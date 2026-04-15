Voetbalprimeur
Diterjemahkan oleh
Arjen Robben membela diri terkait insiden dengan seorang selebriti TV selama pertandingan tim junior, sementara pihak Groningen menyatakan bahwa pelatih tim U-14 tidak melakukan kesalahan apa pun
Insiden di pinggir lapangan memicu kontroversi
FC Groningen telah mengeluarkan pernyataan tegas menyusul insiden pertengkaran di pinggir lapangan antara pelatih tim muda mereka, Robben, dan tokoh televisi Genee. Rekaman video yang beredar pada hari Senin memperlihatkan interaksi antara mantan bintang Bayern Munich—yang kini melatih tim U-14—dengan seorang wasit. Genee, yang putranya bermain untuk tim lawan, kemudian ikut campur dalam pembicaraan pribadi tersebut sebelum didorong oleh sang pelatih. Setelah insiden tersebut, presenter tersebut secara terbuka mengkritik temperamen sang legenda sayap, yang mendorong klub Eredivisie tersebut untuk secara resmi menanggapi situasi tersebut dan meluruskan fakta mengenai perilaku karyawan mereka.
- SBS6
Groningen membantah tuduhan pelecehan terhadap wasit
Klub tersebut dengan tegas mendukung manajer mereka, sekaligus secara tegas membantah tuduhan yang dilontarkan terhadapnya di media. "FC Groningen merasa perlu menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh Wilfred Genee terhadap rekan kami, Arjen Robben," tulis klub tersebut di saluran media sosial mereka. "Klub membantah bahwa Arjen memperlakukan wasit dengan tidak pantas selama atau sekitar pertandingan, yang telah dikonfirmasi oleh wasit itu sendiri. Yang kami lihat dan ketahui adalah bahwa Arjen sangat fanatik dan antusias sebagai pelatih."
Mereka menjelaskan bahwa masalah tersebut sebenarnya berasal dari campur tangan orang tua yang tidak diinginkan, bukan karena perilaku agresif dari anggota staf mereka.
Campur tangan orang tua yang tidak diminta dikecam
Pembawa acara tersebut sebelumnya memanfaatkan acara Vandaag Inside pada Senin malam untuk menyatakan bahwa pelatih tersebut telah "memarahi wasit dengan keras" dan "terus-menerus mengomeli wasit hingga gol kami dianulir," sambil menyebutnya sebagai contoh yang "sangat canggung."
Namun, Groningen membantah narasi ini sepenuhnya. "Selama jeda babak pertama, ia sedang berbicara dengan wasit, di mana Wilfred Genee—yang hadir di sana sebagai orang tua—mulai ikut campur tanpa diundang dalam percakapan tersebut, setelah sebelumnya ia juga masuk ke lapangan tanpa izin selama pemanasan," kata mereka, sambil mencatat bahwa campur tangan orang tua tetap menjadi masalah berulang yang tidak diinginkan.
- (C)Getty Images
Perhatian kini beralih ke pertandingan-pertandingan akademi mendatang
Setelah klub secara resmi menyatakan bahwa kasus ini telah ditutup sepenuhnya karena pelatih mereka tidak melakukan "hal yang tidak pantas", perhatian kini kembali beralih ke sepak bola. Pemain sayap legendaris tersebut akan sepenuhnya mengabaikan hiruk-pikuk media dan fokus sepenuhnya pada perannya sebagai pembina, mempersiapkan skuad U-14-nya untuk pertandingan-pertandingan akademi muda yang akan datang tanpa gangguan di luar lapangan.