AFP
Arne Slot DIKABARKAN sudah 'sedang dalam pembicaraan' untuk menduduki jabatan penting di Eropa hanya beberapa menit setelah dipecat dari Liverpool
Klub-klub besar Eropa bergerak cepat untuk merekrut Slot
Dalam perkembangan yang mengejutkan, Slot dilaporkan muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin AC Milan hanya beberapa menit setelah kepergiannya dari Liverpool resmi diumumkan. Meskipun masa jabatannya di Anfield berakhir dengan sulit, reputasi pelatih asal Belanda ini tetap tinggi di Eropa, dan Rossoneri bertekad untuk segera merekrutnya sebelum muncul pesaing lain.
Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, Slot sudah menjadi target utama untuk menggantikan Massimiliano Allegri di San Siro. Allegri diberhentikan dari jabatannya setelah musim yang buruk yang membuat raksasa Italia itu finis di peringkat kelima Serie A, sehingga gagal lolos ke Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut. Laporan menunjukkan bahwa pembicaraan antara Milan dan perwakilan Slot sudah berlangsung.
Akhir dari sebuah era di Anfield
Slot diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala Liverpool pada Sabtu lalu setelah dua musim memimpin tim. Klub tersebut merilis pernyataan panjang yang mengonfirmasi kabar tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada pria berusia 47 tahun itu atas kontribusinya. Pemilik Liverpool dengan cepat mengakui situasi sulit yang dihadapi Slot, terutama cara dia memimpin klub melewati masa duka setelah kematian tragis Diogo Jota musim panas lalu.
Selama berada di Merseyside, Slot memimpin 113 pertandingan, dengan catatan 66 kemenangan, 18 hasil imbang, dan 29 kekalahan. Prestasi terbesarnya tidak diragukan lagi terjadi pada musim 2024-25, di mana ia berhasil membawa klub meraih gelar juara Liga Premier - trofi liga kedua bagi klub tersebut dalam 35 tahun. Namun, kesuksesan itu tidak cukup untuk menyelamatkannya karena hubungannya dengan para penggemar mulai memburuk.
Gesekan taktis dan sikap Salah
Kebahagiaan atas gelar juara itu tak berlangsung lama karena Slot kesulitan mempertahankan momentumnya musim ini. Para pendukung semakin frustrasi dengan gaya permainan yang dianggap konservatif dan "membosankan", yang sangat kontras dengan pendekatan intensitas tinggi dari pendahulunya. Ketegangan memuncak hingga Mohamed Salah, yang telah memutuskan untuk hengkang musim panas ini setelah hubungannya dengan Slot memburuk, secara terbuka menyerukan kembalinya "sepak bola heavy metal" yang menjadi identitas klub di bawah Jürgen Klopp.
Dengan suasana di sekitar AXA Training Centre yang semakin tegang, klub merasa perubahan diperlukan untuk membangkitkan semangat skuad menjelang musim mendatang.
Persaingan untuk posisi manajer Liverpool
Saat Slot bersiap untuk kemungkinan pindah ke Italia, perhatian di Anfield kini beralih ke siapa yang akan menggantikannya. Pelatih kepala Bournemouth yang akan hengkang, Andoni Iraola, menjadi kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Reputasi Iraola meroket setelah membawa The Cherries finis di peringkat keenam yang bersejarah pada tahun 2026, sekaligus memastikan klub asal pantai selatan itu lolos ke Liga Europa untuk pertama kalinya.
Meskipun Iraola memimpin persaingan, Liverpool tetap membuka opsi mereka. Manajer Lens, Pierre Sage, Oliver Glasner dari Crystal Palace, dan Sebastian Hoeness dari Stuttgart diyakini masuk dalam daftar pendek klub.