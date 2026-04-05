Argumen mengenai partisipasi Neymar di Piala Dunia 2026 dikemukakan oleh bintang tenis Brasil, sementara Carlo Ancelotti diingatkan akan kualitas utama yang dimiliki oleh mantan gelandang serang Barcelona tersebut
Fonseca mendukung ikon Brasil
Menurut laporan ESPN Brasil, bintang tenis dunia yang sedang naik daun itu ikut angkat bicara dalam perdebatan seputar tim nasional sepak bola. Berbicara dari ajang Monte-Carlo Masters 1000, petenis berusia 19 tahun yang menduduki peringkat ke-40 dunia itu menyatakan keyakinannya bahwa penyerang legendaris tersebut harus dimasukkan dalam skuad untuk turnamen mendatang. "Saya pikir Brasil bisa tampil bagus di Piala Dunia. Mengenai kontroversi ini, saya mendukung Neymar untuk ikut serta di Piala Dunia, terutama karena pengalaman yang dimilikinya. Saya bukan ahli sepak bola, ini hanya pendapat saya, tapi saya akan mendukung Brasil untuk menjadi juara," kata remaja tersebut.
Perjalanan pemulihan Neymar
Perdebatan seputar pemain berusia 34 tahun ini muncul di saat yang krusial. Setelah menjalani masa bermain di Arab Saudi yang terganggu oleh cedera ACL parah, sang playmaker kembali ke klub asalnya. Santos menyambut kembalinya pahlawan mereka, namun masih ada keraguan mengenai ketajamannya di lapangan. Musim ini, pemain veteran tersebut mengalami kesulitan dalam pemulihan pasca operasi lutut yang membuatnya absen dalam tujuh pertandingan Campeonato Paulista. Namun, ia menunjukkan kilasan kualitasnya saat kembali, mencetak satu gol dalam dua penampilannya di kompetisi tersebut. Di Campeonato Brasileiro Serie A, ia telah tampil dalam empat pertandingan, menyumbang dua gol dan satu assist dalam 359 menit bermain.
Nilai strategis dari pengalaman
Sejarah menunjukkan bahwa pengalaman sering kali lebih unggul daripada usia muda dalam tekanan tinggi babak sistem gugur. Brasil sering kali mengandalkan kehebatan individu untuk memecahkan kebuntuan, dan mantan bintang Barcelona ini memiliki rekam jejak yang terbukti dalam hal itu. Terlepas dari narasi "mimpi yang memudar" yang sering dikutip oleh para kritikus setelah ia absen lama akibat cedera, dorongan psikologis dari kehadiran pemain sekelasnya di ruang ganti tidak bisa diabaikan. Bagi skuad yang dipenuhi talenta muda, kehadiran seorang veteran yang telah mengalami segalanya bisa menjadi pembeda antara kegagalan dini lagi dan gelar juara keenam.
Ancelotti menyelesaikan rencananya
Ancelotti saat ini sedang menyusun strategi terakhirnya sementara tim-tim unggulan bersiap untuk bertanding. Brasil akan menghadapi Panama pada 31 Mei, dilanjutkan dengan laga-laga Grup C Piala Dunia melawan Maroko pada 14 Juni, Haiti pada 20 Juni, dan Skotlandia pada 25 Juni. Pelatih asal Italia itu sedang mempertimbangkan setiap opsi untuk memastikan awal yang sempurna.