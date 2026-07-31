Pereira menjadi kandidat yang menarik mengingat pengalamannya yang luas di Timur Tengah, setelah pernah melatih Al-Shabab bersama periode pertamanya di Al-Ahli pada 2013. Pelatih berusia 58 tahun itu saat ini tersedia setelah secara mengejutkan dipecat oleh Forest pada awal Juli, meski berhasil mengamankan status bertahan di Premier League dan mencapai semifinal Liga Europa musim lalu. Pengetahuan Pereira sebelumnya tentang Saudi Pro League menjadikannya pesaing kuat bagi Slot di Jeddah.