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Arne Slot masuk dalam kandidat untuk pekerjaan di Liga Pro Saudi sebagai pengganti suksesor Eddie Howe di Newcastle
Slot mulai masuk radar
Mantan manajer Liverpool Slot kini masuk radar Al-Ahli seiring Jaissle bersiap menangani Newcastle sebagai pengganti Howe. Slot belum memiliki klub sejak meninggalkan Liverpool pada Mei, meski membawa tim itu menjuarai Premier League pada 2025. Seperti dilaporkan talkSPORT, Al-Ahli kini mengincar juru taktik asal Belanda itu untuk menjaga momentum setelah meraih dua gelar Liga Champions Asia secara beruntun di bawah Jaissle.
- Sportimage
Al Ahli mempertimbangkan opsi
Masa Slot setelah meninggalkan Anfield diwarnai sejumlah penolakan dan rumor transfer, termasuk menolak tawaran dari Fulham sebelum klub London itu menunjuk Alvaro Arbeloa. Pria 47 tahun itu juga sempat dihubungkan dengan AC Milan dan tim nasional Belanda, tetapi memilih menunggu proyek yang tepat. Laporan lebih lanjut mengindikasikan Al-Ahli juga mengincar mantan bos Wolves dan Nottingham Forest, Vitor Pereira, sebagai opsi alternatif.
Pereira masuk daftar pendek
Pereira menjadi kandidat yang menarik mengingat pengalamannya yang luas di Timur Tengah, setelah pernah melatih Al-Shabab bersama periode pertamanya di Al-Ahli pada 2013. Pelatih berusia 58 tahun itu saat ini tersedia setelah secara mengejutkan dipecat oleh Forest pada awal Juli, meski berhasil mengamankan status bertahan di Premier League dan mencapai semifinal Liga Europa musim lalu. Pengetahuan Pereira sebelumnya tentang Saudi Pro League menjadikannya pesaing kuat bagi Slot di Jeddah.
- AFP
Al Ahli mencari penerus
Al-Ahli harus bergerak cepat untuk merampungkan penunjukan pelatih mereka demi menjaga stabilitas skuad menjelang kampanye baru Liga Pro Saudi, yang dimulai dengan lawatan ke tim promosi baru Diriyah pada Kamis, 13 Agustus. Siapa pun pelatih yang mengambil alih akan mewarisi ekspektasi tinggi untuk mempertahankan status dominan klub baik di level domestik maupun di Asia.
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