Arne Slot bertekad untuk kembali memenangkan hati para penggemar Liverpool setelah mendapat cemoohan saat hasil imbang yang mengecewakan melawan Chelsea
Kekecewaan di Anfield saat sorakan protes bergema
Kebuntuan Liverpool belakangan ini berlanjut pada Sabtu lalu saat mereka harus puas dengan hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Chelsea, sebuah hasil yang membuat penonton di Anfield gelisah. Saat peluit akhir dibunyikan, sorakan protes terdengar jelas dari tribun penonton, yang mencerminkan rasa ketidaknyamanan yang semakin meningkat terkait arah tim saat ini.
Penampilan tersebut sangat memprihatinkan mengingat Chelsea - tim yang telah kalah dalam enam pertandingan Liga Premier menjelang pertandingan hari ini dan menempuh jarak terpendek di liga musim ini - mampu mengungguli dan mengalahkan pasukan Slot. Kurangnya kontrol di babak kedua semakin memperkuat keraguan apakah skuad ini mampu beradaptasi dengan tuntutan taktis manajer asal Belanda tersebut, yang masa depannya dalam jangka panjang menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan pendukung.
Arne Slot menanggapi para pengkritik
Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, Slot ditanya secara langsung apakah ia tetap "sangat yakin" bahwa ia mampu mengembalikan kepercayaan para pendukung yang tampaknya mulai kehilangan kesabaran. Manajer tersebut tetap bersikap tegas dalam jawabannya, meski ia mengakui bahwa persepsi publik selama musim yang sulit sulit diubah dalam semalam.
Slot menjawab: "Ya, saya yakin. Tapi bukan musim ini, ngomong-ngomong. Musim ini mereka akan punya pendapat mereka sendiri dan itu tidak akan berubah. Namun, jika kami bisa menjalani musim panas seperti yang kami rencanakan, maka saya 100 persen yakin bahwa kami akan menjadi tim yang berbeda musim depan dibandingkan dengan sekarang."
Mengatasi keterbatasan skuad saat ini
Slot menyalahkan cedera yang terus-menerus atas ketidakmampuannya menurunkan tim dengan kekuatan penuh, namun ia memuji usaha para pemainnya meskipun mereka kurang tajam dalam mencetak gol. Meskipun ia berencana untuk merombak skuad pada musim panas ini, prioritas utama saat ini tetaplah meraih tiga poin dari dua pertandingan terakhir untuk memastikan lolos ke Liga Champions.
Manajer The Reds menambahkan: "Hasilnya berbeda, situasinya berbeda, tapi tidak selalu sesederhana itu karena terkadang Anda tahu apa yang harus dilakukan, tapi tidak selalu mungkin untuk mendapatkan persis apa yang Anda inginkan. Bagi kami, bagi saya, sangat jelas apa yang kami kurangi musim ini dan kami berusaha dengan para pemain yang ada saat ini karena salah satu hal yang kami kurangi adalah pemain yang bugar. Namun, para pemain yang tersedia saat ini, menurut saya seperti pekan lalu dan pekan ini, menunjukkan di babak kedua bahwa mereka ingin memberikan segalanya dan berusaha menekan, tapi itu tidak cukup pekan lalu dan tidak cukup pekan ini untuk mencetak gol, yang mungkin pantas kami dapatkan jika melihat di mana pertandingan itu berlangsung."
Jalan yang berat menanti sang manajer
Terlepas dari optimismenya, Slot menghadapi tantangan besar untuk membalikkan keadaan. Meskipun sang manajer menyoroti dominasi dalam penguasaan bola, ia mengakui bahwa penguasaan tersebut tidak selalu berujung pada keberhasilan di depan gawang. "Bagi saya, pertandingan ini sebagian besar berlangsung di babak kedua di wilayah mereka dan itulah yang sering kami lihat musim ini, tetapi kami juga sering melihat musim ini bahwa menjadi tim yang dominan tidak selalu menghasilkan peluang demi peluang," tutup Slot.
Dengan pengeluaran sebesar £460 juta pada bursa transfer musim panas lalu, banyak penggemar yang mempertanyakan apakah perekrutan pemain baru akan menjadi solusi bagi masalah yang ada saat ini. Meskipun cedera memengaruhi performa tim, kurangnya identitas yang jelas di lapangan tetap menjadi perhatian utama saat Liverpool berusaha menghindari kemerosotan permanen menuju performa yang biasa-biasa saja.