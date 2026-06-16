Argentina yang semakin menua harus mempercayai para pemain mudanya agar Lionel Messi bisa mengakhiri kariernya di Piala Dunia dengan sempurna

Memenangkan Piala Dunia dua kali berturut-turut bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun ini merupakan prestasi yang sangat langka. Italia berhasil melakukannya pada masa-masa awal turnamen ini pada tahun 1934 dan 1938, namun sejak saat itu, hanya Brasil—yang dipimpin oleh Pele yang masih muda—yang berhasil mempertahankan gelar juara, yakni pada tahun 1962 setelah pertama kali menjuarainya empat tahun sebelumnya.

Faktanya, setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, mempertahankan gelar juara Piala Dunia sebagai juara bertahan terbukti sangat sulit. Prancis pada 2022 menjadi juara bertahan kedua sejak awal abad ke-21 yang berhasil lolos dari fase grup, sementara Jerman (2018), Spanyol (2014), Italia (2010), dan Prancis sendiri (2002) semua tersingkir di babak pertama. Tim asuhan Didier Deschamps, tentu saja, berhasil melaju hingga final - sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh juara turnamen sebelumnya sejak Brasil pada 1998.

Sifat format baru yang lebih longgar dengan 48 tim, ditambah dengan undian yang menguntungkan, berarti Argentina kemungkinan besar tidak akan mengalami nasib serupa pada 2026 - jadi, bisakah Scaloni melanjutkan kesuksesannya yang luar biasa dan merancang perjalanan lain menuju gelar tertinggi dalam sepak bola internasional? Untuk melakukannya, ia mungkin perlu mengawasi transisi di tengah turnamen menuju generasi berikutnya dari bintang-bintang Albiceleste.