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Arne Slot ke Tottenham? Mantan bos Liverpool itu diproyeksikan untuk kembali secara mengejutkan ke Premier League
Slot melirik kepulangan ke Premier League
Slot sedang aktif mencari peran baru sebagai manajer dan dikabarkan terbuka untuk kembali ke Premier League. Pria Belanda itu belum bekerja sejak meninggalkan Liverpool setahun setelah mengamankan gelar liga 2024-25, dan ia ingin mendapatkan tantangan baru.
Menurut Soccernews, Slot kini benar-benar masuk radar Tottenham. Klub London itu sedang menjalani awal yang mengerikan dalam kampanye domestik baru mereka, membuat manajer mereka saat ini berjuang mati-matian untuk menyelamatkan pekerjaannya.
Meski telah menghabiskan lebih dari €366 juta untuk mendatangkan nama-nama besar pada bursa transfer musim panas seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Savinho, Tottenham tetap berada dalam krisis yang dalam. Saat ini mereka terpuruk di dasar klasemen dengan hanya dua poin dari lima pertandingan.
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De Zerbi di ambang batas
De Zerbi berada di bawah tekanan besar setelah tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen liga pada pekan-pekan awal. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2031, tetapi keresahan yang kian meningkat telah memicu spekulasi intens soal masa depannya dalam waktu dekat.
Memecat De Zerbi akan membuat Tottenham menanggung penalti finansial yang signifikan, tetapi jajaran petinggi klub tahu hasil harus segera membaik. Situasi putus asa ini tak terelakkan membuat Slot diidentifikasi sebagai sosok ideal untuk menyelamatkan musim mereka yang mulai berantakan.
Penolakan Belanda dijelaskan
Sebelum Xavi Hernandez ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Belanda, Slot secara luas dianggap sebagai kandidat impian untuk peran internasional bergengsi tersebut. Namun, ia dengan cepat menepis rumor yang meluas bahwa dirinya mundur karena perbedaan soal finansial.
Berbicara kepada Algemeen Dagblad, Slot menjelaskan posisinya terkait lowongan di tim nasional. Ia dengan tegas membantah klaim media tersebut sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak benar.
"Dalam beberapa pekan terakhir, khususnya dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan muncul terkait lowongan di tim nasional Belanda, yang menyebut bahwa saya telah mundur dari proses setelah negosiasi panjang mengenai hal-hal seperti gaji dan durasi kontrak," jelasnya. "Spekulasi itu tidak benar. Kami sama sekali tidak pernah sampai ke tahap itu dalam pembicaraan."
Menjelaskan keputusannya baru-baru ini untuk menolak pekerjaan sebagai pelatih tim nasional Belanda, ia menyatakan: "Pada tahap karier saya saat ini, saya lebih memilih berada di lapangan latihan setiap hari bersama para pemain saya, sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama di tim nasional. Itulah, dan tetap menjadi, satu-satunya alasan saya memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh atau masuk ke negosiasi mengenai seperti apa kontrak potensial itu nantinya."
- Getty Images
Tugas besar menanti
Tottenham kini harus memutuskan apakah akan secara terbuka mendukung De Zerbi atau menghentikan kerugian mereka dan secara resmi mendekati Slot. Klub London itu telah mendapatkan reputasi buruk sebagai lingkungan yang sulit bagi manajer untuk meraih sukses dalam beberapa tahun terakhir.
Jika Slot secara resmi ditawari posisi tersebut dan menerima tantangan itu, ia akan menghadapi tugas membangun ulang yang sangat besar. Ia harus segera menyatukan skuad yang tampil di bawah performa, mengintegrasikan rekrutan baru mereka yang mahal, dan memulihkan kepercayaan diri basis suporter yang frustrasi.
Untuk saat ini, Slot terus menunggu sambil dengan sabar menanti peluang yang tepat muncul. Apakah tantangan berat itu pada akhirnya berada di London utara masih harus dilihat dalam beberapa pekan atau bulan ke depan.
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