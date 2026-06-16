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Argentina youth GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Argentina yang semakin menua harus mempercayai para pemain mudanya agar Lionel Messi bisa mengakhiri kariernya di Piala Dunia dengan sempurna

Analysis
Argentina
World Cup
L. Messi
N. Paz
V. Barco
L. Scaloni
FEATURES
Argentina vs Algeria

Rekor Lionel Scaloni sebagai pelatih Argentina tak tertandingi. Tiga turnamen, tiga trofi diraih, dengan gelar juara Piala Dunia 2022 La Albiceleste yang berada di antara dua gelar Copa América berturut-turut pada tahun 2021 dan 2024. Bagi seorang pelatih yang baru pertama kali menjabat, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya.

Memenangkan Piala Dunia dua kali berturut-turut bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun ini merupakan prestasi yang sangat langka. Italia berhasil melakukannya pada masa-masa awal turnamen ini pada tahun 1934 dan 1938, namun sejak saat itu, hanya Brasil—yang dipimpin oleh Pele yang masih muda—yang berhasil mempertahankan gelar juara, yakni pada tahun 1962 setelah pertama kali menjuarainya empat tahun sebelumnya.

Faktanya, setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, mempertahankan gelar juara Piala Dunia sebagai juara bertahan terbukti sangat sulit. Prancis pada 2022 menjadi juara bertahan kedua sejak awal abad ke-21 yang berhasil lolos dari fase grup, sementara Jerman (2018), Spanyol (2014), Italia (2010), dan Prancis sendiri (2002) semua tersingkir di babak pertama. Tim asuhan Didier Deschamps, tentu saja, berhasil melaju hingga final - sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh juara turnamen sebelumnya sejak Brasil pada 1998.

Sifat format baru yang lebih longgar dengan 48 tim, ditambah dengan undian yang menguntungkan, berarti Argentina kemungkinan besar tidak akan mengalami nasib serupa pada 2026 - jadi, bisakah Scaloni melanjutkan kesuksesannya yang luar biasa dan merancang perjalanan lain menuju gelar tertinggi dalam sepak bola internasional? Untuk melakukannya, ia mungkin perlu mengawasi transisi di tengah turnamen menuju generasi berikutnya dari bintang-bintang Albiceleste.

  • Argentina 2022Getty Images

    Wajah-wajah yang sudah dikenal

    Timnas Argentina tiba di markas latihan mereka di Kansas City dengan skuad yang sebagian besar sama dengan yang tampil gemilang di Qatar tiga setengah tahun lalu. Tujuh belas anggota dari skuad yang terdiri dari 26 pemain tersebut juga masuk dalam skuad 2022, sementara hanya Angel Di Maria, yang pensiun dari tugas internasional setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam final Copa America 2024, yang tidak masuk dalam 11 pemain yang menjadi starter saat melawan Prancis di Lusail.

    Hal ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam pemilihan pemain yang menjadi landasan kesuksesan era Scaloni. Enam belas pemain dalam skuadnya saat ini merupakan bagian dari kelompok yang memenangkan turnamen pertamanya sebagai pelatih, Copa America 2021. Sebaliknya, hanya 11 pemain dari skuad Brasil lima tahun lalu yang berada di Amerika Utara, termasuk tiga penjaga gawang, sementara Inggris hanya mempertahankan sembilan pemain sejak perjalanan mereka ke final Euro pada musim panas yang sama.


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  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Masa tua semakin mendekat

    Dan meskipun kedekatan di antara mereka telah berhasil membangun ikatan persaudaraan dalam skuad Argentina selama lima tahun terakhir, kekhawatiran kini muncul bahwa usia mungkin akan mulai menjadi kendala bagi mereka pada saat yang paling tidak tepat.

    Sembilan anggota skuad telah berusia di atas 30 tahun, termasuk pemain inti seperti Emiliano Martinez, Rodrigo De Paul, dan tentu saja, Lionel Messi, yang akan berusia 39 tahun selama Piala Dunia keenamnya yang memecahkan rekor.

