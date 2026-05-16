Arne Slot mengatakan kepada para penggemar Liverpool bahwa mereka 'meremehkan' apa yang bisa dilakukannya di bursa transfer, sambil berjanji akan membenahi The Reds
Liverpool tumbang di kandang Aston Villa
Kekalahan telak 4-2 di kandang Aston Villa menandai kekalahan ke-19 Liverpool dalam musim yang suram di semua kompetisi, yang membuat para pendukung yang datang ke stadion tampak kecewa. Meskipun memiliki waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan diri, tim asal Merseyside itu menampilkan performa yang lemah, yang dirusak oleh kesalahan fatal dari Pemain Terbaik Musim Ini, Dominik Szoboszlai. Kelemahan di lini pertahanan terus menghantui skuad ini, dengan tim kebobolan 52 gol di liga, melampaui angka 50 dalam satu musim Liga Premier yang terdiri dari 38 pertandingan untuk pertama kalinya.
Slot menargetkan masa transisi musim panas
Saat berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Slot mengakui kurangnya kepercayaan dari para pendukung, namun tetap optimis mengenai perekrutan pemain di masa depan dan dampak dari awal yang baru.
Dia menyatakan: “Saya bisa memahami bahwa saat ini [para penggemar] tidak memiliki kepercayaan atau keyakinan bahwa segalanya bisa jauh lebih baik musim depan, tetapi saya rasa mereka meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh jendela transfer, apa yang bisa dilakukan oleh awal yang baru.
“Kami kebobolan terlalu banyak gol — tapi saya rasa kami juga tidak mencetak gol yang cukup. Kami benar-benar terlibat dalam pertandingan, mungkin mampu meraih hasil, tapi saya setuju bahwa setelah skor menjadi 2-1, kami runtuh.”
Kelemahan taktis terungkap
Baik para pakar maupun lawan-lawan mereka telah menyoroti kurangnya struktur yang parah di lini pertahanan Liverpool, terutama saat menghadapi situasi bola mati, di mana mereka telah kebobolan 20 gol non-penalti—jumlah terbanyak di liga. Mantan bek Jamie Carragher memberikan penilaian yang tajam dan menegaskan: “Mereka [Liverpool] sangat lemah saat menguasai bola dan juga sangat lemah saat tidak menguasai bola.”
Pandangan ini disuarakan pula oleh striker Villa, Ollie Watkins, yang memanfaatkan ruang kosong tersebut. Ia berkata: “Lini belakang mereka tidak terkoordinasi dan saya merasa ada banyak ruang yang bisa saya manfaatkan. Saya akan mendapatkan peluang saat melawan mereka.”
Nasib lolos ke Liga Champions masih belum pasti
Liverpool akan menghadapi laga penutup yang menegangkan melawan Brentford di Anfield, sebuah pertandingan yang juga akan menjadi perpisahan yang penuh emosi bagi dua bintang andalan yang telah lama membela klub, Mohamed Salah dan Andy Robertson. Peluang lolos ke Liga Champions masih terancam, mengingat Brighton dan Bournemouth sama-sama berpotensi memperpanjang persaingan hingga akhir jika mereka berhasil meraih hasil positif dalam pertandingan tunda masing-masing. Slot harus segera memotivasi timnya untuk memastikan finis di empat besar sebelum memasuki jendela transfer musim panas yang krusial, yang dirancang untuk memperbaiki skuad secara menyeluruh.