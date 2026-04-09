Arne Slot mendapat pujian karena keputusannya mencoret Mohamed Salah, bahkan sang penyerang Liverpool sendiri 'tak percaya' bahwa ia telah membuang begitu banyak peluang emas

Allardyce berpendapat bahwa Slot harus mengutamakan hasil daripada reputasi, dan mendukung keputusan berani sang manajer untuk menempatkan Salah di bangku cadangan. Saat berbicara kepada BOYLE Sports, Allardyce mengatakan: "Sebenarnya saya pikir lebih sulit bagi Arne Slot untuk mencoret Mohamed Salah sekarang karena semua orang tahu dia akan hengkang, tapi dia harus melakukan apa yang menurutnya tepat untuk tim karena dia sendiri sedang berada di bawah tekanan.

"Jika dia merasa Salah tidak berkontribusi cukup, maka—seperti halnya dengan pemain lain—dia harus mengambil keputusan untuk mencoretnya karena dia yang harus menanggung risikonya. Anda bisa melihatnya dari wajah Salah; dia tidak percaya dengan peluang yang dia lewatkan. Tendangan yang dia lewatkan melawan Manchester City akhir pekan lalu—99 dari 100 kali di masa lalu dia pasti mencetaknya. Dia hanya ragu sepersekian detik, dan bek lawan berhasil menghalangi tembakannya. Dia kemudian gagal mengeksekusi penalti di babak kedua. Ketika situasinya seburuk itu, itu benar-benar menjadi masalah bagi kepercayaan dirinya. Penalti itu seperti umpan balik ke kiper."