Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arne Slot dapat pekerjaan baru! Mantan bos Liverpool kembali ke dunia sepak bola empat bulan setelah meninggalkan Anfield seiring perannya dikonfirmasi
Slot mengamankan posisi pengamat UEFA
Slot telah mendapatkan posisi pertamanya sejak dipecat oleh Liverpool pada akhir musim lalu. Pria Belanda itu dibebastugaskan setelah menjalani kampanye yang menantang, ketika Liverpool nyaris mengamankan tiket ke Liga Champions, sekaligus mengakhiri masa jabatannya di Merseyside.
Alih-alih langsung kembali ke kursi pelatih, mantan pelatih AZ Alkmaar itu ditunjuk ke UEFA Technical Observer Group. Ia bergabung dengan panel elite yang bertugas menganalisis pertandingan-pertandingan antarklub Eropa dan memantau perkembangan taktik di kompetisi klub utama Eropa.
Sebelum menerima peran di UEFA, Slot santer dikaitkan dengan posisi kosong tim nasional Belanda. Namun, ia menjauhkan diri dari tim nasional, dengan menegaskan bahwa fokus utamanya tetap untuk kembali melatih klub dalam waktu dekat.
Menanggapi kaitan sebelumnya dengan pekerjaan timnas Belanda, Slot berbicara kepada Voetbal International untuk meluruskan keadaan. "Spekulasi itu tidak benar. Kami memang tidak pernah sampai ke tahap pembicaraan itu," jelasnya.
- Getty Images Sport
UEFA soroti kesuksesan Liverpool
Mengonfirmasi penunjukannya, UEFA merinci tanggung jawab pasti yang akan dijalankan Slot bersama rekan-rekannya. Badan pengatur itu menyatakan kelompok tersebut akan memantau kompetisi Eropa dengan "bantuan statistik dan video, yang memungkinkan mereka menyusun laporan terperinci tentang perkembangan terbaru dalam kepelatihan, yang dibagikan di kalangan komunitas sepak bola untuk memberikan gambaran dinamis tentang kondisi permainan saat ini."
Badan pengatur sepak bola Eropa itu juga memuji rekam jejak pria Belanda tersebut, dengan menambahkan: "Slot mencuri perhatian di Feyenoord, mencapai final UEFA Conference League pada 2022 dan memenangkan gelar Eredivisie serta Piala Belanda dalam dua musim berikutnya.
"Ia bergabung dengan Liverpool pada 2024 dan langsung mengantarkan klub itu meraih trofi Premier League kedua mereka dalam lima tahun sebelum meninggalkan Anfield musim panas ini."
Bergabung dengan deretan nama besar saat Xavi mengambil pekerjaan sebagai pelatih Belanda
Slot bergabung dengan deretan pengamat teknis bertabur bintang yang menampilkan sejumlah sosok yang familiar dari sepakbola Inggris. Panel UEFA itu mencakup mantan manajer Liverpool Rafa Benitez dan Roy Hodgson, bersama eks kiper The Reds David James. Mantan pelatih Inggris Gareth Southgate dan eks manajer Everton Sean Dyche juga menjadi bagian dari kelompok bergengsi tersebut.
Saat Slot menganalisis laga-laga Eropa, tim nasional Belanda bergerak ke arah yang berbeda. Setelah pencarian yang dilakukan KNVB, legenda Barcelona Xavi ditunjuk sebagai pelatih baru Belanda, dengan menandatangani kontrak jangka panjang hingga akhir Piala Dunia 2030.
Meski gagal mendapatkan peran di level internasional, Slot tetap teguh pada preferensinya terhadap rutinitas harian sepakbola domestik. "Pada tahap karier saya saat ini, saya lebih memilih melihat diri saya berada di lapangan latihan bersama para pemain saya setiap hari, sesuatu yang jelas tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama bersama tim nasional," akunya. "Saya sangat menghormati tim nasional dan KNVB, dan saya hanya bisa bersikap positif mengenai cara profesional pembicaraan pada pekan itu berlangsung. Untuk saat ini, saya percaya sepakbola klub masih punya banyak hal untuk ditawarkan kepada saya."
- Getty Images Sport
Menunggu kepulangan sempurna ke klub
Slot kini akan fokus pada tugas-tugasnya di UEFA, dengan menghadiri laga-laga besar Eropa untuk memberikan analisis taktis. Peran ini membuatnya tetap sangat terlibat di level elite sembari menunggu peluang yang tepat untuk kembali melatih muncul. Setelah menjuarai Premier League dan Eredivisie, pria berusia 48 tahun itu tidak akan kekurangan peminat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami