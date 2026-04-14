Arne Slot mengecam Pemerintah Inggris terkait penundaan Undang-Undang Hillsborough saat Liverpool memperingati peringatan ke-37
Slot mengungkapkan kekecewaannya
Menjelang laga Liga Champions yang sangat dinanti antara Liverpool dan Paris Saint-Germain di Anfield, Slot memanfaatkan catatan resminya di program pertandingan untuk menyoroti kebuntuan politik seputar Undang-Undang Hillsborough.
Pria asal Belanda ini telah secara terbuka menyatakan dukungannya kepada keluarga korban, sambil mempertanyakan mengapa "kewajiban kejujuran" secara hukum belum ditetapkan oleh pihak berwenang.
Rancangan undang-undang tersebut, yang bertujuan memastikan lembaga publik mengungkapkan kebenaran selama penyelidikan bencana besar, telah menghadapi hambatan yang signifikan. Meskipun awalnya mendapat momentum politik, kemajuannya terhenti dalam beberapa bulan terakhir akibat ketidaksepakatan mengenai penyertakan badan intelijen dalam cakupan undang-undang tersebut.
Sebuah penghormatan yang mengharukan bagi 97 orang
Pernyataan Slot ini muncul di saat yang sensitif bagi klub asal Merseyside tersebut, saat mereka bersiap menyambut peringatan resmi pada 15 April. Manajer tersebut menekankan bahwa tragedi tersebut tetap menjadi bagian terpenting dari identitas klub, terlepas dari berapa tahun yang telah berlalu sejak semifinal Piala FA yang naas pada tahun 1989.
"Selain pertandingan itu sendiri, malam ini kami akan memperingati peringatan ke-37 bencana Hillsborough," tulis pelatih kepala Liverpool itu: "Meskipun hampir empat dekade telah berlalu sejak tragedi itu terjadi, para pemain dan saya sepenuhnya menyadari bahwa begitu banyak orang - keluarga yang berduka, para penyintas, pendukung Liverpool pada umumnya, dan banyak orang lainnya - terus terpengaruh oleh peristiwa mengerikan pada hari itu. Sejak menjadi pelatih kepala, saya telah mendengarkan beberapa kisah mereka dan berlalunya waktu tidak membuat kisah-kisah itu menjadi kurang mengharukan."
Keadilan di luar kesetiaan terhadap klub
Slot dengan tegas menegaskan bahwa pandangannya mengenai Undang-Undang Hillsborough bukanlah sekadar cerminan dari pekerjaannya di Anfield, melainkan keyakinan mendasar terhadap hak asasi manusia.
"Saya juga telah diberi tahu tentang kampanye untuk Undang-Undang Hillsborough dan setelah mendengarkan alasannya serta mengetahui cerita di baliknya, saya terkejut bahwa undang-undang ini masih belum diberlakukan," katanya.
"Ini juga bukan pendapat yang didasarkan pada keterkaitan saya dengan Liverpool FC. Ini adalah pandangan seseorang yang percaya bahwa keluarga yang berduka seharusnya tidak perlu berjuang dan mengkampanyekan kebenaran tentang bagaimana orang yang mereka cintai kehilangan nyawa; hal itu seharusnya diberikan sebagai hal yang wajar."
Seruan kepada Pemerintah
Manajer Liverpool itu mengakhiri pesannya dengan seruan langsung kepada Pemerintah Inggris, dengan menyatakan bahwa peringatan yang sesungguhnya membutuhkan lebih dari sekadar keheningan dan upacara. Ia berpendapat bahwa cara yang paling tepat untuk menghormati kenangan para korban adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang telah diperjuangkan oleh keluarga mereka selama puluhan tahun.
"Malam ini, kita akan mengenang 97 korban dan memberikan penghormatan kepada mereka, tetapi jelas bahwa cara terbaik bagi negara untuk menghormati mereka setelah sekian lama adalah dengan mengesahkan undang-undang yang diminta oleh keluarga korban Hillsborough dan para aktivis lainnya," tambah manajer tersebut.