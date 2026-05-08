Arne Slot menenangkan kekhawatiran terkait cedera Ibrahima Konate dan Florian Wirtz, sementara manajer Liverpool itu memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai Alexander Isak

Liverpool akan menjalani laga yang dimulai pada siang hari ini dengan menyadari bahwa kemenangan atas Chelsea yang sedang terpuruk — kini di bawah asuhan pelatih sementara Calum McFarlane — secara efektif akan memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Meskipun musim ini secara keseluruhan berjalan kurang memuaskan, Slot bertekad untuk mengamankan tiga poin yang dibutuhkan guna memenuhi target minimal klub.

"Musim ini berjalan sedemikian rupa sehingga meskipun kami meraih tiga kemenangan dan penampilan yang positif, saya rasa tidak ada yang akan memandang musim ini secara positif. Penting bagi kami untuk meraih setidaknya satu kemenangan yang mungkin sudah cukup. Kami berusaha melakukannya dengan cara terbaik, terutama dari segi penampilan. Hal positifnya adalah beberapa pemain yang bisa sangat penting bagi kami akan kembali pada akhir pekan ini atau setelahnya. Itu akan membantu kami. Tiga kemenangan tidak akan menghentikan kritik. Oleh karena itu, kami membutuhkan rentetan hasil dan penampilan yang lebih panjang," tutup Slot.