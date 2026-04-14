Arne Slot mengecam Pemerintah Inggris terkait penundaan Undang-Undang Hillsborough saat Liverpool memperingati peringatan ke-37

Menjelang laga Liga Champions yang sangat dinanti antara Liverpool dan Paris Saint-Germain di Anfield, Slot memanfaatkan catatan resminya di program pertandingan untuk menyoroti kebuntuan politik seputar Undang-Undang Hillsborough.

Pria asal Belanda ini telah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada keluarga korban, sambil mempertanyakan mengapa "kewajiban kejujuran" secara hukum belum ditetapkan oleh pihak berwenang.

Rancangan undang-undang tersebut, yang bertujuan memastikan lembaga publik mengungkapkan kebenaran selama penyelidikan bencana besar, telah menghadapi hambatan yang signifikan. Meskipun awalnya mendapat momentum politik, kemajuannya terhenti dalam beberapa bulan terakhir akibat ketidaksepakatan mengenai penyertakan badan intelijen dalam cakupan undang-undang tersebut.