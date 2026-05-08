Arne Slot menenangkan kekhawatiran terkait cedera Ibrahima Konate dan Florian Wirtz, sementara manajer Liverpool itu memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai Alexander Isak
Isak kembali ke tengah-tengah kelompok
Liverpool kemungkinan akan menyambut kembalinya Isak ke skuad menjelang kedatangan Chelsea, setelah pemain internasional Swedia itu absen dalam kekalahan baru-baru ini melawan Manchester United. Ketidakhadiran sang penyerang sangat terasa selama pertandingan yang mengecewakan di Old Trafford, namun Slot memastikan bahwa ia telah bergabung kembali dengan tim utama di AXA Training Centre.
"Alex berlatih bersama kami lagi kemarin untuk pertama kalinya. Semuanya baik-baik saja," kata Slot kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingannya. "Dia mengikuti sebagian sesi latihan, semoga dia bisa mengikuti sebagian atau seluruh sesi hari ini dan kita lihat seberapa banyak kita akan memainkannya."
Konate dan Wirtz telah mendapat izin untuk bermain
Telah muncul kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan pendukung setia Anfield terkait kondisi kebugaran Konate dan Wirtz, namun Slot dengan cepat membantah spekulasi bahwa keduanya akan absen pada laga akhir pekan ini. Meskipun absen dalam sesi latihan sepanjang pekan ini, keduanya diperkirakan masih berpeluang masuk starting line-up saat menghadapi The Blues, di tengah upaya Liverpool untuk memperkuat posisi mereka di kompetisi Eropa.
"Ibou memiliki alasan pribadi untuk tidak berlatih pada hari Rabu, tetapi dia berlatih kemarin dan hari ini, dan Florian sedikit kurang sehat tetapi juga berlatih kemarin," jelas Slot. Ketersediaan pilar pertahanan dan playmaker asal Jerman ini memberikan dorongan besar bagi tim yang ingin mengakhiri musim yang sulit dengan catatan positif.
Jumlah gol meningkat secara mengejutkan meski tanpa Alisson
Meskipun kabar tersebut menggembirakan bagi para bintang lini depan, Alisson Becker masih harus absen karena cedera otot paha belakang. Namun, dalam perkembangan yang mengejutkan, Giorgi Mamardashvili mungkin bisa kembali lebih cepat dari yang diperkirakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Kiper asal Georgia itu awalnya dikhawatirkan harus absen selama beberapa minggu akibat luka robek yang dideritanya saat melawan Everton, tetapi kini ia sudah kembali berlatih di lapangan.
"Alisson belum, Giorgi hari ini untuk pertama kalinya. Mo sudah sangat dekat seperti Ali," kata Slot, menandakan bahwa meskipun Mohamed Salah masih absen untuk saat ini, daftar pemain cedera akhirnya mulai berkurang.
Kualifikasi Liga Champions sudah di depan mata
Liverpool akan menjalani laga yang dimulai pada siang hari ini dengan menyadari bahwa kemenangan atas Chelsea yang sedang terpuruk — kini di bawah asuhan pelatih sementara Calum McFarlane — secara efektif akan memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Meskipun musim ini secara keseluruhan berjalan kurang memuaskan, Slot bertekad untuk mengamankan tiga poin yang dibutuhkan guna memenuhi target minimal klub.
"Musim ini berjalan sedemikian rupa sehingga meskipun kami meraih tiga kemenangan dan penampilan yang positif, saya rasa tidak ada yang akan memandang musim ini secara positif. Penting bagi kami untuk meraih setidaknya satu kemenangan yang mungkin sudah cukup. Kami berusaha melakukannya dengan cara terbaik, terutama dari segi penampilan. Hal positifnya adalah beberapa pemain yang bisa sangat penting bagi kami akan kembali pada akhir pekan ini atau setelahnya. Itu akan membantu kami. Tiga kemenangan tidak akan menghentikan kritik. Oleh karena itu, kami membutuhkan rentetan hasil dan penampilan yang lebih panjang," tutup Slot.