Arne Slot mendapat pujian karena keputusannya mencoret Mohamed Salah, bahkan sang penyerang Liverpool sendiri 'tak percaya' bahwa ia telah membuang begitu banyak peluang emas
Bintang Mesir yang sedang berjuang untuk konsistensi
Bintang andalan Liverpool ini mendapat kritikan yang jarang terjadi setelah serangkaian penampilan yang tidak seperti biasanya di depan gawang. Meskipun berstatus sebagai legenda klub, kurangnya produktivitas Salah — dengan hanya mencetak 10 gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi musim ini — telah memicu perdebatan mengenai apakah ia harus tetap menjadi starter yang tak terbantahkan. Klopp memutuskan untuk mencoret bintang asal Mesir itu dari skuad saat Liverpool kalah 2-0 pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan PSG, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai peran sang pemain, yang akan hengkang pada musim panas ini.
Allardyce mendukung keputusan Slot
Allardyce berpendapat bahwa Slot harus mengutamakan hasil daripada reputasi, dan mendukung keputusan berani sang manajer untuk menempatkan Salah di bangku cadangan. Saat berbicara kepada BOYLE Sports, Allardyce mengatakan: "Sebenarnya saya pikir lebih sulit bagi Arne Slot untuk mencoret Mohamed Salah sekarang karena semua orang tahu dia akan hengkang, tapi dia harus melakukan apa yang menurutnya tepat untuk tim karena dia sendiri sedang berada di bawah tekanan.
"Jika dia merasa Salah tidak berkontribusi cukup, maka—seperti halnya dengan pemain lain—dia harus mengambil keputusan untuk mencoretnya karena dia yang harus menanggung risikonya. Anda bisa melihatnya dari wajah Salah; dia tidak percaya dengan peluang yang dia lewatkan. Tendangan yang dia lewatkan melawan Manchester City akhir pekan lalu—99 dari 100 kali di masa lalu dia pasti mencetaknya. Dia hanya ragu sepersekian detik, dan bek lawan berhasil menghalangi tembakannya. Dia kemudian gagal mengeksekusi penalti di babak kedua. Ketika situasinya seburuk itu, itu benar-benar menjadi masalah bagi kepercayaan dirinya. Penalti itu seperti umpan balik ke kiper."
Kelesuan yang berkepanjangan di Anfield
Yang menjadi kekhawatiran bagi Liverpool adalah bahwa penurunan performa ini tampaknya bukan sekadar kemunduran sementara. Allardyce mencatat bahwa gol-gol khas yang selama ini dinantikan para penggemar — khususnya kemampuan Salah untuk menusuk ke dalam dan mengarahkan bola ke sudut atas gawang — nyaris tak terlihat musim ini.
"Dia tidak dalam kondisi mental yang tepat untuk mencetak gol dan sayangnya, hal ini sudah berlangsung sangat lama," tambahnya. "Gerakan di mana dia memotong ke dalam dari sisi kirinya dan melengkungkan bola ke sudut atas gawang, saya rasa saya hanya melihatnya sekali atau dua kali musim ini – dulu Anda bisa melihatnya 10 kali setiap tahun."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kekalahan dari PSG membuat Liverpool harus menghadapi tugas berat menjelang leg kedua di Anfield pekan depan. Namun sebelum itu, tim asuhan Slot akan terlebih dahulu menghadapi Fulham di Liga Premier, di mana mereka saat ini berada di peringkat kelima klasemen, tertinggal enam poin dari Manchester United yang berada di peringkat keempat. Sementara itu, Salah akan berusaha kembali ke starting XI dan memberikan kontribusi besar dalam kedua pertandingan tersebut.