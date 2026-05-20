Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Arne Slot harus mundur! Kritik tajam Mohamed Salah terhadap manajer Liverpool itu membuat sang manajer peraih gelar juara terpojok, sementara ruang ganti Anfield menuntut perubahan

Ketika Mohamed Salah berselisih dengan Jurgen Klopp setelah ditarik keluar dalam laga imbang yang mengecewakan dan merugikan melawan West Ham pada 27 April 2024, pemain asal Mesir itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pertengkaran tersebut. Seperti yang diungkapkan Salah kepada para wartawan saat melintasi zona campuran di London Stadium, "Jika saya bicara, pasti akan ada keributan," sehingga sang sayap dengan bijak memilih diam dan menahan diri.

Klopp memang sudah akan pergi, artinya tidak ada alasan bagi Salah untuk mengambil risiko merusak hubungannya dengan para penggemar Liverpool dengan menentang salah satu manajer paling dicintai dalam sejarah panjang dan gemilang klub tersebut. Pasti hanya akan ada satu pihak yang menang dalam hal ini.

Sebaliknya, Salah sama sekali tidak ragu untuk mengkritik pengganti Klopp, Arne Slot, di depan umum. Pernyataan yang ia rilis pekan lalu mungkin tidak menyebut nama pelatih asal Belanda itu secara langsung - namun sasaran dari rasa frustrasinya jelas bagi semua orang, termasuk rekan-rekan setimnya yang 'menyukai' postingan Instagram-nya.

Ini sebenarnya adalah kali ketiga Salah menyerang Slot musim ini - dan meskipun serangan pertamanya benar-benar mengejutkan sang pelatih, serangan terbarunya lah yang menimbulkan dampak paling besar.

    Menolak untuk pergi begitu saja

    Begitu Liverpool mengonfirmasi kepergian Salah jauh sebelum musim berakhir atas keinginannya sendiri, sudah jelas bahwa ia takkan pergi begitu saja. Itu sama sekali bukan gayanya. Pemain asal Mesir itu mungkin tak banyak bicara, tetapi pada beberapa kesempatan langka ketika ia merasa tidak bahagia di Anfield selama sembilan tahun terakhir, ia selalu mengungkapkan perasaannya, dengan cara apa pun.

    Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa seorang pemain yang sebelumnya kesal hanya karena diganti oleh Klopp akan bereaksi buruk saat dicadangkan oleh Slot hanya enam bulan setelah membawa Liverpool meraih gelar juara dengan salah satu penampilan individu terbaik dalam sejarah Liga Premier.

    Tentu saja, komentar Salah di Elland Road pada Desember lalu masih mengguncang Kop hingga ke intinya. Dia mengklaim bahwa "seseorang" di klub ingin dia "menanggung semua kesalahan" atas rentetan hasil terburuk Liverpool dalam 71 tahun dan mengungkapkan bahwa "hubungan baiknya dengan manajer" sebelumnya telah benar-benar hancur.

    Reaksi keras dari media

    Tindakan pembangkangan yang ditunjukkan Salah menuai kecaman keras dan memang pantas. Itu adalah perilaku yang sangat buruk, sama sekali tidak pantas bagi seorang profesional sekelas dirinya, dan tentu saja tidak akan diterima dengan baik oleh begitu banyak pemain yang sebelumnya pernah membela klub di mana salah satu aturan emasnya adalah 'Jangan pernah mencuci pakaian kotor di depan umum'.

    Hal yang sama juga berlaku untuk ledakan emosi terbaru Salah, di mana pemain berusia 33 tahun itu secara terang-terangan menyalahkan Slot atas musim yang kacau balau bagi Liverpool karena menjauh terlalu jauh dari gaya sepak bola "heavy metal" yang diusung oleh pendahulunya. Itu adalah tindakan pembangkangan lain yang tidak bermartabat namun sangat disengaja, sebuah upaya terang-terangan untuk mengendalikan narasi menjelang pertandingan terakhir musim Liverpool - dan kariernya di Anfield.

    Sayangnya bagi Slot, hal itu berhasil, karena dia akan dikritik habis-habisan jika dia mencoret Salah dari susunan pemain untuk pertandingan hari Minggu melawan Brentford - dan juga akan dikritik habis-habisan jika dia tidak melakukannya.

    Para penggemar yang mendukung Salah

    Meskipun Jamie Carragher dan kawan-kawan telah berusaha sekuat tenaga untuk sekali lagi menggambarkan Salah sebagai tokoh antagonis, para penggemar Liverpool kali ini tidak mau menerimanya. Memang, ada momen lucu saat Carragher kembali menyerang reputasi Salah dalam acara 'Monday Night Football', ketika sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Sky Sports menunjukkan bahwa 92 persen penggemar Liverpool lebih mendukung Salah daripada Slot.

    Tentu saja, Carragher dan banyak pakar serta jurnalis lain yang memiliki hubungan dekat dengan Liverpool sebelumnya akan berargumen bahwa pendapat basis penggemar online harus ditanggapi dengan skeptis. Namun, seperti yang terlihat jelas dalam pertandingan kandang sebelumnya melawan Chelsea, para pendukung yang hadir di stadion juga telah berbalik melawan pelatih kepala. Dan dengan alasan yang kuat.