    Di sisi lain, hanya tiga pemain - Giuliano Simeone, Valentin Barco, dan Nico Paz - yang berusia di bawah 25 tahun setelah pemain seperti Franco Mastantuono dan Alejandro Garnacho tidak dipanggil.

  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Jarak tempuh

    Selain rata-rata usia yang melebihi 29 tahun, ada juga kekhawatiran mengenai seberapa besar stamina yang tersisa pada beberapa pemain kunci Scaloni setelah menjalani beberapa tahun yang padat. Selain Copa America 2024, 11 pemainnya juga ikut serta dalam Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, yang berarti bagi sebagian dari mereka, tiga musim terakhir ini berjalan tanpa henti.

    Sejak awal musim 2024-25, gelandang kunci Enzo Fernandez dan striker bintang Julian Alvarez masing-masing telah memainkan 121 pertandingan untuk klub dan negara. Mungkin tidak mengherankan bahwa Alvarez harus diistirahatkan selama beberapa pekan terakhir musim Atletico Madrid karena masalah pergelangan kaki, dan akan mengejutkan jika jarak tempuh yang ditempuh Fernandez tidak berdampak padanya pada suatu saat, meskipun ia berada dalam kondisi fisik prima di usia 25 tahun.

    Tentu saja, jumlah jarak tempuh di kaki Alexis Mac Allister tampaknya berperan dalam penurunan performa dramatisnya. Meskipun tidak ikut serta di Piala Dunia Klub, gelandang Liverpool ini tetap berhasil mencatatkan 119 penampilan untuk klub dan timnas dalam dua musim terakhir, dan diperkirakan akan menjadi starter dalam laga pembuka Argentina melawan Aljazair pada Selasa. Namun, jika penampilannya di Liga Premier selama sembilan bulan terakhir bisa dijadikan acuan, ia pasti akan diawasi ketat sebelum Scaloni terpaksa mengambil tindakan.

    Berbicara kepada TalkSport setelah ia mengkritik Mac Allister di media sosial selama kekalahan Liverpool dari Manchester City pada Februari, mantan sayap Liverpool Jermaine Pennant mengatakan: "Saya menonton pertandingan itu dan saya frustrasi, lalu saya berkicau… Saya marah. Itu adalah kemarahan yang konstruktif… Saya menyentuh hal itu, ‘setelah cedera Anda di pra-musim, Anda kembali sebagai bayangan dari diri Anda; sepertinya kaki Anda sudah tidak kuat lagi’. Dalam pertandingan [melawan City] itu, dia benar-benar hanya menjadi penonton, dia sama sekali tidak terlibat, dan itulah yang saya singgung, itu hanyalah sebuah pengamatan."

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tetap teguh pada keyakinan

    Tanpa hambatan, Scaloni sekali lagi siap menaruh kepercayaannya pada kelompok inti yang belum pernah mengecewakan di panggung turnamen di bawah asuhannya. Tujuh dari pemain yang menjadi starter di final 2022 dipastikan akan kembali masuk dalam susunan pemain di Arrowhead Stadium saat menghadapi Aljazair — dan jumlah tersebut mungkin bisa mencapai 10 orang jika Alvarez, Nicolas Tagliafico, dan Nahuel Molina tidak harus mengikuti turnamen ini dalam kondisi cedera ringan.

    Pemain seperti Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Fernandez, De Paul, Mac Allister, dan Messi siap mengulangi peran mereka, dengan pemenang Sepatu Emas Copa America 2024, Lautaro Martinez, yang akan menggantikan Alvarez di lini depan. Ini adalah tim yang tahu cara menang - tetapi apakah Scaloni perlu mengambil risiko dan mempercayai anggota skuadnya yang lebih muda jika Argentina ingin melaju jauh sekali lagi?

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Peluang untuk perubahan

    Sikap Scaloni yang enggan mengambil risiko terlihat jelas dari siapa yang akan ia pilih sebagai bek kiri saat melawan Aljazair. Dengan absennya Tagliafico, Barco diperkirakan akan masuk ke dalam susunan pemain setelah menampilkan performa mengesankan dalam beberapa laga persahabatan terakhir.

