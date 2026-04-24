Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Hugo Ekitike pasca operasi akibat cedera Achilles - dengan penyerang Liverpool tersebut harus menjalani ‘proses rehabilitasi yang panjang’

Pelatih kepala Liverpool, Arne Slot, telah mengonfirmasi bahwa Hugo Ekitike telah menjalani operasi yang berhasil setelah mengalami cedera tendon Achilles yang parah saat melawan Paris Saint-Germain. Penyerang asal Prancis itu kini harus absen dalam waktu yang cukup lama, dan cedera tersebut secara resmi membuatnya tidak bisa tampil di Piala Dunia 2026 serta sebagian besar musim depan.

  • Ekitike telah menjalani operasi tendon Achilles yang berhasil

    Pilihan lini serang Liverpool mendapat pukulan telak menyusul kabar bahwa Ekitike harus menjalani rehabilitasi setidaknya selama sembilan bulan. Mantan striker PSG itu mengalami robekan total pada tendon Achilles-nya saat bertanding dalam laga penting di kompetisi Eropa melawan mantan klubnya awal bulan ini. Meskipun operasi awal pada April 2026 dianggap berhasil, perkiraan waktu pemulihan medis memastikan bahwa ia tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia mendatang.

  Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    Slot berfokus pada pemulihan tonggak pencapaian

    Slot berbicara kepada media untuk memberikan kejelasan mengenai kondisi sang penyerang, sambil menekankan bahwa meskipun rintangan pertama telah terlewati, jalan menuju kebugaran penuh masih berat. Pemain asal Belanda itu membandingkan situasinya dengan pemain lain yang kembali dari absen jangka panjang dalam kondisi fisik prima.

    Memberikan pembaruan terperinci mengenai status Ekitike dan ekspektasi medis, Slot mengatakan kepada para wartawan: "Operasi berjalan lancar, tetapi dalam proses rehabilitasi yang begitu panjang, ada begitu banyak langkah yang harus dilalui. Para ahli akan mengatakan bahwa ini akan memakan waktu berbulan-bulan dan kemudian tergantung pada langkah-langkahnya. Kami belum tahu pasti, tetapi langkah pertama dan terpenting adalah operasi berjalan lancar. Pemulihan akan memakan waktu lama, tetapi dia akan kembali lebih kuat seperti semua pemain lain yang telah absen dalam waktu lama."

  • Krisis penjaga gawang memengaruhi kedalaman skuad

    The Reds saat ini sedang menghadapi masa sulit karena beberapa pemain kunci tidak bisa diturunkan, termasuk situasi rumit di posisi penjaga gawang akibat cedera lutut yang dialami Giorgi Mamardashvili saat melawan Everton. Slot juga menyinggung masalah otot yang berulang dialami Alisson Becker, dan mengaitkan meningkatnya cedera semacam itu dengan jadwal kompetisi sepak bola modern.

    Saat membahas ketersediaan kiper-kipernya dan dampak jadwal pertandingan saat ini terhadap kesehatan pemain, Slot menambahkan: "Giorgi pasti tidak akan tersedia untuk pekan depan. Ali hampir siap kembali bermain, kita lihat saja apakah besok terlalu cepat atau tidak. Itu berarti Freddie [Woodman] menjadi opsi."

    Perhatian kini beralih ke perebutan gelar Liga Champions

    Liverpool akan menjamu Crystal Palace di Anfield pada Sabtu ini, dengan Woodman berpotensi diturunkan sebagai starter jika Alisson gagal dalam tes kebugaran terakhir. Setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, tim asuhan Slot yang kini berada di peringkat kelima harus memastikan finis di lima besar agar bisa memanfaatkan kuota tambahan Liga Eropa Inggris. Saat ini unggul lima poin atas Brighton dengan satu pertandingan lebih sedikit, The Reds membutuhkan kontribusi maksimal dari para pemain cadangan mereka selama periode penuh tekanan ini untuk memastikan partisipasi di kompetisi Eropa papan atas musim depan.

