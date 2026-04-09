Arne Slot justru menjadi sosok yang paling ia benci akibat kekalahan memalukan di Paris, sementara Liverpool tampak masih kebingungan saat pelatih asal Belanda itu semakin mendekati jurang kehancuran di Anfield

Meskipun sudah lama jelas bahwa baik Frimpong maupun Kerkez lebih cocok bermain sebagai bek sayap, Liverpool sama sekali tidak terlihat kokoh dalam formasi yang belum pernah mereka mainkan sebelumnya.

Seperti yang ditekankan Jamie Carragher di CBS Sports, perubahan sistem yang dilakukan Slot justru kontraproduktif, dalam arti bahwa hal itu justru melemahkan The Reds dari segi pertahanan.

"Jika melihat bagaimana manajer mengatur tim, dia memang mencoba sesuatu, tetapi secara taktis dia salah besar," kata mantan bek tengah Liverpool itu. "Dia salah total dengan formasi lima bek, karena mereka justru lebih terbuka daripada jika menggunakan formasi empat bek, karena mereka bermain man-to-man, yang berarti ketiga bek tengah harus menutupi seluruh lebar lapangan.

"Dan melihat Virgil van Dijk malam ini di tengah formasi tiga bek... Biasanya, saat kamu mencapai usia tertentu, kamu berpikir, 'Ini sempurna untukku. Aku sudah tua dan semua orang sudah di posisi, ini akan jadi perlindungan ekstra bagiku.' Tapi ini berbeda. Bek-bek melompat ke lini tengah, tidak ada yang dijaga, dan Van Dijk, di usia 34 tahun, terus-menerus harus berlari melintasi garis. Dan dia tidak bisa melakukannya.

"Orang-orang telah mengkritik penampilan Van Dijk musim ini, tapi menurut saya itu terlalu keras, karena dia bermain di setiap pertandingan dan 'rekan' di sampingnya, [Ibrahima] Konate, yang kembali tampil buruk malam ini, membuat kesalahan di setiap pertandingan, jadi itu tidak mudah untuk bermain bersamanya. Jadi, saya sebenarnya berpikir Van Dijk masih menjadi salah satu pemain terbaik Liverpool musim ini.

"Tapi malam ini dalam formasi tiga bek, saya belum pernah melihat Van Dijk terlihat begitu tidak nyaman saat mengenakan seragam Liverpool, dan saya rasa dia akan memohon kepada Arne Slot agar tidak pernah memainkan sistem itu lagi."