    Pemain sayap kiri Strasbourg ini, yang diperkirakan akan bergabung dengan Chelsea musim panas ini, telah mencetak gol dalam dua dari tiga pertandingan terakhir Argentina, meskipun ia bermain sedikit lebih ke depan. Namun, Barco sebenarnya adalah seorang bek kiri, dan energi pemain berusia 21 tahun ini akan memberikan dinamisme tambahan di salah satu sayap tim Argentina yang sudah menua ini.

    Sebaliknya, Scaloni tampaknya akan mempercayakan Lisandro Martinez dari Manchester United untuk mengawal bintang veteran Aljazair, Riyad Mahrez. Martinez memang lebih solid secara defensif daripada Barco, namun latar belakangnya sebagai bek tengah membuatnya kurang berani dalam serangan balik.

    Sementara itu, Simeone diprediksi akan menjadi starter pada pertandingan pembuka, namun dalam peran yang tidak biasa sebagai bek kanan. Baik Molina maupun Gonzalo Montiel sedang mempercepat pemulihan mereka dari cedera baru-baru ini, sehingga Simeone akan menjadi pengganti sementara hingga salah satu atau keduanya siap bermain lebih dari beberapa menit dari bangku cadangan.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Alasan untuk mendukung Paz

    Namun, perdebatan terbesar seputar regenerasi skuad Argentina berpusat pada Paz, pemain berusia 21 tahun yang telah mencuri perhatian di kancah sepak bola Italia selama dua musim terakhir berkat penampilannya bersama Como.

    Belajar di bawah bimbingan Cesc Fabregas, Paz mencetak 13 gol dan memberikan tujuh assist pada musim lalu untuk membantu timnya finis di posisi keempat dan lolos ke Liga Champions, padahal tim tersebut baru promosi pada tahun 2024. Ia dinobatkan sebagai Gelandang Terbaik pada penghargaan akhir musim Serie A, dan ada keyakinan bahwa Real Madrid akan mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontrak pemain muda tersebut pada musim panas ini.

    Kemampuan Paz dalam membaca permainan, keberaniannya mengambil risiko saat menguasai bola, dan semangat mudanya sangat kontras dengan penampilan yang ditunjukkan Mac Allister, misalnya, belakangan ini. Meskipun tampaknya ia harus puas duduk di bangku cadangan pada awalnya—sebagian karena cedera lutut ringan yang sedang ia atasi—Scaloni harus bersikap terbuka untuk memasukkan darah baru jika performa tim belum berjalan dengan baik.

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Berlari

    Scaloni pernah melakukannya sebelumnya, dengan keputusannya untuk memasukkan Fernandez—yang saat itu berusia 21 tahun—ke dalam susunan pemain di tengah-tengah babak penyisihan grup di Qatar, sebuah keputusan yang mengubah jalannya turnamen. Dan meskipun kesetiaannya kepada para pemain yang sebelumnya telah membuktikan diri patut diacungi jempol, jika ia ingin meraih empat kemenangan dari empat pertandingan, keputusan sulit kemungkinan besar harus diambil, terutama mengingat jalur Argentina menuju final berpotensi penuh rintangan.

    Jika mereka berhasil memuncaki Grup J di atas Aljazair, Austria, dan Yordania, maka Albiceleste akan menghadapi runner-up dari Grup H—mungkin Spanyol, meskipun lebih mungkin Uruguay—di babak 32 besar. Jika menang, pertandingan babak 16 besar yang relatif mudah melawan runner-up dari Grup D (saat ini Australia) atau Grup G (kemungkinan Belgia, Mesir, atau Iran) akan menyusul.

    Namun, intensitas akan meningkat drastis di perempat final, dengan Portugal saat ini menjadi favorit untuk bertemu Argentina di delapan besar jika undian tetap berlaku, yang akan memicu pertarungan dramatis antara Messi dan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia yang hampir pasti menjadi yang terakhir bagi keduanya.

    Pada saat itu, Anda tentu berharap Scaloni sudah mengetahui tim terbaiknya sehingga ia dapat mencoba memberikan perpisahan terbaik bagi Messi. Kemungkinan besar, tim tersebut akan mencakup satu atau dua anggota termuda dari skuadnya.


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