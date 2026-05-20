Arne Slot harus mundur! Kritik tajam Mohamed Salah terhadap manajer Liverpool itu membuat sang manajer peraih gelar juara terpojok, sementara ruang ganti Anfield menuntut perubahan

Tak dapat disangkal bahwa Liverpool telah kehilangan arah di bawah asuhan Slot. Dulu mereka adalah tim yang sulit dikalahkan; kini mereka mudah dikalahkan — dan itu jelas merupakan tanggung jawab sang pelatih, karena bukan seolah-olah lawan-lawan mereka menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk mengalahkan The Reds. Mereka hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang dan meraih hasil yang sama melalui situasi bola mati, pertahanan rapat, dan transisi cepat.

Slot mengatakan dia memahami frustrasi para penggemar, tetapi ia berpendapat bahwa "mereka meremehkan apa yang bisa dilakukan jendela transfer". Namun, mengapa mereka harus percaya pada tim perekrutan yang menghabiskan £450 juta ($600 juta) musim panas lalu dan justru berhasil melemahkan tim terkuat di liga secara signifikan?

Lebih jauh lagi, Slot hampir tidak melakukan pekerjaan yang baik dengan pemain baru yang diberikan kepadanya sejauh ini. Hugo Ekitike adalah satu-satunya kisah sukses Slot hingga saat ini - dan bahkan penyerang Prancis itu menyukai postingan Salah yang mengeluhkan gaya bermain Liverpool, bersama rekan-rekan rekrutan musim panas 2025 lainnya seperti Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, dan Giovanni Leoni.

Tentu saja, fakta bahwa Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, dan Andy Robertson juga secara terbuka mendukung sikap Salah bisa dibilang jauh lebih signifikan - mengingat ketiganya, pada berbagai titik dalam beberapa bulan terakhir, telah mengakui bahwa kampanye Liverpool sama sekali tidak cukup baik.

Jadi, meskipun pernyataan Salah jelas-jelas mementingkan diri sendiri dan dirancang untuk menimbulkan rasa sakit sebanyak mungkin pada Slot, dia jelas tidak bertanggung jawab atas suasana pemberontakan di Merseyside. Sebagian besar pendukung The Reds merasa gelisah - dan itu karena pertandingan-pertandingan Liverpool jelas sama sulitnya untuk dimainkan seperti halnya untuk ditonton.