Slot telah mendapatkan posisi pertamanya sejak dipecat oleh Liverpool pada akhir musim lalu. Pria Belanda itu dibebastugaskan setelah menjalani kampanye yang menantang, ketika Liverpool nyaris mengamankan tiket ke Liga Champions, sekaligus mengakhiri masa jabatannya di Merseyside.

Alih-alih langsung kembali ke kursi pelatih, mantan pelatih AZ Alkmaar itu ditunjuk ke UEFA Technical Observer Group. Ia bergabung dengan panel elite yang bertugas menganalisis pertandingan-pertandingan antarklub Eropa dan memantau perkembangan taktik di kompetisi klub utama Eropa.

Sebelum menerima peran di UEFA, Slot santer dikaitkan dengan posisi kosong tim nasional Belanda. Namun, ia menjauhkan diri dari tim nasional, dengan menegaskan bahwa fokus utamanya tetap untuk kembali melatih klub dalam waktu dekat.

Menanggapi kaitan sebelumnya dengan pekerjaan timnas Belanda, Slot berbicara kepada Voetbal International untuk meluruskan keadaan. "Spekulasi itu tidak benar. Kami memang tidak pernah sampai ke tahap pembicaraan itu," jelasnya.



