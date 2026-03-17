Arne Slot memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisi kebugaran Alexander Isak, namun menekankan bahwa sang striker masih belum siap untuk kembali menghadapi Liverpool

Isak akhirnya semakin dekat untuk kembali ke tim utama Liverpool, namun Slot telah mengonfirmasi bahwa pemain termahal klub tersebut masih harus absen setidaknya selama seminggu lagi. Penyerang berusia 25 tahun itu sangat dirindukan oleh The Reds sejak mengalami cedera serius saat kemenangan 2-1 atas Tottenham pada bulan Desember.

Pemain asal Swedia itu mengalami patah tulang fibula kiri dan cedera pergelangan kaki akibat tekel keras dari bek Spurs, Micky van de Ven. Setelah menjalani operasi dan absen dalam 20 pertandingan, Isak terlihat kembali berlatih di lapangan AXA Training Centre minggu ini, sehingga memicu harapan bahwa kembalinya dia sudah dekat. Namun, Slot dengan cepat meredam ekspektasi menjelang pertandingan Liga Champions melawan Galatasaray.