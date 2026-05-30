Arne Slot DIKABARKAN sudah 'sedang dalam pembicaraan' untuk menduduki jabatan penting di Eropa hanya beberapa menit setelah dipecat dari Liverpool

Dalam perkembangan yang mengejutkan, Slot dilaporkan muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin AC Milan hanya beberapa menit setelah kepergiannya dari Liverpool resmi diumumkan. Meskipun masa jabatannya di Anfield berakhir dengan sulit, reputasi pelatih asal Belanda ini tetap tinggi di Eropa, dan Rossoneri bertekad untuk segera merekrutnya sebelum muncul pesaing lain.

Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, Slot sudah menjadi target utama untuk menggantikan Massimiliano Allegri di San Siro. Allegri diberhentikan dari jabatannya setelah musim yang buruk yang membuat raksasa Italia itu finis di peringkat kelima Serie A, sehingga gagal lolos ke Liga Champions untuk tahun kedua berturut-turut. Laporan menunjukkan bahwa pembicaraan antara Milan dan perwakilan Slot sudah berlangsung.