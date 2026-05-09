Arne Slot bertekad untuk kembali memenangkan hati para penggemar Liverpool setelah mendapat cemoohan saat hasil imbang yang mengecewakan melawan Chelsea

Slot menyalahkan cedera yang terus-menerus atas ketidakmampuannya menurunkan tim dengan kekuatan penuh, namun ia memuji usaha para pemainnya meskipun mereka kurang tajam dalam mencetak gol. Meskipun ia berencana untuk merombak skuad pada musim panas ini, prioritas utama saat ini tetaplah meraih tiga poin dari dua pertandingan terakhir untuk memastikan lolos ke Liga Champions.

Manajer The Reds menambahkan: "Hasilnya berbeda, situasinya berbeda, tapi tidak selalu sesederhana itu karena terkadang Anda tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak selalu mungkin untuk mendapatkan persis apa yang Anda inginkan. Bagi kami, bagi saya, sangat jelas apa yang kami kurangi musim ini dan kami berusaha dengan para pemain yang ada saat ini karena salah satu hal yang kami kurangi adalah pemain yang bugar. Namun, para pemain yang tersedia saat ini, menurut saya seperti pekan lalu dan pekan ini, menunjukkan di babak kedua bahwa mereka ingin memberikan segalanya dan berusaha menekan, tapi itu tidak cukup pekan lalu dan tidak cukup pekan ini untuk mencetak gol, yang mungkin pantas kami dapatkan jika melihat di mana pertandingan itu berlangsung."