Arne Slot harus mundur! Keputusan mengejutkan soal pelatih di Liverpool FC - apakah ini akan berdampak buruk bagi Bayer Leverkusen?

"Tentu saja, ini merupakan keputusan yang sulit bagi kami sebagai klub," kata klub asal Anfield Road itu dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu: "Kontribusi yang diberikan Arne kepada Liverpool FC selama ia bersama kami sangatlah besar, penting, dan—yang paling penting bagi para penggemar dan kami sendiri—sukses. Oleh karena itu, penghargaan kami atas segala yang telah ia capai tidak bisa lebih besar lagi."

Slot langsung memenangkan gelar juara pada musim pertamanya bersama The Reds, setelah harus mengikuti jejak besar Jürgen Klopp. Musim lalu, Liverpool memang melakukan serangan besar-besaran di bursa transfer, menghabiskan hampir 500 juta euro untuk pemain seperti Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, dan Giovanni Leoni, namun mengalami kekecewaan demi kekecewaan sepanjang musim.

Slot tidak berhasil menyatukan tim yang dipenuhi bintang-bintang top menjadi sebuah kolektif yang solid, sehingga peluang meraih gelar pun sirna sejak awal. Di liga, mereka akhirnya lolos ke Liga Champions dengan finis di peringkat kelima. Di kompetisi elite tersebut, mereka ditunjukkan batas kemampuannya oleh Paris Saint-Germain di babak perempat final.

Di Piala FA pun, perjalanan mereka berakhir di babak perempat final setelah kalah telak 0-4 dari Manchester City. Mereka juga kalah dari Crystal Palace baik di Piala Super pada awal musim maupun di putaran ke-4 Piala Liga.