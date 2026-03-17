Arne Slot dihadapkan pada tugas yang 'sangat berat' untuk memenangkan kembali hati para penggemar Liverpool, sementara Jamie Carragher menyoroti 'perubahan besar' di Anfield
Ketidakpuasan memuncak di Anfield
Suasana di Liverpool mencapai titik terendah baru pada hari Minggu ketika gol penyama kedudukan di menit-menit akhir dari Tottenham memaksa hasil imbang 1-1, sehingga tuan rumah tetap berada di posisi kelima. Hasil ini membuat juara bertahan tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen Liga Premier Arsenal dan dua poin di belakang Aston Villa yang berada di posisi keempat dalam perebutan tiket ke Liga Champions. Namun, yang lebih mengkhawatirkan daripada klasemen liga adalah reaksi dari tribun penonton; sejumlah besar suporter terlihat bergegas menuju pintu keluar sebelum peluit akhir dibunyikan, sementara mereka yang tetap tinggal menyambut akhir pertandingan dengan sorakan cemoohan yang ditujukan kepada para pemain dan manajer.
Carragher memperingatkan adanya ketidakcocokan yang nyata
Carragher mengungkapkan keprihatinan mendalam di Sky Sports terkait hubungan yang tegang antara bangku cadangan dan penonton. Ia berpendapat bahwa, meskipun perbincangan daring sering kali menyimpang dari pengalaman sebenarnya di stadion, sorakan ejekan yang terdengar pada hari Minggu itu menandai titik balik.
"Ini mengkhawatirkan, terutama terkait apa yang dilakukan Liverpool musim ini," kata Carragher. "Inti masalahnya adalah seberapa mengkhawatirkannya hal ini bagi manajer. Saya rasa ada perbedaan antara dukungan mayoritas yang kita lihat secara online dibandingkan dengan para penggemar yang hadir langsung di stadion. Tidak mudah bagi penonton Liverpool untuk membelot terhadap manajer yang baru saja memenangkan gelar kurang dari setahun sebelumnya, tetapi saya merasa ada pergeseran besar pada Minggu lalu dalam hal bagaimana penonton memandang tim dan manajer. Sorakan ejekan di akhir pertandingan, itu adalah sorakan ejekan yang sesungguhnya dari basis penggemar yang kecewa dan tidak puas. Saya pikir sekarang akan sangat sulit bagi Arne Slot untuk memenangkan kembali hati mereka. Begitu Anda kehilangan dukungan penonton, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali."
Para pemain menyerukan persatuan di tengah masa sulit
Tim ini sedang berada di bawah tekanan, namun Dominik Szoboszlai termasuk salah satu yang secara terbuka meminta para pendukung untuk bersabar. Tendangan bebasnya sempat membawa Liverpool menuju tiga poin saat melawan Spurs sebelum Richarlison menyamakan kedudukan di menit-menit akhir, dan gelandang asal Hongaria itu pun meminta para pendukung untuk tetap mendukung tim setelah pertandingan. Terlepas dari kesuksesan klub belakangan ini, kurangnya konsistensi serta hilangnya faktor ketakutan di Anfield telah membuat para pendukung kecewa dengan arah taktis yang diterapkan saat ini.
Misi penyelamatan Eropa yang berisiko tinggi
Liverpool harus melupakan masalah internal mereka demi pertandingan Liga Champions yang berpotensi menentukan nasib musim ini melawan Galatasaray pada Rabu nanti. Tim asuhan Slot harus tampil tanpa cela untuk membalikkan defisit satu gol dari leg pertama dan melaju ke perempat final. Kegagalan melaju di kompetisi Eropa akan meningkatkan tekanan terhadap manajer dan semakin menjauhkan para pendukung yang sudah frustrasi.
Iklan