Arne Slot mengkritik keras keputusan pelatih Hungaria yang memainkan Dominik Szoboszlai, setelah petinggi Liverpool memberi isyarat bahwa ia ingin para pemainnya diistirahatkan selama tugas internasional

Slot baru-baru ini menyuarakan kekhawatirannya terkait beban fisik skuadnya, dan mendesak para manajer tim nasional untuk memperhatikan beban kerja para pemain. Pelatih asal Belanda itu sangat ingin melindungi para pemain kunci, termasuk Szoboszlai, dari cedera yang bisa dihindari selama jeda internasional.

Berbicara kepada Match of the Day, Slot menyatakan: “Saya pikir para pemain lebih membutuhkan istirahat daripada manajer, dan sayangnya mereka harus terus bermain. Semoga para pelatih tim nasional memahami bahwa di Liverpool, banyak pemain telah bermain dalam waktu yang sangat lama. Namun, saya rasa klub lain mungkin bisa melakukan rotasi lebih banyak daripada yang bisa saya lakukan musim ini. Jadi, semoga para pelatih tim nasional tidak memainkan mereka selama 180 menit dalam dua pertandingan.”