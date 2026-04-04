Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arne Slot dipecat! Para pendukung Liverpool meneriakkan nama Xabi Alonso saat para penggemar The Reds yang kecewa meninggalkan stadion usai kekalahan memalukan di Piala FA melawan Man City
Para penggemar mendesak kedatangan Xabi Alonso
Pemandangan ribuan pendukung Liverpool yang berbondong-bondong meninggalkan stadion sebelum pertandingan usai, saat tim mereka tertinggal 4-0 dari Man City di Piala FA dan nyaris tak memberikan perlawanan, menjadi bukti nyata kegagalan masa kepelatihan Slot. Rasa frustrasi yang semula meluap di media sosial pun merembet ke tribun penonton, di mana sorakan nama Xabi Alonso bergema, mencerminkan semakin kuatnya desakan agar pemain asal Spanyol itu menggantikan pelatih asal Belanda yang sedang berada di bawah tekanan.
Tonton klipnya
Hattrick Haaland semakin memperparah penderitaan
Pertandingan itu sendiri merupakan mimpi buruk dari awal hingga akhir bagi tim asal Merseyside. Erling Haaland tampil sangat tajam, mencetak hat-trick untuk menghancurkan pertahanan Liverpool, sementara Antoine Semenyo — pemain yang sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Anfield — menambah gol keempat untuk memastikan kemenangan telak tersebut. Perbedaan kelas yang mencolok antara kedua tim terlihat jelas sepanjang 90 menit pertandingan.
Kekalahan ini secara efektif mengakhiri harapan realistis Liverpool untuk meraih gelar domestik musim ini. Sementara para penggemar City mengejek Slot dengan teriakan “kamu akan dipecat besok pagi,” kenyataannya posisi manajer tersebut belum pernah terlihat begitu rentan. Menghadapi tugas berat untuk menjaga ruang ganti dan basis penggemar tetap bersatu, Slot tampak sendirian di pinggir lapangan saat timnya menyerah.
- AFP
Catatan yang tidak diinginkan dan perbandingan dengan Rodgers
Data statistik di balik kemerosotan performa Liverpool sungguh memprihatinkan. Menurut Opta, Liverpool kini telah menelan 15 kekalahan di semua kompetisi musim ini. Ini merupakan jumlah kekalahan terbanyak mereka dalam satu musim sejak musim penuh terakhir Brendan Rodgers pada 2014-15, ketika mereka kalah 18 kali — dan Slot masih memiliki setidaknya sembilan pertandingan tersisa.
Suasana di sekitar klub mulai mencerminkan hari-hari terakhir era Rodgers. Meskipun tetap menegaskan bahwa Fenway Sports Group akan terus mendukung pelatih kepala, kurangnya kemajuan di lapangan membuat sikap tersebut semakin sulit untuk dibenarkan. Dengan laga Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang juga semakin dekat, fokus untuk finis di lima besar guna mengamankan tiket ke kompetisi Eropa mungkin menjadi satu-satunya kesempatan Slot untuk menyelamatkan musim ini.