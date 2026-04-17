Arne Slot memberikan jawaban yang misterius atas pertanyaan mengenai pengganti Mohamed Salah
Slot menyatakan bahwa terutama posisi sayap kanan menjadi masalah yang penting. “Kami tahu bahwa Mo akan hengkang, jadi kami harus memutuskan apakah akan menggantikannya dengan pemain yang serupa atau mencari solusi lain.”
Liverpool bersiap menyambut musim panas yang penuh perubahan, meski Slot tidak mengharapkan perombakan total pada skuad. Klub ini memang menghabiskan dana rekor di bursa transfer tahun lalu, namun skenario tersebut tampaknya tidak akan terulang.
“Tahun lalu kami mendatangkan banyak pemain dan karena itu kami banyak melakukan transaksi. Dalam empat jendela transfer sejak saya di sini, kami memiliki pengeluaran bersih sebesar 150 juta poundsterling. Itu menunjukkan seperti apa klub kami.”
Pelatih tersebut menekankan bahwa Liverpool tetap menjadi ‘klub yang aktif di bursa transfer’, namun fokus utamanya terletak pada posisi-posisi tertentu. “Saya tidak memikirkan soal jumlah pemain, melainkan posisi. Kami sudah tahu ada pemain yang akan hengkang, jadi mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada musim panas nanti.”
Meskipun tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain, Slot melihat prospek yang cerah untuk masa depan. Ia menyoroti penampilan kuat melawan klub-klub papan atas seperti Atlético Madrid, Real Madrid, dan Arsenal.
“Bagi siapa pun yang menyaksikan pertandingan melawan PSG, jelas bahwa masa depan terlihat cerah. Kami menguasai bola lebih banyak, melepaskan 21 tembakan, dan menciptakan lebih banyak peluang melawan tim yang biasanya mendominasi.”
Liverpool kini fokus pada liga, di mana posisi lima besar harus diamankan. Menjelang derby kota melawan Everton, Slot harus bermain tanpa Hugo Ekitike yang cedera dan akan absen dalam waktu lama.