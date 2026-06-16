Selain rata-rata usia yang melebihi 29 tahun, ada juga kekhawatiran mengenai seberapa banyak tenaga yang tersisa pada beberapa pemain kunci Scaloni setelah menjalani beberapa tahun yang padat. Selain Copa America 2024, 11 pemainnya juga ikut serta dalam Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, yang berarti bagi sebagian dari mereka, tiga musim terakhir ini berjalan tanpa henti.

Sejak awal musim 2024-25, gelandang kunci Enzo Fernandez dan striker bintang Julian Alvarez masing-masing telah memainkan 121 pertandingan untuk klub dan negara. Mungkin tidak mengherankan bahwa Alvarez harus diistirahatkan selama beberapa pekan terakhir musim Atletico Madrid karena masalah pergelangan kaki, dan akan mengejutkan jika jarak tempuh yang ditempuh Fernandez tidak berdampak padanya pada suatu saat, meskipun ia berada dalam kondisi fisik prima di usia 25 tahun.

Tentu saja, jumlah jarak yang ditempuh Alexis Mac Allister tampaknya berperan dalam penurunan performa dramatisnya. Meskipun tidak ikut serta di Piala Dunia Klub, gelandang Liverpool ini tetap berhasil mencatatkan 119 penampilan untuk klub dan tim nasional selama dua musim terakhir, dan diperkirakan akan menjadi starter dalam laga pembuka Argentina melawan Aljazair pada Selasa. Namun, jika performa-nya di Liga Premier selama sembilan bulan terakhir bisa dijadikan patokan, dia pasti akan diawasi ketat sebelum Scaloni terpaksa mengambil tindakan.

Berbicara kepada TalkSport setelah ia mengkritik Mac Allister di media sosial selama kekalahan Liverpool dari Manchester City pada Februari, mantan sayap Liverpool Jermaine Pennant mengatakan: "Saya menonton pertandingan itu dan saya frustrasi, lalu saya berkicau… Saya marah. Itu adalah kemarahan yang konstruktif… Saya menyentuh hal itu, ‘setelah cedera Anda di pra-musim, Anda kembali sebagai bayangan dari diri Anda; sepertinya kaki Anda sudah tidak kuat lagi’. Dalam pertandingan [melawan City] itu, dia benar-benar hanya menjadi penonton, dia sama sekali tidak terlibat dalam permainan dan itulah yang saya singgung, itu hanyalah sebuah pengamatan."