Arjen Robben membela diri terkait insiden dengan seorang selebriti TV selama pertandingan tim junior, sementara pihak Groningen menyatakan bahwa pelatih tim U-14 tidak melakukan kesalahan apa pun

Klub tersebut dengan tegas mendukung manajer mereka, sekaligus secara tegas membantah tuduhan yang dilontarkan terhadapnya di media. "FC Groningen merasa perlu menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh Wilfred Genee terhadap rekan kami, Arjen Robben," tulis klub tersebut di saluran media sosial mereka. "Klub membantah bahwa Arjen memperlakukan wasit dengan tidak pantas selama atau sekitar pertandingan, yang telah dikonfirmasi oleh wasit itu sendiri. Yang kami lihat dan ketahui adalah bahwa Arjen sangat fanatik dan antusias sebagai pelatih."

Mereka menjelaskan bahwa masalah tersebut sebenarnya berasal dari campur tangan orang tua yang tidak diinginkan, bukan karena perilaku agresif dari anggota staf mereka.