Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arne Slot Liverpool PSG submission GFXGOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Arne Slot justru menjadi sosok yang paling ia benci akibat kekalahan memalukan di Paris, sementara Liverpool tampak masih kebingungan saat pelatih asal Belanda itu semakin mendekati jurang kehancuran di Anfield

Opinion
Liverpool
A. Slot
Champions League
Premier League
Paris Saint-Germain vs Liverpool
FEATURES

Arne Slot mengakui pada malam menjelang leg pertama perempat final Liga Champions Liverpool melawan Paris Saint-Germain bahwa timnya telah mengalami begitu banyak kemunduran musim ini sehingga ia tidak akan punya waktu untuk membahas semuanya dalam satu konferensi pers. Dalam hal itu, kekalahan 2-0 pada Rabu di Parc des Princes bisa dianggap sekadar kekalahan mengecewakan lainnya yang menambah daftar yang sudah panjang.

Lagipula, kekalahan Liverpool kali ini tidak separah saat mereka bertanding di Etihad Stadium empat hari sebelumnya. Faktanya, kenyataan bahwa peluang mereka masih terbuka—setidaknya secara teori—menjelang leg kedua pekan depan di Anfield sebenarnya merupakan suatu pencapaian bagi tim asuhan Slot yang sedang terpuruk, yang gagal melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran dan hanya menguasai bola sebesar 24 persen. 

Juga telah disoroti bahwa PSG mendominasi Liverpool pada leg pertama pertemuan babak 16 besar Liga Champions musim lalu antara kedua tim. Namun, konteks adalah kuncinya, dan performa Liverpool menjelang serta pendekatan mereka terhadap perjalanan sebelumnya ke Paris tidak bisa lebih berbeda lagi.

Memang, apa yang terjadi di ibu kota Prancis itu sangatlah signifikan karena, empat hari setelah para pemain Liverpool menyerah pada babak kedua saat dihajar 4-0 oleh Manchester City, manajer mereka kehilangan kepercayaan mutlak terhadap filosofi sepak bolanya dengan tindakan menyerah yang menyedihkan, yang menandakan akhir masa jabatannya yang sudah dekat.

  • Puncaknya

    Sepanjang tahun lalu, Slot secara berkala mengutip pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Liverpool dan PSG sebagai contoh terbaik mengenai bagaimana menurutnya permainan seharusnya dimainkan. The Reds sebenarnya kalah 1-0 pada malam pertandingan tersebut pada Maret lalu, sebelum akhirnya tersingkir melalui adu penalti, namun mereka tak diragukan lagi turut berperan dalam pertandingan seru antara dua tim papan atas yang digambarkan Slot sebagai pertandingan terbaik yang pernah ia ikuti.

    Dan itu semua akan baik-baik saja jika bukan karena fakta bahwa Slot juga selalu mengungkit pertandingan melawan PSG setiap kali timnya menghadapi pertahanan blok rendah yang sangat sulit mereka tembus musim ini.

    "Gaya sepak bola saya adalah Paris Saint-Germain vs Liverpool, Liverpool vs Paris Saint-Germain - begitulah saya ingin setiap pertandingan berlangsung," kata Slot setelah hasil imbang 2-2 melawan Fulham pada Januari. "Tapi Anda membutuhkan dua tim untuk menciptakan pertandingan sepak bola yang terbuka, dan bukan semua hal yang membuat pertandingan sepak bola tidak menarik."

    • Iklan
  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP

    Tiket habis terjual

    Dua hal utama yang menurut Slot merusak keseruan pertandingan Liga Premier adalah situasi bola mati dan waktu yang terbuang percuma saat mengeksekusinya. Bagi seorang puris yang mengaku dirinya seperti Slot, semakin pentingnya tendangan sudut, tendangan bebas, dan lemparan ke dalam jarak jauh merupakan hal yang bertentangan dengan segala keyakinannya.

    "Hati sepak bola saya tidak menyukainya," akunya. "Jika Anda bertanya kepada saya tentang sepak bola, saya akan memikirkan tim Barcelona 10 atau 15 tahun yang lalu. Setiap Minggu malam, Anda berharap mereka akan bermain. Dan jika saya menonton liga lain, saya rasa tidak ada penekanan sebesar itu pada situasi bola mati [seperti di Inggris]."

