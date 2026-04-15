AFP
Arne Slot mengakui cedera Hugo Ekitike 'tampaknya tidak baik' dan menjelaskan alasan mengganti Alexander Isak pada babak pertama dalam kekalahan Liverpool dari PSG di Liga Champions
Slot khawatir hal terburuk akan menimpa Ekitike
Malam itu berubah menjadi mimpi buruk bagi Liverpool ketika Ekitike terjatuh tanpa ada kontak saat sedang berlari kencang. Penyerang yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt seharga €95 juta musim panas lalu itu mendapat perawatan yang cukup lama di lapangan sebelum akhirnya dibawa keluar.
"Hugo, kita semua melihatnya di video dan klip, itu tidak terlihat bagus," kata Slot setelah pertandingan. "Selama 88 menit [sebelum] malam ini, kami bermain dengan Florian [Wirtz], Alex, dan Hugo. Kami menambah sekitar 27 menit malam ini dan saya akan terkejut jika kami menambah menit bermain lagi musim ini. Hal baiknya adalah Alex sudah kembali."
Bek Ibrahima Konate menggemakan kekhawatiran manajernya, dengan menyatakan bahwa ia mendoakan rekan setimnya selama situasi yang ia gambarkan sebagai "sangat serius" itu.
Penjelasan tentang pergantian Isak oleh Slot
Meskipun kepergian Ekitike terpaksa, pergantian Isak pada babak pertama merupakan keputusan taktis yang telah direncanakan sebelumnya. Pemain internasional Swedia itu baru pertama kali menjadi starter dalam empat bulan terakhir setelah pulih dari cedera kaki dan pergelangan kaki yang berkepanjangan, namun ia kesulitan untuk terlibat dalam permainan, dengan hanya mencatat lima sentuhan bola sebelum digantikan oleh Slot saat jeda babak pertama.
"Saya rasa itu tidak realistis," jelas Slot mengenai permintaan agar Isak bermain lebih dari 45 menit. "Saya sudah mengatakan sebelum pertandingan bahwa jika pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu dan dia bermain di babak kedua selama 45 menit, hanya ada jeda dua menit sebelum perpanjangan waktu dimulai selama setengah jam. Karena kami sudah harus melakukan pergantian pemain pertama di babak pertama, saya tidak ingin melakukan pergantian kedua lima menit setelah babak kedua dimulai. Itulah mengapa saya menariknya keluar pada babak pertama."
Membela pemain termahal dalam sejarah klub Inggris
Meskipun kontribusinya terhadap permainan terbatas, Slot langsung membela penampilan striker seharga £125 juta itu. "Dia dua kali nyaris mencetak gol dan itulah alasan mengapa Anda memainkan striker sekelasnya," tegas manajer Liverpool itu. "Senang rasanya dia kembali. Dia sudah siap, dan jika saya pikir dia belum siap, saya tidak akan memainkannya. Jika membandingkan penampilan kami hari ini dengan pekan lalu, saya rasa adil untuk mengatakan dia benar-benar siap bermain; jika tidak, kami tidak akan bisa bermain seperti yang kami lakukan di babak pertama."
Kegagalan di Liga Champions semakin memperparah penderitaan
Kekalahan 2-0 dari juara Prancis itu mengakhiri perjalanan Liverpool di kompetisi Eropa. Dengan kemungkinan Ekitike absen hingga akhir musim, beban mencetak gol kini akan kembali bertumpu pada Isak dan barisan penyerang The Reds lainnya. Slot tetap berharap kembalinya Isak ke kondisi prima dapat mengimbangi absennya Ekitike, meskipun tingkat keparahan cedera pemain asal Prancis itu tetap menjadi perhatian utama bagi tim medis. Liverpool kini akan melakukan penilaian lebih lanjut untuk memastikan tingkat keparahan cedera tersebut, namun suasana di klub tetap suram karena mereka harus menghadapi kegagalan di kompetisi Eropa sekaligus kehilangan salah satu aset termahal mereka.