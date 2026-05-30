Arne Slot menanggapi pemecatan di Liverpool saat ia menanggapi pengumuman mengejutkan dari The Reds dan menyampaikan pesan kepada para penggemar yang kecewa
Reds memecat manajer asal Belanda
Liverpool secara resmi memberhentikan Slot dari jabatannya setelah dua tahun bertugas di Anfield. Klub tersebut mengumumkan pemutusan kontraknya melalui pernyataan bersama yang komprehensif bersama pihak manajemen, dan menyebut pemecatan tersebut sebagai keputusan yang sangat sulit. Meskipun pelatih asal Belanda itu berhasil membawa klub meraih gelar Liga Premier pada musim perdananya, penurunan performa yang terjadi kemudian membuat klub finis di peringkat kelima dan harus menjalani musim tanpa gelar.
Klub merilis pernyataan panjang
Dalam pernyataan bersama, klub dan pemilik memuji kontribusi Slot meskipun ia telah hengkang: “Kontribusi yang telah diberikan Arne kepada Liverpool FC selama ia bersama kami sangatlah besar, bermakna, dan—yang paling penting bagi para pendukung dan kami sendiri—sukses.
"Oleh karena itu, apresiasi kami atas segala pencapaiannya tidak bisa lebih besar lagi, terutama karena hal itu didukung oleh etos kerja, ketekunan, dan tingkat keahlian yang semakin memperkuat pandangan kami bahwa ia adalah seorang pemimpin di bidangnya.
"Kasih sayang dan kemanusiaan yang ia tunjukkan sepanjang masa itu banyak berbicara tentang dirinya sebagai seorang individu. Oleh karena itu, kami hanya dapat mendoakan yang terbaik bagi Arne di tahap berikutnya dalam karier kepelatihannya, dengan harapan bahwa ia akan terus sukses. Kami melakukannya dengan keyakinan bahwa warisan Liverpool-nya tetap utuh dan akan menjadi semakin bermakna di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang.
"Namun, kesimpulan yang kami ambil didasarkan pada keyakinan bahwa arah tim sebaiknya diubah. Hal ini tidak mengurangi kerja keras yang telah dilakukan Arne di sini, atau rasa hormat kami padanya. Juga bukan cerminan dari bakatnya. Sebaliknya, ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang berbeda.
"Arne pergi dengan rasa terima kasih kami, dengan gelar Liga Premier di namanya, dan dengan keyakinan bahwa ia dan keluarganya akan selalu disambut kembali di Anfield.”
Slot menyampaikan pesan perpisahan
Meskipun pengumuman tersebut datang secara mendadak, pelatih kepala yang akan hengkang itu langsung menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar. Melalui unggahan daring yang dibagikan oleh jurnalis Fabrizio Romano tak lama setelah klub mengonfirmasi kabar tersebut, Slot mengenang masa-masanya di Merseyside, dengan mengatakan: "Ini adalah perjalanan yang luar biasa bersama Liverpool. Saya sangat bersyukur kami berhasil menjuarai liga musim lalu."
Pihak manajemen Anfield sedang mencari penggantinya
Liverpool kini harus menghadapi pergantian manajer yang tak terduga saat mereka berupaya membalikkan tren penurunan performa menjelang dimulainya musim mendatang. Mantan manajer Bournemouth, Andoni Iraola, muncul sebagai kandidat terdepan untuk mengisi posisi kosong tersebut setelah berhasil membawa The Cherries finis di peringkat keenam. Manajer baru ini akan dihadapkan pada ujian berat untuk merestrukturisasi skuad, memulihkan semangat tim, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat dalam kembali berlaga di Liga Champions.