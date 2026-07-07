Berikut ini penilaian pemain untuk pertandingan Argentina vs Mesir yang berakhir 3-2. Albiceleste lolos ke perempat final berkat gol Enzo Fernandez di masa tambahan waktu, dan akan menghadapi salah satu dari Kolombia atau Swiss.
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Argentina vs Mesir, penilaian pemain: Messi bagaikan burung phoenix, Shobeir luar biasa, Lautaro sang seniman. Enzo Fernandez, sosok tak terlihat yang menentukan
PENILAIAN PARA PEMAIN ARGENTINA
E. Martinez 6: melakukan dua tendangan, kebobolan dua gol
Molina 5: tidak pernah menunjukkan inisiatif, sangat kesulitan menghadapi Ashour. Masalah, bukan solusi (73' Montiel 6,5: lebih proaktif, terlibat dalam gol penyama kedudukan 2-2)
Romero 6: lebih baik daripada Lisandro Martinez, tetapi celah yang harus ditutupi terlalu banyak. Dia berjasa membuka kembali peluang pertandingan, dengan sundulan layaknya seorang penyerang (95' Otamendi sv)
L. Martinez 4: benar-benar kehilangan jejak Ibrahim saat gol 0-1, gagal melakukan penutupan saat gol 0-2. Pertandingan seperti film horor.
Tagliafico 6: dengan cerdik mendapatkan penalti yang berpotensi menyamakan skor menjadi 1-1, memberikan 2-3 umpan menarik yang tidak dimanfaatkan rekan-rekannya. Lebih baik saat menyerang (66' Nico Gonzalez 6,5: kehadirannya meningkatkan kualitas teknis tim. Ia memiliki stamina, yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan seperti ini)
De Paul 4,5: ada yang melihatnya? Kesulitan menemukan posisi, hanya ada beberapa tanda-tanda kecil di babak pertama (66' Lautaro 7: umpan matangnya untuk Enzo sungguh memukau, sentuhan halus layaknya seniman terbaik)
Paredes 6: dia tidak lagi secepat dulu, tapi dia adalah pengatur permainan yang diperlukan untuk keseimbangan Albiceleste.
Mac Allister 5,5: lebih sering masuk ke lini depan daripada Enzo, nyaris mencetak gol tapi permainannya kurang konsisten.
Enzo Fernandez 7: nyaris tak terlihat hingga menit ke-92, lalu mencetak sundulan penentu yang membawa tim ke perempat final. Apa lagi yang perlu ditambahkan?
Messi 7,5: tendangan penaltinya diblok oleh Shobeir karena eksekusinya sangat buruk. Empat dari delapan penalti yang gagal di Piala Dunia, dua di edisi ini—secara objektif terlalu banyak untuk pemain sekelasnya. Pertandingan yang sulit ditonton selama lebih dari satu jam, lalu ia ingat bahwa ia adalah salah satu dari tiga pemain terhebat sepanjang masa, mungkin yang terbaik. Berhenti, reset, mulai lagi: ia memimpin rekan-rekannya, memberikan assist kepada Romero (9 di Piala Dunia), mencetak gol ke-2-2 dengan kekuatan dan dominasi. 21 gol di Piala Dunia. DUA PULUH SATU. Tak terelakkan.
Alvarez 5,5: Shobeir menggagalkan peluangnya untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, secara keseluruhan kontribusinya minim. Ia ikut serta dalam serangan akhir, namun tidak selalu tampil tajam (95' Medina, red.)
Scaloni 5,5: Argentina asuhannya memiliki karakter dan semangat yang tak terbatas, namun kehilangan kekompakan dan pertahanannya goyah. Dibutuhkan pemain yang lincah, Messi tidak bisa selalu menjadi penyelamat.
PENILAIAN TIM MESIR
Shobeir 7: membuat Messi terpana dari titik penalti, menggagalkan upaya Mac Allister dan terutama Alvarez, dengan penyelamatan yang luar biasa. Ia kebobolan tiga gol, namun penampilannya tetap luar biasa. Ia pantas mendapatkan akhir yang berbeda
Hany 5,5: kesulitan menghadapi Tagliafico, hanya fokus pada aspek pertahanan
Ibrahim 5: melompat tinggi untuk mencetak gol pembuka 1-0, bermain dengan keberanian, kekuatan, dan konsentrasi, namun performanya meleleh seperti salju di bawah sinar matahari di akhir pertandingan. Ia kehilangan jejak Enzo, sebuah kesalahan yang terlalu fatal.
Rabia 5,5: kegagalan di akhir pertandingan sulit dijelaskan
Hafez 5,5: babak pertama meyakinkan, lalu terombang-ambing oleh amukan tim Argentina
Ashour 6,5: pemain yang lincah, berhasil mengendalikan Molina dan menunjukkan kemampuannya mengolah bola. Keluar karena cedera (46' Fathi 6: penampilan yang bagus)
Ziko 6,5: mencetak 2 gol, satu dianulir. Selalu memberi kesan mampu menciptakan ancaman (80' Marmoush sv)
Attia 6: momen terbaiknya adalah umpan matang untuk Ibrahim
Lasheen 5,5: berhasil mengendalikan lini tengah Albiceleste selama lebih dari 70 menit, namun kehilangan fokus di akhir pertandingan (90' Zizo sv)
Salah 6,5: bermain sebagai penyerang tengah, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Martinez dan Romero waspada. Babak pertama berjalan sulit, namun tampil lebih baik di babak kedua. Aksi-aksi paling berbahaya berawal dari kakinya.
Hassan 5,5: kehilangan jejak Tagliafico akibat gerakan yang ceroboh, sehingga menyebabkan penalti yang berpotensi menyamakan skor menjadi 1-1. Ia memberikan umpan assist untuk gol 0-2 yang dicetak Ziko (73' Trezeguet 5,5, tidak banyak berkontribusi).
Hassam 6,5: Selama 80 menit, Mesir tampil luar biasa, terorganisir dengan baik di lapangan, dan berbahaya dalam serangan balik. Di akhir pertandingan, setelah tertinggal 1-2, semangat mereka meredup. Dan itu bukan salahnya.
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