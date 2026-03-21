Arne Slot memberikan kabar terbaru mengenai cedera Alexander Isak, sementara manajer Liverpool itu meredam kekhawatiran soal kondisi kebugaran Hugo Ekitike menjelang laga melawan Man City dan PSG

Slot menyoroti bahwa Liverpool harus menghadapi Brighton tanpa Alisson Becker dan Mohamed Salah yang cedera, dan ia mengaku tidak yakin kapan Alisson akan kembali, namun ia sedikit meredakan kekhawatiran terkait cedera Ekitike.

Ia menambahkan: "Alisson pasti akan absen selama jeda internasional dan kita lihat saja nanti. Hugo, saya pikir dia bisa bermain besok jika diperlukan. Itu adalah cedera otot, seperti yang kalian sebut di sini, saya kira. Brighton melakukan apa yang kami harapkan. Jika Anda menghadapi tim yang hanya memiliki 62 jam istirahat dan hal pertama yang Anda lakukan adalah membuat pertandingan menjadi intens, bermain dalam duel-duel awal, bermain dalam duel-duel keras – tidak ada yang salah dengan duel-duel itu, oleh jalan – tetapi sayangnya itu adalah tabrakan dan itu menyebabkan Hugo keluar. Ya, itu tidak membantu setelah dua menit.

"Kalian harus melanjutkan tanpa salah satu striker terbaik yang pernah dilihat liga dalam tiga atau empat tahun terakhir, Alexander Isak, yang sudah tidak tersedia sepanjang musim. Salah satu pencetak gol terbaik yang pernah dilihat liga dalam delapan tahun terakhir, Mo Salah, juga tidak tersedia. Dan kemudian kehilangan Hugo Ekitike, yang telah memberikan dampak besar musim ini, dia absen.

"Dan seperti banyak kali musim ini, kita harus mencari cara memainkan pemain di posisi yang mungkin tidak biasa bagi mereka, dan di babak pertama saya pikir kita melakukannya dengan cukup baik. Tapi seiring berjalannya pertandingan, Brighton semakin kuat. Beberapa kali musim ini kami mungkin bisa memanfaatkan pemain cadangan. Rio [Ngumoha] melakukan beberapa aksi yang sangat bagus, tetapi sepanjang babak kedua saya rasa mereka lebih dekat mencetak gol menjadi 3-1 daripada kami mencetak gol menjadi 2-2."