardashvili dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera yang mengkhawatirkan dalam kemenangan Liverpool pada laga derby melawan Everton
Kunjungan ke rumah sakit bagi Mamardashvili
Kiper tersebut mengalami cedera dalam insiden yang berujung pada gol penyama kedudukan Everton, sehingga Slot harus cemas menanti kabar kondisi kiper utamanya saat ini, sementara kiper utama klub, Alisson Becker, masih menjalani pemulihan di pinggir lapangan.
Memberikan pembaruan mengenai kondisi penjaga gawang tersebut setelah peluit akhir, Slot mengonfirmasi langkah-langkah medis yang segera diambil. “Dia sudah dibawa ke rumah sakit,” kata pria asal Belanda itu kepada para wartawan. “Menurut saya, dan itu juga yang mereka sampaikan kepada saya, itu adalah luka terbuka. Ini bukan cedera jangka panjang, mari kita lihat apakah dia bisa bermain minggu depan.”
Kekacauan di Goodison Park
Cedera tersebut terjadi saat pertandingan berlangsung sengit di babak kedua. Saat Beto bergerak untuk menyamakan kedudukan bagi The Toffees, Mamardashvili terlibat dalam benturan keras pada momen krusial yang membuatnya tak mampu melanjutkan pertandingan. Kiper asal Georgia itu tampil solid saat Alisson absen, namun benturan dengan Beto dan bek Andrew Robertson membuatnya tampak kesakitan.
Setelah beberapa menit mendapat perawatan di lapangan, diputuskan untuk menggunakan tandu, yang memicu kekhawatiran akan absennya Mamardashvili dalam waktu lama di tengah-tengah fase krusial musim Liga Premier. Meskipun mengalami kemunduran ini, Liverpool berhasil mencetak gol penentu kemenangan melalui Virgil van Dijk di menit-menit akhir tambahan waktu.
Debut tak terduga Woodman
Karena Mamardashvili tidak bisa menyelesaikan pertandingan, Slot terpaksa mengandalkan kiper pilihan ketiga, Freddie Woodman. Pemain berusia 29 tahun yang bergabung dengan Anfield pada musim panas lalu itu langsung terjun ke tengah-tengah panasnya derby Merseyside untuk debutnya di Liga Premier. Ini merupakan ujian berat bagi mantan pemain Preston North End tersebut, yang sebelumnya hanya tampil sekali dalam kekalahan di Piala Carabao.
Woodman tampil tenang selama berada di lapangan, menjaga gawangnya tetap bersih saat The Reds berusaha mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir.
Kualifikasi Liga Champions sudah di depan mata
Waktu terjadinya cedera ini sama sekali tidak ideal bagi Liverpool, yang saat ini menduduki peringkat kelima klasemen Liga Premier dan masih berpeluang kuat untuk lolos ke Liga Champions. Mereka hanya tertinggal tiga poin dari Manchester United dan Aston Villa, dengan jadwal pertandingan yang padat di depan mata yang akan menguji kedalaman skuad Slot.
Liverpool dijadwalkan menjamu Crystal Palace di Anfield akhir pekan depan sebelum bertandang ke markas Manchester United dalam laga yang sangat dinanti.