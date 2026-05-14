Arne Slot memastikan Mohamed Salah akan kembali dari cedera untuk laga tandang Liverpool ke Aston Villa, namun Florian Wirtz diragukan tampil karena sakit

Arne Slot telah memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran para pemain menjelang laga krusial Liverpool di Liga Premier saat bertandang ke markas Aston Villa pada Jumat malam. Meskipun penyerang andalan Mohamed Salah siap kembali bermain setelah absen dalam dua pertandingan akibat cedera, The Reds mungkin terpaksa harus menjalani laga tersebut tanpa gelandang serang berpengaruh Florian Wirtz karena sakit mendadak.

    Pilihan serangan dan pertahanan Liverpool semakin diperkuat dengan kabar bahwa Salah sudah siap bertolak ke West Midlands setelah pulih dari cedera otot. Kembalinya pemain internasional Mesir ini bertepatan dengan kabar baik mengenai Ibrahima Konate, yang telah kembali berlatih penuh setelah mengalami masalah kecil selama kemenangan akhir pekan lalu atas Chelsea. Selain itu, kiper Alisson Becker telah kembali berlatih bersama tim utama, meskipun partisipasinya masih bergantung pada penilaian terakhir untuk menentukan apakah ia siap untuk bertanding.

    Slot memberikan pembaruan skuad

    Saat berbicara kepada media dalam konferensi pers prapertandingan pagi ini, Slot menjelaskan kondisi ketersediaan para pemain dalam skuadnya menjelang laga tandang kedua terakhir. Slot menegaskan: "Mo besok hanya bisa bermain beberapa menit, tapi semoga dia bisa turun.

    "Ibou [Konate] baik-baik saja, sudah berlatih bersama kami. Alisson juga berlatih bersama kami lagi, kita lihat saja kondisinya besok, apakah dia sudah siap atau harus menunggu satu minggu lagi."

    Kekhawatiran terkait penyakit yang muncul belakangan ini

    Meskipun kembalinya para pemain senior membangkitkan optimisme, ketersediaan Wirtz—yang didatangkan pada bursa transfer musim panas 2025—masih diragukan akibat masalah kesehatan yang menghambat persiapannya. Slot menjelaskan kondisi pemain timnas Jerman tersebut dan mengatakan: “Infeksi lambung, jadi kita lihat saja seberapa fit kondisinya untuk besok. Dia sedang mengonsumsi antibiotik. Kita lihat saja apakah dia siap bermain besok.”

    Posisi empat besar dipertaruhkan

    Jika Wirtz absen, Liverpool akan kehilangan motor kreativitas utama saat menghadapi Villa yang juga tengah berjuang untuk finis di empat besar. The Reds akan memastikan tiket ke Liga Champions dan hampir pasti mengamankan posisi keempat jika mereka mengalahkan Villa, mengingat kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi 59 poin. Posisi kelima pun cukup untuk lolos ke kompetisi elit Eropa tersebut, namun secara matematis Bournemouth masih bisa menyelinap dan merebut posisi itu dalam situasi saat ini.

