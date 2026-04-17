Arne Slot memberi isyarat bahwa Liverpool mungkin akan membidik tipe pemain yang 'berbeda' untuk menggantikan Mohamed Salah, saat manajer The Reds itu menjelaskan rencana transfer musim panas

Pelatih kepala menekankan bahwa Liverpool tetap menjadi "klub yang aktif melakukan transfer", namun menegaskan bahwa jumlah pemain yang didatangkan akan lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyoroti bahwa profil taktis pengganti Salah tetap menjadi poin utama pembahasan bagi tim perekrutan.

Menjelaskan pendekatan keuangan klub dan area-area spesifik yang perlu diperhatikan sebelum musim baru dimulai, Slot mengatakan: "Musim panas lalu kami melakukan banyak perekrutan dan itulah mengapa kami melakukan banyak transaksi. Dalam empat jendela transfer sejak saya di sini, kami telah mengeluarkan dana bersih sebesar £150 juta dan itu menunjukkan jenis klub seperti apa kami. Kami tahu Robbo dan Mo akan pergi, jadi itu berarti mengganti dua pemain, tetapi kami juga tahu Kostas Tsimikas akan kembali [dari masa pinjaman di Roma].

"Jadi tujuan pertama adalah melihat bagaimana kami menangani posisi Mo, apakah kami ingin menggantikannya dengan pemain serupa atau apakah kami akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Untuk sisanya, saya tidak berpikir saat ini ada kemungkinan pemain lain akan pergi.

"Tentu saja ada situasi kontrak [Ibrahima Konate]. Saya tidak memikirkan soal jumlah. Saya memikirkan soal posisi. Kita sudah tahu beberapa pemain akan pergi. Mari kita lihat apa yang terjadi di musim panas. Anda tahu kami adalah klub yang aktif dalam transfer, jadi mari kita lihat dulu apa yang sebenarnya akan terjadi di musim panas, lalu kita akan lebih tahu apa yang perlu didatangkan. Mungkin tidak perlu melakukan banyak transfer jika kita tidak perlu mendatangkan banyak pemain."