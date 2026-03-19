Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai cedera Mohamed Salah setelah bintang Liverpool itu meminta diganti saat timnya dihancurkan Galatasaray
Salah tampil gemilang dalam kemenangan Liverpool
Salah mencetak gol ke-50-nya di Liga Champions saat Liverpool mengalahkan Galatasaray 4-0 pada Rabu dalam laga Liga Champions. "Raja Mesir" Liverpool itu melepaskan tendangan melengkung khasnya untuk menutup skor dan memastikan Liverpool melaju ke babak perempat final melawan juara bertahan Paris Saint-Germain. Namun, Salah tidak menyelesaikan pertandingan karena ia meminta diganti tak lama setelah mencetak gol tersebut setelah tampak mengalami cedera ringan.
Slot memberikan kabar terbaru mengenai cedera Salah
Slot berbicara tentang Salah setelah kemenangan tersebut dan mengatakan kepada para wartawan: "Dia meminta diganti, bukan karena merasa sudah mencetak gol cukup banyak, tapi karena dia merasakan ada yang tidak beres. Jadi, kita lihat saja kondisinya menjelang akhir pekan dan setelahnya."
Manajer Liverpool itu juga memuji Salah atas golnya, sambil menambahkan: "Hal itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya bahwa setelah gagal mengeksekusi penalti tepat sebelum babak pertama berakhir [dia bisa mencetak gol itu]. Hal itu terkadang sulit bagi seorang individu atau bagi tim, jadi pujian untuk tim atas cara kami tampil di babak kedua karena kami telah mengalami banyak kemunduran musim ini, kami telah mengalami banyak babak pertama atau kedua di mana kami menciptakan peluang demi peluang tanpa memaksimalkan performa kami, sehingga tidak mencetak gol.
"Kemudian, Mo dan tim tampil di babak kedua seperti yang mereka lakukan. Dia memberikan assist pertama kepada Hugo, assist yang luar biasa, lalu mencetak gol khasnya, yang sudah sering dia cetak di stadion ini dan untuk klub ini, dengan masuk ke dalam dan mengarahkan bola ke sudut atas gawang. Itu menunjukkan kekuatan mentalnya, tapi tentu saja juga kekuatan mental tim karena kesulitan adalah hal yang bisa kita bicarakan terkait musim ini."
Peran baru untuk Salah?
Slot juga ditanya mengenai keputusannya untuk menempatkan Salah dalam peran yang lebih "di dalam lapangan" saat melawan Galatasaray dan menyampaikan pandangannya: "Pertimbangannya bukan hanya soal Mo, tapi juga banyak hal lain. Anda selalu berusaha mempersiapkan tim agar bisa tampil optimal selama pertandingan. Namun menurut saya, malam ini bukan soal taktik, melainkan terutama soal kerja keras yang telah mereka lakukan, serta dukungan yang mereka terima dari para penggemar. Dan tentu saja, taktik bisa membantu. Namun, kerja keras ini, intensitas ini, kombinasi permainan ini selalu lebih penting daripada taktik. Sayangnya, kami sudah pernah menggunakan taktik ini sebelumnya – saat tandang ke Frankfurt, Inter Milan, dan beberapa pertandingan lain – tapi biasanya musim ini kami kehilangan pemain karena cedera, sehingga tidak bisa mengulanginya karena kami kehilangan tipe pemain tertentu di posisi tertentu.
"Jadi, kami sudah pernah menggunakan taktik ini sebelumnya, tapi sayangnya malam ini Joe Gomez juga tidak bisa bermain, tentu saja tidak membantu, ketika saya harus menarik Jeremie Frimpong keluar, tapi Curtis [Jones] lagi-lagi tampil luar biasa. Ini adalah musim kami di mana setiap kali kami pikir sudah menemukan sistem atau gaya bermain yang tepat, lalu ada yang cedera dan kami tidak punya pengganti yang sepadan, jadi kami harus beradaptasi dan berubah lagi. Tapi itu bagian dari menjadi manajer, jadi Anda tidak bisa mengeluh tentang itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool akan menghadapi PSG di babak perempat final pada bulan April, dan pemenang dari pertandingan tersebut akan berhadapan dengan Real Madrid atau Bayern Munich di babak semifinal. Sebelum itu, Liverpool akan menghadapi Brighton di Liga Premier dan Manchester City di babak perempat final Piala FA.
