Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Argentina umumkan 'Hari Tim Nasional Sepak Bola' untuk merayakan kemenangan dramatis Piala Dunia 2026 atas Inggris
Memperingati kebangkitan bersejarah
Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) telah mengambil langkah untuk secara permanen memperingati tanggal kemenangan besar terbaru mereka atas rivalnya. Setelah pemungutan suara bulat dalam rapat eksekutif dewan, 15 Juli kini akan diakui sebagai hari yang memiliki makna olahraga nasional. Tanggal tersebut secara khusus dipilih untuk menghormati penampilan tim nasional Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, ketika tim asuhan Lionel Scaloni bangkit dari ketertinggalan pada fase akhir laga untuk mengamankan kemenangan 2-1 atas Engalnd.
England sempat unggul pada menit ke-55 lewat penyelesaian Anthony Gordon, dan tim asuhan Thomas Tuchel tampak sedang melaju ke final. Namun, kebangkitan pada akhir laga membuat Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada menit ke-85 sebelum Lautaro Martinez mencetak gol penentu kemenangan pada masa injury time.
- Getty Images Sport
Mengabadikan sebuah laga klasik modern
AFA merilis pernyataan resmi setelah rapat eksekutif dewan pada Rabu untuk menjelaskan makna mendalam di balik hari spesial yang baru ditetapkan tersebut. Pernyataan itu berbunyi: "Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati kemenangan besar dan bersejarah Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026.
"Tim asuhan Lionel Scaloni itu sempat tertinggal satu gol dari tim Inggris, tetapi berkat gol-gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, mereka berhasil membalikkan keadaan dan membuat seluruh negeri larut dalam euforia, dengan orang-orang membanjiri jalanan untuk merayakannya."
Kontroversi Falklands kembali memanas
Kemenangan itu bukannya tanpa gesekan politik, karena sengketa berkepanjangan soal Kepulauan Falkland kembali mencuat ke garis depan rivalitas olahraga tersebut. Setelah peluit akhir di Atlanta, beberapa pemain Argentina terlihat memegang sebuah spanduk di lapangan bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinas adalah milik Argentina). Pesan ini, yang mengklaim kedaulatan atas Wilayah Seberang Laut Britania Raya tersebut, langsung memicu kecaman dari pemerintah Inggris dan menyebabkan penyelidikan resmi oleh FIFA.
Terlepas dari reaksi keras dari badan-badan pengatur internasional, Presiden Argentina Javier Milei membela skuad tersebut, dengan menyebut perayaan itu sebagai "sepenuhnya sah" dan mewakili perasaan bersama bangsa. Presiden AFA Claudio Tapia kemudian lebih jauh menekankan bobot hasil tersebut dalam sebuah acara sponsor baru-baru ini. Tapia mengklaim bahwa bagi banyak orang Argentina, turnamen itu terasa sudah dimenangi pada saat mereka mengalahkan Inggris, terlepas dari hasil berikutnya di final.
- (C)Getty Images
Proses disipliner FIFA membayangi
Saat negara itu merayakan kemenangan, AFA masih berupaya mengatasi dampak dari akhir turnamen yang kacau. Lionel Messi dan kawan-kawan pada akhirnya tumbang dari Spanyol di final, laga yang dibayangi oleh bentrokan keras setelah pertandingan antara kedua kelompok pemain dan staf pelatih.
Badan pengatur itu juga sedang menyelidiki tuduhan nyanyian yang tidak pantas dan pelecehan rasial selama turnamen. Penyelidikan ini berjalan bersamaan dengan investigasi atas referensi politik yang dibuat saat pertandingan melawan Inggris. Meski AFA menghadapi potensi denda dan skorsing pemain secara individu, kebanggaan domestik yang mengiringi laju pada 2026 tetap tidak tergoyahkan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami