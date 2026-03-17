Arne Slot memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai kondisi kebugaran Alexander Isak, namun menekankan bahwa sang striker masih belum siap untuk kembali menghadapi Liverpool
Isak hampir kembali beraksi setelah menjalani operasi kaki
Isak akhirnya semakin dekat untuk kembali ke tim utama Liverpool, namun Slot telah mengonfirmasi bahwa pemain termahal klub tersebut masih harus absen setidaknya selama seminggu lagi. Penyerang berusia 25 tahun itu sangat dirindukan oleh The Reds sejak mengalami cedera serius saat kemenangan 2-1 atas Tottenham pada bulan Desember.
Pemain asal Swedia itu mengalami patah tulang fibula kiri dan cedera pergelangan kaki akibat tekel keras dari bek Spurs, Micky van de Ven. Setelah menjalani operasi dan absen dalam 20 pertandingan, Isak terlihat kembali berlatih di lapangan AXA Training Centre minggu ini, sehingga memicu harapan bahwa kembalinya dia sudah dekat. Namun, Slot dengan cepat meredam ekspektasi menjelang pertandingan Liga Champions melawan Galatasaray.
Slot mengumumkan jadwal kembalinya
Saat berbicara kepada media pada hari Selasa, manajer Liverpool itu menjelaskan bahwa meskipun kembalinya Isak ke lapangan merupakan tonggak penting, sang pemain belum siap untuk tampil dalam pertandingan resmi. Slot menegaskan bahwa sang striker tidak akan ikut serta dalam leg kedua kompetisi Eropa maupun laga tandang Liga Premier mendatang ke Pantai Selatan.
“Alex tidak bisa bermain besok,” kata Slot. “Tapi fakta bahwa Anda melihatnya di lapangan menunjukkan bahwa ia semakin dekat untuk bergabung kembali dengan kami.” Ketika ditanya mengenai tanggal pasti, pria asal Belanda itu menambahkan: “Belum. Ia juga tidak akan bisa bermain pada Sabtu (tandang ke Brighton). Selama Anda belum berlatih bersama tim, Anda belum siap untuk bermain.”
Lompatan ke intensitas Liga Premier
Slot ingin menekankan tantangan fisik yang harus dihadapi saat kembali ke sepak bola level elit setelah absen begitu lama. Setelah berbulan-bulan berlatih secara individu bersama tim medis, Isak kini perlu menjembatani kesenjangan antara latihan individu dan latihan kontak penuh sebelum ia dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam skuad pertandingan.
“Seperti yang kita semua tahu, jika selama berbulan-bulan Anda hanya melakukan sesi individu, berlatih bersama tim merupakan lompatan yang cukup besar,” kata Slot. “Ketika Anda berlatih bersama tim, bermain dengan intensitas Liga Premier atau Liga Champions merupakan lompatan yang cukup besar.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Liverpool?
Liverpool, yang saat ini menduduki peringkat kelima klasemen Liga Premier saat perjuangan mempertahankan gelar yang penuh tantangan hampir berakhir, akan kembali beraksi di ajang Eropa pada Rabu mendatang saat menjalani leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan raksasa Turki, Galatasaray. Tim asuhan Slot tertinggal 1-0 secara agregat dan harus bekerja keras untuk bisa melaju ke babak perempat final.
Iklan