    Oleh karena itu, sangat mengejutkan melihat Liverpool membuang-buang waktu dalam 10 menit pertama penampilan memalukan mereka di Paris pada Rabu lalu, dengan Joe Gomez menghabiskan waktu sebanyak mungkin sebelum melempar bola jauh ke area PSG.

    Luis Enrique memang marah karena taktik negatif tersebut dan berulang kali memprotes wasit keempat agar mengambil tindakan, tetapi ketika ditanya tentang pendekatan sinis Liverpool terhadap pertandingan tersebut setelahnya, pelatih asal Spanyol itu menyoroti bahwa setiap tim yang menghadapi PSG siap melakukan apa pun untuk mengganggu juara Eropa tersebut.

    Dalam hal itu, Liverpool tidak berbeda dengan tim lain yang ditugaskan untuk mencoba menetralkan lini depan paling ditakuti dan dinamis di dunia sepak bola - tetapi hal itu sama sekali tidak dapat diterima.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Kesenjangan antar kelas yang semakin melebar

    Liverpool tiba di Paris sebagai juara bertahan Inggris, namun mereka bermain dengan ambisi yang tak jauh beda dengan tim divisi tiga Prancis yang berharap terhindar dari kekalahan telak—hal yang sungguh mengejutkan mengingat situasinya.

    The Reds adalah tim yang paling mendekati PSG di Eropa tahun lalu dan, setelah pengeluaran bersejarah sebesar £450 juta untuk pemain baru musim panas lalu, ekspektasinya adalah ketika kedua tim bertemu lagi, pasukan Slot akan memiliki kecepatan, intensitas, dan keserbagunaan yang diperlukan untuk menghadapi Khvicha Kvaratskhelia & kawan-kawan. Memang, Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez seharusnya menjadi jawaban Liverpool atas duo bek sayap dinamis PSG, Achraf Hakimi dan Nuno Mendes, yang memainkan peran krusial dalam kemenangan PSG menaklukkan Eropa untuk pertama kalinya.

    Namun, yang cukup mengejutkan, jarak antara kedua tim justru semakin melebar musim ini karena, dalam waktu kurang dari setahun, Slot dan tim perekrutan Liverpool telah berhasil menghancurkan fondasi kokoh yang dibangun oleh pendahulunya, Jurgen Klopp. Akibatnya, The Reds bertandang ke Parc des Princes bukan untuk menang, melainkan untuk menahan tekanan.


  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    'Mode bertahan hidup'

    Dalam pernyataan aneh terbarunya dari sederet pernyataan aneh sebelumnya, Slot menyatakan setelah kekalahan telak di Piala FA pada Sabtu lalu di Etihad bahwa 35 menit awal dalam kekalahan 4-0 dari Manchester City — di mana Liverpool sempat bertahan dengan baik dan menciptakan dua peluang bagus — telah meyakinkannya bahwa timnya masih mampu bersaing "sejajar" dengan tim-tim elit Eropa.

    Namun, susunan pemain dan taktik tim tamu pada Rabu menceritakan kisah yang sangat berbeda, dengan Slot mencoret Mohamed Salah dari susunan pemain awal dan menurunkan lima bek untuk pertama kalinya selama masa jabatannya.

    Dengan demikian, langsung jelas bahwa The Reds bahkan tidak akan mencoba untuk menyerang PSG. Rencananya—untuk kekurangan kata yang lebih baik—adalah membiarkan diri mereka terdesak ke sudut sejak awal dan menahan sebanyak mungkin serangan sambil berusaha menghindari pukulan KO.

    Bahwa mereka berhasil mencapai tujuan yang minim itu tidak ada hubungannya dengan perubahan sistem yang dilakukan manajer. Bahkan Slot mengakui bahwa Liverpool menghabiskan sebagian besar malam itu dalam "mode bertahan" dan hanya terhindar dari kekalahan yang lebih telak berkat ketidakakuratan PSG.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    'Sangat keliru secara taktis'

    Meskipun sudah lama jelas bahwa baik Frimpong maupun Kerkez lebih cocok bermain sebagai bek sayap, Liverpool sama sekali tidak terlihat kokoh dalam formasi yang belum pernah mereka mainkan sebelumnya.

