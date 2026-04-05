Menurut laporan ESPN Brasil, bintang tenis dunia yang sedang naik daun itu ikut angkat bicara dalam perdebatan seputar tim nasional sepak bola. Berbicara dari ajang Monte-Carlo Masters 1000, petenis berusia 19 tahun yang menduduki peringkat ke-40 dunia itu menyatakan keyakinannya bahwa penyerang legendaris tersebut harus dimasukkan dalam skuad untuk turnamen mendatang. "Saya pikir Brasil bisa tampil bagus di Piala Dunia. Mengenai kontroversi ini, saya mendukung Neymar untuk ikut serta di Piala Dunia, terutama karena pengalaman yang dimilikinya. Saya bukan ahli sepak bola, ini hanya pendapat saya, tapi saya akan mendukung Brasil untuk menjadi juara," kata remaja tersebut.