Arne Slot melontarkan komentar aneh soal "klub terbaik untuk berjuang" saat manajer Liverpool itu menanggapi tuduhan bahwa ia harus dipecat
Tekanan semakin meningkat terhadap Slot setelah pencapaian penting tersebut
Pencapaian tersebut secara resmi tercatat pada Selasa malam saat kekalahan 1-0 dari Galatasaray di Liga Champions, hasil yang semakin memperburuk suasana di Merseyside. Ironisnya, rekor Slot dengan 62 kemenangan dalam 100 pertandingan pertamanya membuatnya sejajar dengan legenda Sir Kenny Dalglish sebagai pelatih dengan kemenangan terbanyak dalam rentang waktu tersebut, namun tak ada perayaan di AXA Training Centre saat ini karena tekanan terhadap posisinya semakin memuncak.
Perbedaan antara musim debut Slot dan kemerosotan performanya saat ini sangat mencolok, sehingga memunculkan spekulasi mengenai kesesuaiannya untuk peran tersebut dalam jangka panjang. Setelah membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Premier dengan dominan musim lalu, unggul 10 poin dengan empat pertandingan tersisa, segalanya tampaknya berantakan selama tahun kedua yang sulit, yang membuat klub ini merosot ke peringkat keenam klasemen.
Pengakuan yang aneh tentang kehidupan di Anfield
Menanggapi keributan yang semakin memuncak seputar masa depannya serta desakan dari beberapa pihak agar terjadi pergantian kepemimpinan, Slot memberikan penilaian yang jujur dan agak tidak biasa mengenai situasinya. Ia berkata: "Mungkin terdengar aneh jika saya hanya mengatakan hal-hal positif, karena musim ini tidak sepenuhnya berjalan mulus," aku sang pelatih kepala dalam konferensi pers prapertandingan.
"Dukungan yang selalu saya rasakan - bukan soal media sosial yang tidak terlalu saya ikuti - tapi dukungan yang saya rasakan dari penonton tuan rumah, penonton tandang, orang-orang di dalam stadion, dan pemilik klub. Apa yang telah kita lakukan bersama di sini untuk mencapai hal-hal yang telah kita raih, hanya ada di kepala dan ingatan saya sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Kita sedang berjuang sekarang, itu juga sangat jelas. Ini mungkin klub terbaik untuk berjuang [bersama]."
Slot merasakan dukungan dari masyarakat
Meskipun posisi klub di liga sedang genting, Slot menegaskan bahwa suasana internal di Liverpool tetap mendukung, berbeda dengan reaksi-reaksi yang lebih bergejolak di dunia maya. Ia meyakini bahwa budaya unik di klub ini memberikan jaring pengaman yang mendorong kerja keras, bukan rasa takut, bahkan ketika hasil di lapangan tidak memenuhi standar tinggi yang diharapkan oleh para pendukung setia Anfield.
Ia mengatakan: "Klub ini selalu menunjukkan, di berbagai periode, bahwa semua orang ada untuk mendukungmu. Kamu pun berusaha lebih keras lagi. Ini adalah klub yang fantastis untuk bekerja karena fasilitas, orang-orang, dan para penggemar; tidak semuanya negatif ketika kami tidak menampilkan performa yang kami inginkan."
Berfokus pada keuntungan dari pekerjaan tersebut
Saat The Reds berupaya membalikkan keadaan musim ini, Slot menegaskan bahwa tekanan sebagai manajer Liverpool adalah beban yang tetap ia pikul dengan senang hati. Meskipun komentarnya bahwa Liverpool adalah "klub terbaik untuk berjuang" mungkin mengundang reaksi skeptis di kalangan pendukung yang menuntut kesuksesan instan, pria asal Belanda itu menegaskan bahwa rasa hormatnya terhadap klub ini tidak berkurang selama masa-masa sulit ini. "Ini tetap tempat yang hebat. Apalagi jika bisa menjuarai liga! Bahkan di musim seperti ini, ini tetap merupakan suatu kehormatan," tutup Slot.