    Seperti yang ditekankan Jamie Carragher di CBS Sports, perubahan sistem yang dilakukan Slot justru kontraproduktif, dalam arti bahwa hal itu justru melemahkan The Reds dari segi pertahanan.

    "Jika melihat bagaimana manajer mengatur tim, dia memang mencoba sesuatu, tetapi secara taktis dia salah besar," kata mantan bek tengah Liverpool itu. "Dia salah total dengan formasi lima bek, karena mereka justru lebih terbuka daripada jika menggunakan formasi empat bek, karena mereka bermain man-to-man, yang berarti ketiga bek tengah harus menutupi seluruh lebar lapangan.

    "Dan melihat Virgil van Dijk malam ini di tengah formasi tiga bek... Biasanya, saat kamu mencapai usia tertentu, kamu berpikir, 'Ini sempurna untukku. Aku sudah tua dan semua orang sudah di posisi, ini akan jadi perlindungan ekstra bagiku.' Tapi ini berbeda. Bek-bek melompat ke lini tengah, tidak ada yang dijaga, dan Van Dijk, di usia 34 tahun, terus-menerus harus berlari melintasi garis. Dan dia tidak bisa melakukannya.

    "Orang-orang telah mengkritik penampilan Van Dijk musim ini, tapi menurut saya itu terlalu keras, karena dia bermain di setiap pertandingan dan 'rekan' di sampingnya, [Ibrahima] Konate, yang kembali tampil buruk malam ini, membuat kesalahan di setiap pertandingan, jadi itu tidak mudah untuk bermain bersamanya. Jadi, saya sebenarnya berpikir Van Dijk masih menjadi salah satu pemain terbaik Liverpool musim ini.

    "Tapi malam ini dalam formasi tiga bek, saya belum pernah melihat Van Dijk terlihat begitu tidak nyaman saat mengenakan seragam Liverpool, dan saya rasa dia akan memohon kepada Arne Slot agar tidak pernah memainkan sistem itu lagi."

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Sungguh tak termaafkan

    Kesulitan yang dialami Liverpool dengan sistem baru ini tentu saja tak terhindarkan dan mencerminkan keputusasaan Slot. Ingat, mantan pelatih Feyenoord itu telah berulang kali menolak desakan untuk mencoba sesuatu yang berbeda di awal musim, dengan mengatakan kepada wartawan: "Sistem yang kami terapkan saat ini paling cocok untuk para pemain. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda, tetapi jika, misalnya, Anda menginginkan sistem lain dengan lima bek, itu bisa [menimbulkan] masalah, karena mereka mungkin telah memainkan sistem ini sepanjang karier mereka, dan kami hampir tidak punya waktu untuk berlatih. Jadi, hampir mustahil untuk mengubah seluruh gagasan kami tentang sepak bola jika kami bermain setiap dua hari."

    Namun, Slot merasa bahwa meninggalkan seluruh filosofinya demi pertandingan yang telah menjadi yang paling penting dalam musim Liverpool adalah langkah bijak. Pada kenyataannya, itu adalah kebodohan murni dan terkesan panik, sebuah upaya putus asa yang munafik dari seorang manajer yang jelas-jelas tidak tahu cara menghentikan penurunan Liverpool ke dalam kemunduran yang memalukan.

    Harapannya adalah Liverpool bisa somehow meniru kualitas dan karakter yang mereka tunjukkan di leg kedua musim lalu melawan PSG saat mereka berusaha membalikkan keadaan di Anfield pada Selasa depan - tapi itu hanya harapan, karena tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa tim ini mampu melakukan comeback.

    Pertandingan Rabu hanya mempertegas betapa jauhnya The Reds telah mundur dalam setahun terakhir. Slot jelas bukan satu-satunya yang bertanggung jawab atas kemunduran menyedihkan Liverpool, tetapi kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa pemecatannya kini hanya masalah waktu.

    Apa yang kita saksikan di Paris bukan sekadar tindakan menyerah dari sang manajer, melainkan pengkhianatan terhadap filosofi sepak bolanya yang membanggakan, sebuah pengakuan menyedihkan bahwa timnya sama sekali tidak sebanding dengan level PSG - dan itu benar-benar tak termaafkan mengingat uang yang dihabiskan musim panas lalu untuk membangun tim juara.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL