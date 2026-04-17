Arne Slot memberi isyarat bahwa Liverpool mungkin akan membidik tipe pemain yang 'berbeda' untuk menggantikan Mohamed Salah, saat manajer The Reds itu menjelaskan rencana transfer musim panas
The Reds bersiap menghadapi kepergian sejumlah pemain kunci
Liverpool mengalihkan fokusnya ke bursa transfer musim panas setelah tersingkir di perempat final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Slot menegaskan bahwa mencari pengganti Salah dan Robertson kini menjadi prioritas utama klub setelah kedua pemain andalan tersebut mengumumkan akan hengkang saat kontrak mereka berakhir. Meskipun klub telah menghabiskan dana sebesar £450 juta—sebuah rekor—pada musim panas lalu, sang manajer mengindikasikan bahwa perombakan skuad sebesar itu kemungkinan besar tidak akan terulang pada bursa transfer mendatang.
Slot menjelaskan filosofi trading
Pelatih kepala menekankan bahwa Liverpool tetap menjadi "klub yang aktif melakukan transfer", namun menegaskan bahwa jumlah pemain yang didatangkan akan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyoroti bahwa profil taktis pengganti Salah tetap menjadi poin utama pembahasan bagi tim perekrutan.
Menjelaskan pendekatan keuangan klub dan area-area spesifik yang perlu diperhatikan sebelum musim baru dimulai, Slot mengatakan: "Musim panas lalu kami melakukan banyak perekrutan dan itulah mengapa kami melakukan banyak transaksi. Dalam empat jendela transfer sejak saya di sini, kami telah mengeluarkan dana bersih sebesar £150 juta dan itu menunjukkan jenis klub seperti apa kami. Kami tahu Robbo dan Mo akan pergi, jadi itu berarti mengganti dua pemain, tetapi kami juga tahu Kostas Tsimikas akan kembali [dari masa pinjaman di Roma].
"Jadi tujuan pertama adalah melihat bagaimana kami menangani posisi Mo, apakah kami ingin menggantikannya dengan pemain serupa atau apakah kami akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Untuk sisanya, saya tidak berpikir saat ini ada kemungkinan pemain lain akan pergi.
"Tentu saja ada situasi kontrak [Ibrahima Konate]. Saya tidak memikirkan soal jumlah. Saya memikirkan soal posisi. Kita sudah tahu beberapa pemain akan pergi. Mari kita lihat apa yang terjadi di musim panas. Anda tahu kami adalah klub yang aktif dalam transfer, jadi mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya akan terjadi di musim panas, lalu kita akan lebih tahu apa yang perlu didatangkan. Mungkin tidak perlu melakukan banyak transfer jika kita tidak perlu mendatangkan banyak pemain."
Masa depan tampak cerah
Meskipun baru-baru ini mengalami kekalahan agregat 4-0 dari PSG, Slot berpendapat bahwa data performa yang mendasarinya menunjukkan timnya masih mampu bersaing dengan klub-klub elit Eropa. Ia menyoroti kemenangan kandang atas Atletico Madrid, Real Madrid, dan Arsenal sebagai bukti kekuatan dan potensi skuad saat ini.
Merefleksikan evolusi tim dan mengapa masa depan tetap menjanjikan di Anfield, manajer The Reds itu menambahkan: "Bagi orang-orang yang menonton pertandingan melawan PSG, pertandingan kandang itu, menurut saya wajar untuk mengatakan bahwa masa depan memang terlihat cerah. Kami mampu menguasai bola lebih banyak, melepaskan 21 tembakan, dan menghasilkan Expected Goals yang lebih tinggi melawan tim yang terbiasa mendominasi penguasaan bola.
"Bahkan jika Anda harus memperhitungkan bahwa Hugo [Ekitike] harus keluar setelah 30 menit, Alex [Isak] harus keluar pada babak pertama, jika Anda melihat mereka bermain selama 90 menit dalam kondisi terbaik, maka tim ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan yang terbaik di Eropa."
Derby Merseyside di Hill Dickinson
Liverpool akan bertandang ke Stadion Hill Dickinson milik Everton pada Minggu ini untuk menjalani derby Merseyside yang krusial, dalam upaya mereka mengamankan posisi lima besar. Tim ini mengalami pukulan telak setelah Ekitike harus absen dalam waktu lama akibat cedera robek tendon Achilles yang dialaminya saat bertanding melawan PSG. Slot harus mencari solusi di lini serang tanpa striker yang cedera tersebut untuk memastikan tiket Liga Champions teramankan sebelum bursa transfer musim panas resmi dibuka.