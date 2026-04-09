Arne Slot justru menjadi sosok yang paling ia benci akibat kekalahan memalukan di Paris, sementara Liverpool tampak masih kebingungan saat pelatih asal Belanda itu semakin mendekati jurang kehancuran di Anfield

Lagipula, kekalahan Liverpool kali ini tidak separah saat mereka bertanding di Etihad Stadium empat hari sebelumnya. Faktanya, kenyataan bahwa peluang mereka masih terbuka—setidaknya secara teori—menjelang leg kedua pekan depan di Anfield sebenarnya merupakan suatu pencapaian bagi tim asuhan Slot yang sedang terpuruk, yang gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dan hanya menguasai bola sebesar 24 persen.
Juga telah disoroti bahwa PSG mendominasi Liverpool pada leg pertama pertemuan babak 16 besar Liga Champions musim lalu antara kedua tim. Namun, konteks adalah kuncinya, dan performa Liverpool menjelang serta pendekatan mereka terhadap perjalanan sebelumnya ke Paris tidak bisa lebih berbeda lagi.
Memang, apa yang terjadi di ibu kota Prancis itu sangatlah signifikan karena, empat hari setelah para pemain Liverpool menyerah pada babak kedua saat dihajar 4-0 oleh Manchester City, manajer mereka kehilangan kepercayaan mutlak terhadap filosofi sepak bolanya dengan tindakan menyerah yang menyedihkan, yang menandakan akhir masa jabatannya yang sudah dekat.