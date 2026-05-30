Arne Slot menanggapi pemecatan di Liverpool saat ia menanggapi pengumuman mengejutkan dari The Reds dan menyampaikan pesan kepada para penggemar yang kecewa

Dalam pernyataan bersama, klub dan pemilik memuji kontribusi Slot meskipun ia telah hengkang: “Kontribusi yang telah diberikan Arne kepada Liverpool FC selama ia bersama kami sangatlah besar, bermakna, dan—yang paling penting bagi para pendukung dan kami sendiri—sukses.

"Oleh karena itu, apresiasi kami atas segala pencapaiannya tidak bisa lebih besar lagi, terutama karena hal itu didukung oleh etos kerja, ketekunan, dan tingkat keahlian yang semakin memperkuat pandangan kami bahwa ia adalah seorang pemimpin di bidangnya.

"Kasih sayang dan kemanusiaan yang ia tunjukkan sepanjang masa itu banyak berbicara tentang dirinya sebagai seorang individu. Oleh karena itu, kami hanya dapat mendoakan yang terbaik bagi Arne di tahap berikutnya dalam karier kepelatihannya, dengan harapan bahwa ia akan terus sukses. Kami melakukannya dengan keyakinan bahwa warisan Liverpool-nya tetap utuh dan akan menjadi semakin bermakna di tahun-tahun dan dekade-dekade mendatang.

"Namun, kesimpulan yang kami ambil didasarkan pada keyakinan bahwa arah tim sebaiknya diubah. Hal ini tidak mengurangi kerja keras yang telah dilakukan Arne di sini, atau rasa hormat kami padanya. Juga bukan cerminan dari bakatnya. Sebaliknya, ini menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang berbeda.

"Arne pergi dengan rasa terima kasih kami, dengan gelar Liga Premier di namanya, dan dengan keyakinan bahwa ia dan keluarganya akan selalu disambut kembali di Anfield.”