Arne Slot mengklaim bahwa VAR telah merugikan Liverpool sepanjang musim ini setelah gol kontroversial Benjamin Sesko dalam kekalahan di kandang Man Utd
Slot mengkritik 'pola' VAR
Slot meyakini adanya tren yang jelas dalam keputusan wasit yang telah merugikan timnya sepanjang musim ini, setelah United memastikan kemenangan 3-2. Tuan rumah berhasil mencatatkan kemenangan ganda atas Liverpool di liga untuk pertama kalinya sejak musim 2015-16. Momen krusial terjadi ketika Sesko mencetak gol meskipun bola tampak menyentuh tangannya. Setelah tinjauan VAR yang cukup lama, gol tersebut tetap sah. "Jika itu adalah sentuhan [oleh Sesko] yang menurut saya memang demikian -- dalam olahraga bola, bola memiliki lintasan tertentu dan berubah -- itu pasti merupakan kontak, maka kita harus mendiskusikan apakah itu cukup untuk menganulir gol," kata Slot kepada wartawan. "Saya rasa tidak ada yang terkejut musim ini bahwa jika ada intervensi VAR, itu selalu merugikan kami. Hal ini telah terjadi sepanjang musim."
Perbandingan dengan negara-negara Eropa memicu rasa frustrasi
Manajer tersebut memanfaatkan kontroversi di Old Trafford untuk menyoroti keluhan-keluhan sebelumnya, dengan mengutip ketidakkonsistenan yang mencolok selama pertandingan Liga Champions. Ia masih merasa bingung melihat bagaimana insiden serupa dinilai secara berbeda. "Saya ingat saat PSG bertanding di kandang, mereka mendapat penalti karena sentuhan ringan terhadap [Alexis] Mac Allister, VAR turun tangan dan ternyata itu bukan penalti," jelas pria asal Belanda itu. "Minggu lalu, PSG mendapat penalti. Kali ini, wasit menghentikan pertandingan saat seorang pemain United cedera di luar lapangan, tapi minggu lalu pertandingan dilanjutkan saat kiper kami tergeletak di lapangan dan membutuhkan perawatan."
Kesalahan di lini pertahanan terus menghantui The Reds
Meskipun marah kepada wasit, manajer Liverpool itu menolak untuk sepenuhnya membebaskan timnya dari tanggung jawab. Tim tamu berjuang keras untuk membalikkan keadaan setelah tertinggal dua gol, namun akhirnya pulang dengan tangan hampa akibat gol penentu kemenangan Kobbie Mainoo di menit-menit akhir. Slot mengakui bahwa para pemainnya harus meningkatkan konsentrasi mereka. "Tapi gol kedua [Sesko] bukan karena handball -- kami kebobolan karena kehilangan bola di posisi yang bodoh, jadi kami harus melihat diri kami sendiri terlebih dahulu," akunya. "Ini adalah pola yang konsisten sepanjang musim, tapi ada juga pola di mana kami kebobolan gol-gol yang konyol."
Persaingan menuju Liga Champions
Liverpool kini harus mengamankan tiga poin dari sisa pertandingan mereka melawan Chelsea, Aston Villa, dan Brentford untuk memastikan finis di lima besar. Slot sangat menyadari betapa krusialnya situasi ini dan mengharapkan respons segera, serta menuntut para pemainnya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan pertahanan yang terus berulang demi menyelamatkan harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions.