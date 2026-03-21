Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai cedera Alexander Isak, sementara manajer Liverpool itu meredam kekhawatiran soal kondisi kebugaran Hugo Ekitike menjelang laga melawan Man City dan PSG
Slot memperkirakan Isak akan segera kembali
Liverpool mengalami dua pukulan telak pada Sabtu lalu ketika Ekitike ditarik keluar dalam 10 menit pertama, dan The Reds akhirnya kalah 2-1 dalam pertandingan tersebut—sebuah pukulan telak bagi ambisi mereka untuk lolos ke Liga Champions. Ekitike tampaknya mengalami cedera paha saat berduel dengan James Milner, namun The Reds mungkin sedikit lega mengetahui bahwa Isak sedang dalam proses pemulihan; pemain internasional Swedia tersebut belum bermain untuk klub sejak pertandingan melawan Spurs pada Desember lalu, saat ia mengalami patah kaki. Namun, ia kini berpotensi melakukan comeback yang telah lama dinantikan saat menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions bulan depan, setelah jeda internasional.
Slot mengatakan: “Alex akan tersedia [untuk PSG], ya. Pertanyaannya adalah apa yang Anda maksud dengan ‘siap.’
“Jika Anda ingin pemain yang bermain tepat setahun yang lalu melawan kami di final Carabao Cup dan tampil sangat baik pada hari itu, maka saya akan mengatakan bahwa saya ragu setelah ia absen selama tujuh atau delapan bulan.
“Tapi saya berharap bisa memainkannya selama beberapa menit. Apa yang bisa saya dapatkan dari itu, saya tidak bisa menjelaskannya karena dia belum pernah berlatih bersama tim sekalipun.”
Manajer Liverpool meredam kekhawatiran terkait Ekitike
Slot menyoroti bahwa Liverpool harus menghadapi Brighton tanpa Alisson Becker dan Mohamed Salah yang cedera, dan ia mengaku tidak yakin kapan Alisson akan kembali, namun ia sedikit meredakan kekhawatiran terkait cedera Ekitike.
Ia menambahkan: "Alisson pasti akan absen selama jeda internasional dan kita lihat saja nanti. Hugo, saya pikir dia bisa bermain besok jika diperlukan. Itu adalah cedera otot, seperti yang kalian sebut di sini, saya kira. Brighton melakukan apa yang kami harapkan. Jika Anda menghadapi tim yang hanya memiliki 62 jam istirahat dan hal pertama yang Anda lakukan adalah membuat pertandingan menjadi intens, bermain dalam duel-duel awal, bermain dalam duel-duel keras – tidak ada yang salah dengan duel-duel itu, oleh jalan – tetapi sayangnya itu adalah tabrakan dan itu menyebabkan Hugo keluar. Ya, itu tidak membantu setelah dua menit.
"Kalian harus melanjutkan tanpa salah satu striker terbaik yang pernah dilihat liga dalam tiga atau empat tahun terakhir, Alexander Isak, yang sudah tidak tersedia sepanjang musim. Salah satu pencetak gol terbaik yang pernah dilihat liga dalam delapan tahun terakhir, Mo Salah, juga tidak tersedia. Dan kemudian kehilangan Hugo Ekitike, yang telah memberikan dampak besar musim ini, dia absen.
"Dan seperti banyak kali musim ini, kita harus mencari cara memainkan pemain di posisi yang mungkin tidak biasa bagi mereka, dan di babak pertama saya pikir kita melakukannya dengan cukup baik. Tapi seiring berjalannya pertandingan, Brighton semakin kuat. Beberapa kali musim ini kami mungkin bisa memanfaatkan pemain cadangan. Rio [Ngumoha] melakukan beberapa aksi yang sangat bagus, tetapi sepanjang babak kedua saya rasa mereka lebih dekat mencetak gol menjadi 3-1 daripada kami mencetak gol menjadi 2-2."
'Tidak mudah' untuk mengatasi performa buruk The Reds
Liverpool sedang mengalami penurunan performa dan belum pernah menang dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Premier, dan Slot mengakui bahwa ia menghadapi tantangan untuk mengembalikan tim ke performa semula.
Dia menambahkan: "Ya, itu tidak mudah, meskipun kami meraih kemenangan besar [melawan Galatasaray] pada pertengahan pekan. Saya pikir Anda tidak bisa membandingkan laga tandang melawan Brighton dengan laga tandang melawan Wolves. Anda tidak bisa membandingkan pertandingan yang seharusnya kami menangkan dalam hal penciptaan peluang dan setiap metrik lain dalam sepak bola dengan pertandingan seperti ini. Tandang ke Brighton, itu pertandingan yang sulit bagi tim mana pun, [bukan hanya] bagi kami, tapi bagi tim mana pun yang datang ke sini, terutama jika kami kehilangan beberapa pemain kunci seperti yang terjadi pada kami. Kita berbicara tentang posisi No.9, tapi sekali lagi saya harus melakukan pergantian pemain dan menempatkan seorang bek sayap di posisi yang tidak biasa baginya. Tentu saja, melihat klasemen liga saat ini, kekalahan ini sangat menyakitkan dan seharusnya sangat menyakitkan bagi kami.
"Tapi masalah utamanya adalah kami berada dalam posisi ini karena kehilangan poin di Wolves pada menit terakhir akibat tendangan yang membentur pemain lawan seminggu yang lalu – bukan seminggu yang lalu karena kami harus bermain pada hari Minggu, bukan Sabtu, tapi Minggu, lalu Rabu, dan kemudian Sabtu. Tidak seperti semua tim Liga Champions lainnya yang bermain pada hari Minggu, tetapi kami harus bermain pada hari Sabtu dalam pertandingan yang dimulai lebih awal. Gol minggu lalu [melawan Tottenham] pada menit ke-90 itu, menurut saya, bahkan merupakan masalah yang lebih besar daripada kekalahan tandang di Brighton."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool akan menghadapi Manchester City di perempat final Piala FA setelah jeda internasional, sebelum kemudian berhadapan dengan PSG dalam pertandingan yang berpotensi menjadi laga comeback Isak. Mereka tidak akan bertanding lagi di Liga Premier hingga 11 April, saat mereka menjamu Fulham di Anfield.
