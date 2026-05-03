Arne Slot mengklaim bahwa VAR telah merugikan Liverpool sepanjang musim ini setelah gol kontroversial Benjamin Sesko dalam kekalahan di kandang Man Utd

Slot meyakini adanya tren yang jelas dalam keputusan wasit yang telah merugikan timnya sepanjang musim ini, setelah United memastikan kemenangan 3-2. Tuan rumah berhasil mencatatkan kemenangan ganda atas Liverpool di liga untuk pertama kalinya sejak musim 2015-16. Momen krusial terjadi ketika Sesko mencetak gol meskipun bola tampak menyentuh tangannya. Setelah tinjauan VAR yang cukup lama, gol tersebut tetap sah. "Jika itu adalah sentuhan [oleh Sesko] yang menurut saya memang demikian -- dalam olahraga bola, bola memiliki lintasan tertentu dan berubah -- itu pasti merupakan kontak, maka kita harus mendiskusikan apakah itu cukup untuk menganulir gol," kata Slot kepada wartawan. "Saya rasa tidak ada yang terkejut musim ini bahwa jika ada intervensi VAR, itu selalu merugikan kami. Hal ini telah terjadi sepanjang musim."