Argentina vs Mesir, penilaian pemain: Messi bagaikan burung phoenix, Shobeir luar biasa, Lautaro sang seniman. Enzo Fernandez, sosok tak terlihat yang menentukan

E. Martinez 6: melakukan dua tendangan, kebobolan dua gol

Molina 5: tidak pernah menunjukkan inisiatif, sangat kesulitan menghadapi Ashour. Masalah, bukan solusi (73' Montiel 6,5: lebih proaktif, terlibat dalam gol penyama kedudukan 2-2)

Romero 6: lebih baik daripada Lisandro Martinez, tetapi celah yang harus ditutupi terlalu banyak. Dia berjasa membuka kembali peluang pertandingan, dengan sundulan layaknya seorang penyerang (95' Otamendi sv)

L. Martinez 4: benar-benar kehilangan jejak Ibrahim saat gol 0-1, gagal melakukan penutupan saat gol 0-2. Pertandingan seperti film horor.

Tagliafico 6: dengan cerdik mendapatkan penalti yang berpotensi menyamakan skor menjadi 1-1, memberikan 2-3 umpan menarik yang tidak dimanfaatkan rekan-rekannya. Lebih baik saat menyerang (66' Nico Gonzalez 6,5: kehadirannya meningkatkan kualitas teknis tim. Ia memiliki stamina, yang sangat dibutuhkan dalam pertandingan seperti ini)

De Paul 4,5: ada yang melihatnya? Kesulitan menemukan posisi, hanya ada beberapa tanda-tanda kecil di babak pertama (66' Lautaro 7: umpan matangnya untuk Enzo sungguh memukau, sentuhan halus layaknya seniman terbaik)

Paredes 6: dia tidak lagi secepat dulu, tapi dia adalah pengatur permainan yang diperlukan untuk keseimbangan Albiceleste.

Mac Allister 5,5: lebih sering masuk ke lini depan daripada Enzo, nyaris mencetak gol tapi permainannya kurang konsisten.

Enzo Fernandez 7: nyaris tak terlihat hingga menit ke-92, lalu mencetak sundulan penentu yang membawa tim ke perempat final. Apa lagi yang perlu ditambahkan?

Messi 7,5: tendangan penaltinya diblok oleh Shobeir karena eksekusinya sangat buruk. Empat dari delapan penalti yang gagal di Piala Dunia, dua di edisi ini—secara objektif terlalu banyak untuk pemain sekelasnya. Pertandingan yang sulit ditonton selama lebih dari satu jam, lalu ia ingat bahwa ia adalah salah satu dari tiga pemain terhebat sepanjang masa, mungkin yang terbaik. Berhenti, reset, mulai lagi: ia memimpin rekan-rekannya, memberikan assist kepada Romero (9 di Piala Dunia), mencetak gol ke-2-2 dengan kekuatan dan dominasi. 21 gol di Piala Dunia. DUA PULUH SATU. Tak terelakkan.

Alvarez 5,5: Shobeir menggagalkan peluangnya untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, secara keseluruhan kontribusinya minim. Ia ikut serta dalam serangan akhir, namun tidak selalu tampil tajam (95' Medina, red.)

Scaloni 5,5: Argentina asuhannya memiliki karakter dan semangat yang tak terbatas, namun kehilangan kekompakan dan pertahanannya goyah. Dibutuhkan pemain yang lincah, Messi tidak bisa selalu menjadi penyelamat.