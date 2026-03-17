Arne Slot dihadapkan pada tugas yang 'sangat berat' untuk memenangkan kembali hati para penggemar Liverpool, sementara Jamie Carragher menyoroti 'perubahan besar' di Anfield

Carragher mengungkapkan keprihatinan mendalam di Sky Sports terkait hubungan yang tegang antara bangku cadangan dan penonton. Ia berpendapat bahwa, meskipun perbincangan daring sering kali menyimpang dari pengalaman sebenarnya di stadion, sorakan ejekan yang terdengar pada hari Minggu itu menandai titik balik.

"Ini mengkhawatirkan, terutama terkait apa yang dilakukan Liverpool musim ini," kata Carragher. "Inti masalahnya adalah seberapa mengkhawatirkannya hal ini bagi manajer. Saya rasa ada perbedaan antara dukungan mayoritas yang kita lihat secara online dibandingkan dengan para penggemar yang hadir langsung di stadion. Tidak mudah bagi penonton Liverpool untuk membelot terhadap manajer yang baru saja memenangkan gelar kurang dari setahun sebelumnya, tetapi saya merasa ada pergeseran besar pada Minggu lalu dalam hal bagaimana penonton memandang tim dan manajer. Sorakan ejekan di akhir pertandingan, itu adalah sorakan ejekan yang sesungguhnya dari basis penggemar yang kecewa dan tidak puas. Saya pikir sekarang akan sangat sulit bagi Arne Slot untuk memenangkan kembali hati mereka. Begitu Anda kehilangan dukungan penonton, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali."