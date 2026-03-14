Arne Slot melontarkan komentar aneh soal "klub terbaik untuk berjuang" saat manajer Liverpool itu menanggapi tuduhan bahwa ia harus dipecat

Pencapaian tersebut secara resmi tercatat pada Selasa malam saat kekalahan 1-0 dari Galatasaray di Liga Champions, hasil yang semakin memperburuk suasana di Merseyside. Ironisnya, rekor Slot dengan 62 kemenangan dalam 100 pertandingan pertamanya membuatnya sejajar dengan legenda Sir Kenny Dalglish sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam rentang waktu tersebut, namun tak ada perayaan di AXA Training Centre saat ini karena tekanan terhadap posisinya semakin memuncak.

Perbedaan antara musim debut Slot dan kemerosotan performanya saat ini sangat mencolok, sehingga memunculkan spekulasi mengenai kesesuaiannya untuk peran tersebut dalam jangka panjang. Setelah membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Premier dengan dominan musim lalu, unggul 10 poin dengan empat pertandingan tersisa, segalanya tampaknya berantakan selama tahun kedua yang sulit, yang membuat klub ini merosot ke peringkat keenam klasemen.