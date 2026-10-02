Sebelum Xavi Hernandez ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Belanda, Slot secara luas dianggap sebagai kandidat impian untuk peran internasional bergengsi tersebut. Namun, ia dengan cepat menepis rumor yang meluas bahwa dirinya mundur karena perbedaan soal finansial.

Berbicara kepada Algemeen Dagblad, Slot menjelaskan posisinya terkait lowongan di tim nasional. Ia dengan tegas membantah klaim media tersebut sebagai sesuatu yang sepenuhnya tidak benar.

"Dalam beberapa pekan terakhir, khususnya dalam beberapa hari terakhir, berbagai laporan muncul terkait lowongan di tim nasional Belanda, yang menyebut bahwa saya telah mundur dari proses setelah negosiasi panjang mengenai hal-hal seperti gaji dan durasi kontrak," jelasnya. "Spekulasi itu tidak benar. Kami sama sekali tidak pernah sampai ke tahap itu dalam pembicaraan."

Menjelaskan keputusannya baru-baru ini untuk menolak pekerjaan sebagai pelatih tim nasional Belanda, ia menyatakan: "Pada tahap karier saya saat ini, saya lebih memilih berada di lapangan latihan setiap hari bersama para pemain saya, sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama di tim nasional. Itulah, dan tetap menjadi, satu-satunya alasan saya memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan lebih jauh atau masuk ke negosiasi mengenai seperti apa kontrak potensial itu nantinya."