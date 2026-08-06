Argentina umumkan 'Hari Tim Nasional Sepak Bola' untuk merayakan kemenangan dramatis Piala Dunia 2026 atas Inggris

Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) telah mengambil langkah untuk secara permanen memperingati tanggal kemenangan besar terbaru mereka atas rivalnya. Setelah pemungutan suara bulat dalam rapat eksekutif dewan, 15 Juli kini akan diakui sebagai hari yang memiliki makna olahraga nasional. Tanggal tersebut secara khusus dipilih untuk menghormati penampilan tim nasional Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, ketika tim asuhan Lionel Scaloni bangkit dari ketertinggalan pada fase akhir laga untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Engalnd.

England sempat unggul pada menit ke-55 lewat penyelesaian Anthony Gordon, dan tim asuhan Thomas Tuchel tampak sedang melaju ke final. Namun, kebangkitan pada akhir laga membuat Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85 sebelum Lautaro Martinez mencetak gol penentu kemenangan pada masa injury time.