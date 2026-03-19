Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai cedera Mohamed Salah setelah bintang Liverpool itu meminta diganti saat timnya dihancurkan Galatasaray

Slot berbicara tentang Salah setelah kemenangan tersebut dan mengatakan kepada para wartawan: "Dia meminta diganti, bukan karena merasa sudah mencetak gol cukup banyak, tapi karena dia merasakan ada yang tidak beres. Jadi, kita lihat saja kondisinya menjelang akhir pekan dan setelahnya."

Manajer Liverpool itu juga memuji Salah atas golnya, sambil menambahkan: "Hal itu menunjukkan banyak hal tentang dirinya bahwa setelah gagal mengeksekusi penalti tepat sebelum babak pertama berakhir [dia bisa mencetak gol itu]. Hal itu terkadang sulit bagi seorang individu atau bagi tim, jadi pujian untuk tim atas cara kami tampil di babak kedua karena kami telah mengalami banyak kemunduran musim ini, kami telah mengalami banyak babak pertama atau kedua di mana kami menciptakan peluang demi peluang tanpa memaksimalkan performa kami, sehingga tidak mencetak gol.

"Kemudian, Mo dan tim tampil di babak kedua seperti yang mereka lakukan. Dia memberikan assist pertama kepada Hugo, assist yang luar biasa, lalu mencetak gol khasnya, yang sudah sering dia cetak di stadion ini dan untuk klub ini, dengan masuk ke dalam dan mengarahkan bola ke sudut atas gawang. Itu menunjukkan kekuatan mentalnya, tapi tentu saja juga kekuatan mental tim karena kesulitan adalah hal yang bisa kita bicarakan terkait musim ini."