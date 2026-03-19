Arne Slot berpendapat bahwa PSG 'tidak akan senang' dengan hasil imbang melawan Liverpool, sementara sang pelatih mengajak untuk tetap optimis menghadapi juara bertahan Liga Champions
Liverpool mengalahkan Galatasaray dengan mudah
Liverpool berhasil membalikkan defisit dari leg pertama dan mengalahkan Galatasaray dengan agregat 4-1 pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu lalu di Anfield. Gol-gol dari Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, dan Mohamed Salah memberi pasukan Slot kemenangan besar dan memastikan pertemuan dengan juara bertahan PSG. Tim asuhan Luis Enrique juga lolos ke perempat final kompetisi ini dengan gaya yang mengesankan. PSG mengalahkan Chelsea di kandang dan tandang untuk memastikan kemenangan agregat 8-2 atas The Blues dan melanjutkan upaya mempertahankan gelar mereka.
Slot yakin PSG 'tidak akan senang' harus menghadapi The Reds
Slot berbicara mengenai kemungkinan menghadapi PSG dalam sebuah wawancara dengan TNT Sports setelah pertandingan. Ia mengatakan: "Musim lalu saat melawan PSG, kami benar-benar kalah telak saat bertandang, kami bermain bagus di Anfield tapi kalah lewat adu penalti. Sejujurnya, mereka tidak menurunkan standar permainan mereka. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk meningkat, namun mereka tetap tampil sangat mengesankan hingga saat ini. Saya rasa mereka tidak akan terlalu senang menghadapi kami setelah melihat penampilan kami malam ini, dan musim lalu kami adalah satu-satunya tim yang mampu memaksa mereka bermain hingga perpanjangan waktu dan adu penalti."
Slot sangat gembira atas kemenangan Galatasaray
Slot juga berbicara mengenai penampilan timnya saat melawan Galatasaray dan merasa sangat gembira dengan kemenangan tersebut. Ia menjelaskan: "Saya menikmati hampir setiap menitnya. Saya menyukai cara kami bermain, cara kami menekan lawan, serta reaksi para suporter saat Galatasaray melakukan apa yang sudah saya duga. Mereka berbaring di lapangan, melambaikan tangan, berusaha mematahkan momentum kami, tetapi para suporter langsung bereaksi, begitu pula para pemain kami. Satu-satunya hal yang bisa saya keluhkan adalah sepanjang musim ini kami menciptakan begitu banyak peluang daripada yang kami cetak, dan bahkan hari ini kami tampil di bawah ekspektasi xG kami! Itu hampir tidak mungkin [ketika Anda mencetak empat gol].
"Tepat sebelum babak pertama berakhir, kami mendapat penalti, dan kemudian kami memiliki beberapa peluang lagi. Ada begitu banyak peluang, dan hal baiknya adalah kami memiliki babak-babak yang sangat baik, lalu menurunkan intensitas kami selama 10 menit atau lebih—saat itulah tim lawan biasanya mencetak gol. Hari ini kami sama sekali tidak menurunkan level permainan. Tim lawan tidak memiliki peluang, menurut saya. Kami terus menciptakan peluang sendiri, dan ini adalah kemenangan yang bagus, penampilan yang bagus.”
Babak perempat final Liga Champions telah ditentukan
Babak perempat final Liga Champions kini telah ditentukan dan menghadirkan beberapa pertandingan yang menarik. Barcelona akan berhadapan dengan Atlético dalam laga sesama klub La Liga, sementara kemenangan Real Madrid atas Manchester City membuat mereka akan menghadapi Bayern Munich asuhan Harry Kane. Pertandingan lainnya mempertemukan pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, dengan Sporting CP.
