Arne Slot berpendapat bahwa PSG 'tidak akan senang' dengan hasil imbang melawan Liverpool, sementara sang pelatih mengajak untuk tetap optimis menghadapi juara bertahan Liga Champions

Slot juga berbicara mengenai penampilan timnya saat melawan Galatasaray dan merasa sangat gembira dengan kemenangan tersebut. Ia menjelaskan: "Saya menikmati hampir setiap menitnya. Saya menyukai cara kami bermain, cara kami menekan lawan, serta reaksi para suporter saat Galatasaray melakukan apa yang sudah saya duga. Mereka berbaring di lapangan, melambaikan tangan, berusaha mematahkan momentum kami, tetapi para suporter langsung bereaksi, begitu pula para pemain kami. Satu-satunya hal yang bisa saya keluhkan adalah sepanjang musim ini kami menciptakan begitu banyak peluang daripada yang kami cetak, dan bahkan hari ini kami tampil di bawah ekspektasi xG kami! Itu hampir tidak mungkin [ketika Anda mencetak empat gol].

"Tepat sebelum babak pertama berakhir, kami mendapat penalti, dan kemudian kami memiliki beberapa peluang lagi. Ada begitu banyak peluang, dan hal baiknya adalah kami memiliki babak-babak yang sangat baik, lalu menurunkan intensitas kami selama 10 menit atau lebih—saat itulah tim lawan biasanya mencetak gol. Hari ini kami sama sekali tidak menurunkan level permainan. Tim lawan tidak memiliki peluang, menurut saya. Kami terus menciptakan peluang sendiri, dan ini adalah kemenangan yang bagus, penampilan yang bagus.”