    Perasaan frustrasi yang sama

    Jika sebelumnya masih ada keraguan bahwa masalah Slot jauh lebih luas daripada sekadar perselisihan kepribadian dengan Salah, keraguan itu telah sirna sepenuhnya dalam enam bulan terakhir.

    Liverpool belum pernah memenangkan satu pun pertandingan yang dilewatkan oleh Salah pada tahun 2026, dan keputusan Slot untuk menempatkannya di bangku cadangan pada kedua leg perempat final Liga Champions yang kalah dari Paris Saint-Germain terlihat sangat konyol mengingat tidak ada pemain The Reds yang menciptakan lebih banyak peluang melawan tim asuhan Luis Enrique, meskipun sang penyerang hanya bermain selama 59 menit dari total 180 menit pertandingan.

    Tentu saja, hal itu tidak berarti para penggemar puas dengan penampilan Salah musim ini—atau cara dia bersikap. Sebaliknya, mereka sama sekali tidak terkesan bahwa seorang legenda hidup Liverpool menggunakan Instagram untuk mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap manajer klub.

    Namun, tidak seperti sebagian besar media, mereka lebih fokus pada pesannya daripada medianya - karena begitu banyak pendapat Salah yang disetujui oleh para pendukung yang masih terkejut dengan fakta bahwa pengganti ideal untuk Slot, Xabi Alonso, telah diizinkan bergabung dengan Chelsea.

    Kudeta di Merseyside

    Tak dapat disangkal bahwa Liverpool telah kehilangan arah di bawah asuhan Slot. Dulu mereka adalah tim yang sulit dikalahkan; kini mereka mudah dikalahkan — dan itu jelas merupakan tanggung jawab sang pelatih, karena bukan seolah-olah lawan-lawan mereka menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk mengalahkan The Reds. Mereka hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang dan meraih hasil yang sama melalui situasi bola mati, pertahanan rapat, dan transisi cepat.

    Slot mengatakan dia memahami frustrasi para penggemar, tetapi ia berpendapat bahwa "mereka meremehkan apa yang bisa dilakukan jendela transfer". Namun, mengapa mereka harus percaya pada tim perekrutan yang menghabiskan £450 juta ($600 juta) musim panas lalu dan justru berhasil melemahkan tim terkuat di liga secara signifikan?

    Lebih jauh lagi, Slot hampir tidak melakukan pekerjaan yang baik dengan pemain baru yang diberikan kepadanya sejauh ini. Hugo Ekitike adalah satu-satunya kisah sukses Slot hingga saat ini - dan bahkan penyerang Prancis itu menyukai postingan Salah yang mengeluhkan gaya bermain Liverpool, bersama rekan-rekan rekrutan musim panas 2025 lainnya seperti Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, dan Giovanni Leoni.

    Tentu saja, fakta bahwa Dominik Szoboszlai, Curtis Jones, dan Andy Robertson juga secara terbuka mendukung sikap Salah bisa dibilang jauh lebih signifikan - mengingat ketiganya, pada berbagai titik dalam beberapa bulan terakhir, telah mengakui bahwa kampanye Liverpool sama sekali tidak cukup baik.

    Jadi, meskipun pernyataan Salah jelas-jelas mementingkan diri sendiri dan dirancang untuk menimbulkan rasa sakit sebanyak mungkin pada Slot, dia jelas tidak bertanggung jawab atas suasana pemberontakan di Merseyside. Sebagian besar pendukung The Reds merasa gelisah - dan itu karena pertandingan-pertandingan Liverpool jelas sama sulitnya untuk dimainkan seperti halnya untuk ditonton.

    Tembakan terakhir yang mematikan

    Slot, seperti yang telah dilakukannya sepanjang musim ini, akan mengemukakan berbagai faktor yang meringankan, tetapi bahkan dengan mempertimbangkan masalah cedera yang tak dapat disangkal sangat disayangkan, tidak ada alasan sama sekali bagi Liverpool untuk kebobolan 52 gol di liga atau kalah dalam 19 pertandingan di semua kompetisi (hanya sekali sejak promosi terakhir mereka, pada tahun 1962, mereka mengalami lebih banyak kekalahan dalam satu musim).

    Klaim bahwa ini akan selalu menjadi musim transisi juga menghina kecerdasan para pendukung yang menyaksikan tim mereka merebut gelar Liga Premier pada April lalu. Fenway Sports Group (FSG) tidak melakukan belanja besar-besaran yang bersejarah untuk finis di posisi kelima.

    Pihak manajemen Slot juga pasti mengharapkan setidaknya bukti nyata perbaikan seiring berjalannya musim, namun kita tidak melihat bukti apa pun yang menunjukkan bahwa mengesampingkan Salah, Robertson, atau Jones akan menyelesaikan masalah mendasar Liverpool.

    Kenyataan yang tidak menyenangkan adalah bahwa meskipun Salah mungkin salah karena mengumbar keluhannya di depan umum, semua yang dia katakan benar. Hasil Liverpool musim ini tidak dapat diterima, pertandingan mereka terlalu sering tidak layak ditonton, dan posisi Slot kini tidak dapat dipertahankan. Sedikit kredibilitas yang tersisa dari manajer itu telah hancur oleh besarnya dukungan yang ditunjukkan terhadap pernyataan perpisahan Salah.


