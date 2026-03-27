Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arne Slot mengkritik keras keputusan pelatih Hungaria yang memainkan Dominik Szoboszlai, setelah petinggi Liverpool memberi isyarat bahwa ia ingin para pemainnya diistirahatkan selama tugas internasional
Seruan Slot untuk perlindungan pemain
Slot baru-baru ini menyuarakan kekhawatirannya terkait beban fisik skuadnya, dan mendesak para manajer tim nasional untuk memperhatikan beban kerja para pemain. Pelatih asal Belanda itu sangat ingin melindungi para pemain kunci, termasuk Szoboszlai, dari cedera yang bisa dihindari selama jeda internasional.
Berbicara kepada Match of the Day, Slot menyatakan: “Saya pikir para pemain lebih membutuhkan istirahat daripada manajer, dan sayangnya mereka harus terus bermain. Semoga para pelatih tim nasional memahami bahwa di Liverpool, banyak pemain telah bermain dalam waktu yang sangat lama. Namun, saya rasa klub lain mungkin bisa melakukan rotasi lebih banyak daripada yang bisa saya lakukan musim ini. Jadi, semoga para pelatih tim nasional tidak memainkan mereka selama 180 menit dalam dua pertandingan.”
- Getty Images Sport
Rossi membalas serangan bos Anfield
Rossi menolak saran Slot sebagai campur tangan yang tidak perlu, dan menegaskan bahwa Szoboszlai tetap menjadi pemain kunci untuk laga persahabatan mendatang melawan Slovenia dan Yunani. Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa ia tidak akan mencadangkan gelandang tersebut demi memenuhi permintaan Liverpool, sambil menambahkan bahwa ia tidak pernah mengomentari pilihan susunan pemain yang dibuat Slot.
“Saya belum pernah berbicara dengan Slot secara pribadi,” kata Rossi kepada Blikk. “Oleh karena itu, saya tidak pernah ikut campur dalam keputusan pelatih kepala Liverpool, misalnya, kapan ia akan memainkan Szoboszlai sebagai bek. Namun, saya juga berharap ia tidak mencampuri pekerjaan saya. Jika Dominik ingin istirahat, tentu saja saya akan mengizinkannya. Tapi semua orang tahu betapa pentingnya seragam tim nasional baginya sebagai kapten tim. Yang penting bagi kami saat ini adalah mengakhiri dua pertandingan ini dengan hasil yang baik.”
Szoboszlai jadi sorotan dalam perselisihan antara klub dan tim nasional
Ketegangan antara klub dan tim nasional bermula dari kontribusi fisik Szoboszlai yang luar biasa sejak bergabung dengan The Reds. Di bawah asuhan Slot, pemain berusia 25 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain paling gigih di Liga Premier. Data statistik sering menunjukkan bahwa mantan pemain RB Leipzig ini memimpin tim dalam hal jarak yang ditempuh dan sprint intensitas tinggi, sehingga menjadikannya kandidat yang berisiko tinggi mengalami kelelahan atau keletihan otot selama jeda pertengahan musim.
- Getty Images Sport
Dampak besar bagi Szoboszlai
Pentingnya Szoboszlai bagi The Reds semakin terlihat jelas dari beban kerjanya yang sangat berat musim ini. Ia telah mencatatkan 3.848 menit bermain dalam 43 penampilan di semua kompetisi bersama Liverpool, serta menyumbang 12 gol dan delapan assist. Beban fisik ini muncul di saat yang kritis, di mana Liverpool sedang berjuang untuk mengamankan posisi lima besar guna lolos ke Liga Champions musim depan. Klub ini saat ini berada di peringkat kelima, tertinggal lima poin dari Aston Villa yang berada di peringkat keempat.